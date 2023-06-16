Чтобы узнать подробнее о классах The Green Academy, а также о их библиотеке, бесплатных экскурсиях и мастер-классах, Лана советует подписаться на страничку The Green Academy.
"Нам очень хочется создать душевное пространство, где люди будут встречаться на регулярной основе"
Lana Romanovskaya, The Green Academy employee Photo credit: The Green Academy
Интервью с сотрудницей школы изучения английского языка The Green Academy Ланой Романовской о создании сообщества в Брисбене, на базе которого планируется организация библиотеки, экскурсий и проведение мастер-классов.
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