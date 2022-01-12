Самые жаркие семь лет за всю историю наблюдений

Если вам показалось, что прошлый год был более жарким, чем обычно, то ваши предположения подтверждает наука.





Ученые из ЕС сообщают, что прошлый год был на пятом месте из самых жарких лет в мире за всю историю наблюдений, а уровни согревающих планету углекислого газа и метана в атмосфере достигли новых максимумов в 2021 году.





В новом отчете Службы ЕС по изменению климата Copernicus (C3S) говорится, что последние семь лет были самыми теплыми в мире с явным отрывом от данных записей, берущих начало в 1850 году, а средняя глобальная температура в 2021 году была на 1,1-1,2 градуса C выше, чем показатели 1850-1900 гг.





Ричард Беттс, руководитель отдела исследований воздействия на климат в Метеорологическом бюро и Эксетерском университете, внимательно изучил результаты.





«Этот свод данных является одним из нескольких сводов данных, которые собираются для мониторинга глобальной температуры, и все они отражают тот факт, что мир потеплел за последнее столетие, и что последние несколько лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Могут быть некоторые нюансы для отдельных лет, потому что использовались разные методы для вычисления средних значений. Но совершенно ясно, что последние несколько лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, и в этом отчете важно то, что последние семь лет, в частности, были существенно теплее, чем любой из ранее наблюдаемых периодов».





В последние годы многие страны мира пострадали от погодных катаклизмов, связанных с глобальным потеплением.





К ним относятся рекордные лесные пожары в Австралии и Сибири, волна тепла, которая бывает раз в 1000 лет в Северной Америке, и экстремальные ливни, вызвавшие масштабные наводнения в Азии, Африке, США и Европе.





Старший научный сотрудник Copernicus Climate Service Фрея Вамборг говорит, что частота подобных событий, вероятно, возрастет.





«В условиях потепления климата мы ожидаем видеть все более и более частые волны тепла или более интенсивные волны тепла, а также уже есть данные наблюдений о том, что в Европе из-за уже произошедшего потепления, эти волны тепла уже стали более интенсивными. Жара прошлым летом вписывается в эту картину, но мы, в Copernicus , еще не провели все исследования этого».





Ученые в Copernicus также обнаружили, что второй год подряд скорость роста содержания метана в атмосфере вдвое превышает нормальный уровень, достигая годового рекорда.





Уровни метана, особенно мощного парникового газа, подскочили за последние два года, но причины этого до конца не изучены.





Выбросы метана происходят как в результате добычи нефти и газа, ведения сельского хозяйства так и от природных источников, таких как болота.





Вот что говорит Винсент-Анри Пеш — директор Службы мониторинга атмосферы Copernicus.





«Да, скорость роста, то есть увеличение концентрации метана в атмосфере за один год, вдвое больше, чем мы ожидали. Это вызывает беспокойство, потому что метан является очень важным парниковым газом, и повышает беспокойство еще и тот факт, что мы не совсем понимаем, что происходит».





Исследователи говорят, что уменьшение количества метана, попадающего в атмосферу, быстро приведет к замедлению роста температуры.





На климатическом саммите COP-26 в прошлом году около ста стран присоединились к инициативе по сокращению выбросов метана не менее чем на 30 процентов в этом десятилетии.





Но одной из важных отсуствующих на саммите экономических держав был Китай.





Нефтегазовая промышленность обладает самым большим потенциалом для быстрого сокращения выбросов, особенно за счет обнаружения и устранения утечек газа во время добычи и транспортировки.





Ричард Беттс из Эксетерского университета считает, что миру необходимо подготовиться к изменению климата.





«Есть два пути для нас срочно отреагировать на изменение климата. Во-первых, нам нужно сократить выбросы парниковых газов, чтобы остановить их накопление в атмосфере. Во-вторых, теперь нам нужно лучше подготовиться к экстремальным погодным условиям и адаптироваться к изменению климата, которое уже происходит. Изменение климата происходит сейчас. Мы наблюдаем более экстремальную погоду в разных проявлениях. Мы не готовы к этой настолько экстремальной погоде. Поэтому нам необходима лучшая подготовка ».





Хотя океаническое и атмосферное явление Ла-Нинья в настоящее время охлаждает планету, но это не будет длиться вечно.





Г-н Беттс говорит, что это вряд ли вообще продлится долго.





«В настоящее время мы находимся в так называемой фазе «Ла-Нинья», которая является своего рода прохладной фазой цикла Эль-Ниньо. Вот почему прошлый год не был самым жарким за всю историю наблюдений, хотя выбросы CO 2 выше, чем когда-либо. Прошлый год не был самым жарким за всю историю наблюдений, потому что в мире было немного холоднее из-за Ла-Нинья, но это пройдет. Важно смотреть на долгосрочные тенденции, и последние несколько лет явно были теплее, чем раньше. "





Страны, подписавшие Парижское соглашение 2015 года, стремятся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 (градусов) C – это уровень, который, по мнению ученых, позволит избежать наихудших последствий.





Для этого к 2030 году выбросы должны сократиться примерно вдвое, но пока они оставются на всоком уровне.





Обязательство отказаться от угля, подписанное 40 странами, не получило поддержки Австралии на конференции ООН по изменению климата в Глазго в прошлом году.





И наряду с Россией, Китаем и Индией Австралия не присоединилась к более чем 100 странам, подписавшим обязательство сократить выбросы метана на 30% к 2030 году.











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