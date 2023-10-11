Голос Коренных народов: Комментарий эксперта по конституционному праву

READ MORE Опрос о предстоящем Референдуме: Как будут голосовать представители русскоязычной общины

Первый аргумент против: Нет четкого определения, как именно будет функционировать предлагаемый новый орган

Краткий ответ эксперта: Конституция — это основной закон и не предполагает деталей. Любые детали развиваются через законотворчество.





Развернутый ответ эксперта: Конституция, как в Австралии, так и в любой другой стране, — это общий документ. В ней прописаны абстрактные принципы. Например, конституция Австралии ничего не говорит о деталях избирательного процесса в парламент и сенат. Напротив, эти детали оставлены на усмотрение закона. Это нормально. Любое конституционное изменение не несет в себе много деталей. Потому что конституционный документ развивается через закон.





Второй аргумент против: Устройство Голоса не будет четко прописанно в Конституции. Поэтому мы рискуем, что каждое новое правительство будет переиздавать законы, регулирующие его

Краткий ответ эксперта: Именно в этом смысл австралийской системы: постоянные дебаты в ходе законотворчества и изменения в рамках современных требований.





Развернутый ответ эксперта: Это было бы проблематично для всей системы, если детали о каждом органе или учреждении были бы подробно прописаны в Конституции. Гибкость — это самое главное. Общество и политика в нем быстро меняется. А конституция — это обычно старый и долгосрочный документ, который прописывает основные принципы работы общества. А то, как конституция работает в каждом контексте и историческом периоде уже будет меняться через закон.





Третий аргумент против: Неясно, как именно Голос поможет сократить разрыв

Краткий ответ эксперта: Голос сделает процесс законотворчества более информированным, а значит сами законы будут лучше учитывать проблемы населения.





Развернутый ответ эксперта: Когда наши представители в парламенте обсуждают закон, это вызывает большую дискуссию в обществе. Сама дискуссия и противостояние правительства и оппозиции — чрезвычайно важны в законотворчестве в Австралии. В этом смысле Голос будет играть важную роль в этом процессе.





Четвертый аргумент против: Коренное население Австралии неоднородно. Несколько представителей не смогут выразить мнение всех

Ответ эксперта: Это будет определено в процессе работы над законом о Голосе и это будет одна из самых главных задач. Конечно это сложная задача, и она требует времени и дебатов в процессе законотворчества.





Пятый аргумент против: Голос установит расовое разделение на уровне Конституции

Ответ эксперта: Признание первых народов Австралии в Конституции — это не вопрос расы, а вопрос признания исторического факта.







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