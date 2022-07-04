Визы в Австралию: о главных изменениях с 1 июля

Визы в Австралию: о главных изменениях с 1 июляPlay13:14Australian visa changes for 2022-23 and what a new government may bring Source: SBS NewsGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.13MB) Беседа с зарегистрированным иммиграционным агентом Надеждой Здельник о самых главных изменениях в визовых программах с 1 июля, а также о сегодняшней новости - ограничении срока подачи на трехлетнюю визу для украинцев.Больше по теме:Изменения для некоторых классов виз вступают в силу 1 июля в АвстралииСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод