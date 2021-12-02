Опрос: Странный австралийский слэнг

Опрос: Странный австралийский слэнгPlay07:06 Source: Lera ShvetsGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.01MB) Наши слушатели рассказали про странный слэнг и выражения, на которые они обратили внимание, когда попали в Австралию.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод