США пытаются предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке

People stand outside a mosque destroyed in an Israeli air strike in Khan Younis, Gaza Strip

People stand outside a mosque destroyed in an Israeli air strike in Khan Younis, Gaza Strip Source: AAP / Yousef Masoud/AP

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Выступая на телеканале CBS, советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил о возможности возникновения нового фронта военных действий на границе Израиля и Ливана.

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