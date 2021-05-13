Предупреждение о связи грудного импланта с редким видом рака

((ТРАСКРИПТ))





Серия тревожащих сообщений появилась в индустрии грудных имплантов после того, как четыре женщины из Австралии, как полагают, погибли от анапластической крупноклеточной лимфомы, связанной с имплантом груди.





Их объединял один общий фактор - операция с использованием текстурированных, а не гладких имплантов.





Исполняющая обязанности генерального директора организации по безопасному уходу в Виктории "Safer Care Victoria", Энн-Мари Кинан, говорит, что женщинам с имплантами важно проявлять бдительность.





«Что нам известно, так это то, что если выявим эту лимфому, что является очень малым риском, то у нас гораздо больше шансов на излечение».





Несмотря на предупреждения служб здравоохранения, исполнительный директор Австралийской организации по борьбе с раком груди Кирстен Пилатти призывает к спокойствию.





«Вам не нужно сразу же бежать к своему специалисту и удалять их. Речь идет о том, чтобы быть информированными и немедленно проверять любые изменения у медицинских специалистов».





Энн Мари Кинан дала советы женщинам для проверки состояния груди и имплантов.





«Итак, симптомы, на которые женщины должны обращать внимание, - это уплотнения в груди, любая жидкость вокруг импланта или любые изменения -припухлость, отличная от той, к которой они привыкли».





У женщин с текстурированными грудными имплантами вероятность развития редкой лимфомы в двадцать три раза выше.





Кирстен Пилатти говорит, что это один случай из 2 500 по сравнению с одним случаем из 83 000 для тех, у кого импланты других видов.





«Мы знаем, что в Австралии сообщили были переданы данные ALCL о чуть более чем 100 женщинах после установки текстурированных имплантатов. Так что это не большой риск, но это риск».





Использование текстурированных имплантов в Австралии было приостановлено восемнадцать месяцев назад Управлением терапевтических товаров TGA из-за рисков для здоровья.





Но регуляторы по-прежнему обеспокоены операциями, проведенными почти два десятилетия назад.





После обзора грудных имплантов в 2019 году TGA заявляет, что «все грудные импланты, поставляемые в Австралию, а не только импланты с зарегистрированными случаями в BIA-ALCL, - должны включать в инструкцию предупреждение о том, что устройство несет риск рака и рекомендованы регулярные медицинские проверки".





Кирстен Пилатти говорит, что женщины должны сделать свое собственное исследование, прежде чем прибегать к такой операции:





"Любой, кто собирается пойти на серьезную операцию, например, по установке грудных имплантов, должен действительно понимать все за и против, поэтому для людей так важно получить всю самую лучшую и самую свежую информацию из надежных источников, а затем принять решение, которое подходит именно им."





Она предупреждает, что риски от операции по удалению имплантов могут быть выше, чем риск развития рака.





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