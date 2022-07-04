Визы в Австралию: о главных изменениях с 1 июля

Australian visa changes

Australian visa changes for 2022-23 and what a new government may bring Source: SBS News

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Беседа с зарегистрированным иммиграционным агентом Надеждой Здельник о самых главных изменениях в визовых программах с 1 июля, а также о сегодняшней новости - ограничении срока подачи на трехлетнюю визу для украинцев.

Больше по теме:

Изменения для некоторых классов виз вступают в силу 1 июля в Австралии

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод