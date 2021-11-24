Опрос: Какая австралийская еда удивила вас больше всего?Play06:25 Source: Lera ShvetsGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.76MB) Наши слушатели поделились, какая еда удивила их больше всего, когда они только переехали в Австралию.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке. Слушайте также:READ MOREОпрос: Каким было ваше первое жилье в Австралии?READ MOREОпрос: как на вас повлиял новый локдаун в Мельбурне?ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод