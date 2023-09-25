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LISTEN TO Иностранных студентов в Австралии предупреждают о все более изощренных атаках мошенников SBS Russian 25/09/2023 05:12 Play

Чжуцзи Ли – изучает анализ данных в Университете Сиднея.





Она говорит, что получает звонки от скамеров как минимум каждые пару недель и сообщения от мошенников каждый день.





"Я думаю, что они, возможно, хотят получить мои деньги, потому что им нужен номер моего банковского счета и мои личные данные, информация, что-то вроде того. И смешно то, что они даже предлагают два языка для беседы - английский или китайский".





Чжуцзи Ли – из той группы людей, которую мошенники атакуют все чаще.





Национальный центр по борьбе со скамерами сообщает, что иностранные студенты, особенно студенты из Китая, всё чаще подвергаются атакам с использованием широкого спектра тактик, направленных на угрозы, запугивание и кражу.





С начала этого года было зарегистрировано более 1200 случаев мошенничества с ущербом, оцениваемым в 8,7 миллиона долларов.





Представительница комиссии по защите прав потребителей Австралии, ACCC, говорит, что некоторые студенты потеряли поразительно большие суммы.





"Мы знаем историю молодого человека, который заплатил свыше 400 000 долларов мошенникам, и мы видим значительный рост потерь, о которых люди сообщают, в последний месяц или около того, а также растущий уровень изощренности мошенничества, поэтому мы просим студентов быть бдительными".





Десма Смит возглавляет команду по поддержке иностранных студентов Университета Свинбёрна.





Она говорит, что мошенники оказывают большое давление на студентов.





"Они давят все сильнее, если студент начинает задавать вопросы и кажется немного неуверенным или осторожным, они соединяют его со своим как будто бы начальником и другой человек разговаривает с ним. Это очень большое давление. Много намеков на то, что вы оказались вовлечены в преступление, и нам нужно ваше сотрудничество и молчание, чтобы доказать вашу невиновность".





Г-жа Смит говорит, что иногда мошенники очень изобретательны в своих подходах.





"Я помню, что несколько лет назад, когда началась эта работа в сфере борьбы со скамерами, одной студентке сказали, когда она не поверила, что они именно те, за кого себя выдают, что она может позвонить в полицию Пекина. Она нашла номер на веб-сайте, позвонила по этому номеру и снова попала на тех же самых людей".





Специалисты ACCC говорят, что новые технологии позволяют мошенникам использовать эти изощренные методы.





"Это выглядит довольно официально, потому что мошенники используют технологии подделки номеров, так что номер будет выглядеть как официальный номер, например, китайских властей. Затем студенту будут угрожать депортацией в связи с недоказанными обвинениями, и ему говорят, что единственный способ избежать этого - уплатить штраф или залог".





Чжуцзи Ли говорит, что некоторые ее товарищи по учебе оказались втянутыми в эти мошеннические схемы.





"У меня была подруга - в прошлом месяце они выманили у нее тысячи долларов".





Десма Смит говорит, что иностранным студентам необходимо самим проявлять осторожность, но также у них есть поддержка.



