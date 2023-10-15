США пытаются предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке

США пытаются предотвратить расширение конфликта на Ближнем ВостокеPlay04:04People stand outside a mosque destroyed in an Israeli air strike in Khan Younis, Gaza Strip Source: AAP / Yousef Masoud/APGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.89MB) Выступая на телеканале CBS, советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил о возможности возникновения нового фронта военных действий на границе Израиля и Ливана.READ MOREД-р Алексей Муравьев: «На данном этапе мирные переговоры невозможны»Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЭкономический обзор: Может ли опыт Новой Зеландии помочь справиться с жилищным кризисом в Австралии?SBS Russian program — Live 16.10.2023Программа SBS Russian — эфир от 16.10.2023Новости SBS на русском языке — 16.10.2023