"Нам очень хочется создать душевное пространство, где люди будут встречаться на регулярной основе"

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Lana Romanovskaya, The Green Academy employee Photo credit: The Green Academy

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Интервью с сотрудницей школы изучения английского языка The Green Academy Ланой Романовской о создании сообщества в Брисбене, на базе которого планируется организация библиотеки, экскурсий и проведение мастер-классов.

Чтобы узнать подробнее о классах The Green Academy, а также о их библиотеке, бесплатных экскурсиях и мастер-классах, Лана советует подписаться на
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страничку The Green Academy.

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