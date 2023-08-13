Владимир Путин объявил о начале «военной операции» в Украине

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. В нем он заявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. Путин подчеркнул, что в планы России не входит оккупации украинских территорий и назвал операцию «самозащитой от создаваемых угроз».





Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию вернуть войска, чтобы не позволить случиться «худшей с начала века войне в Европе». Гутерриш заявил, что конфликт необходимо остановить немедленно.





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление о происходящем на Украине.





«Я потрясен ужасными событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским о дальнейших шагах. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав ничем не спровоцированную атаку на Украину. Великобритания и наши союзники дадут решительный ответ», - написал он.



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