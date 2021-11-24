Опрос: Какая австралийская еда удивила вас больше всего?

fish chip shop

Source: Lera Shvets

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Наши слушатели поделились, какая еда удивила их больше всего, когда они только переехали в Австралию.

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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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