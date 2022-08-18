Бюро метеорологии предупреждает о возможности Ла-Нинья предстоящей весной

ТРАНСКРИПТ





Бюро метеорологии прогнозирует холодную и дождливую весну.





И все потому, что высока вероятность еще одного явления Ла-Нинья.





Бюро использует специальную шкалу вероятности, чтобы указать, что в текущем году ожидается Ла-Нинья, и сейчас показания на этой шкале перемещены с La Nina Watch («Наблюдение за Ла-Нинья») на La Nina Alert («Предупреждение о Ла-Нинья»).





Старший метеоролог Бюро Джонатан Хоу объясняет, что такое Ла-Нинья.





«Ла-Нинья означает изменения температуры поверхности моря в тропической части Тихого океана, при этом вода в восточной части Тихого океана холоднее, чем обычно, а воды в западной части Тихого океана к северу от Австралии теплее, чем обычно, и по мере усиления пассатов увеличивается количество водных испарений в воздухе, что приводит к увеличению количества осадков на востоке и в центре страны, а также более влажному началу сезона дождей на севере».



Явления Ла-Нинья обычно связаны с проливными дождями.





Предупреждение, вероятно, будет воспринято с обеспокоенностью теми сообществами в Восточной Австралии, которые уже пострадали от последствий наводнений.





Джонатан Хоу из Бюро погоды говорит, что возможны дальнейшие наводнения.





«И, как хорошо знают многие австралийцы, живущие на востоке, почва все еще довольно влажная, уровень рек довольно высокий, а плотины заполнены, и с учетом прогноза увеличения количества осадков это действительно повышает риск наводнений для большей части восточной Австралии».





Но события, связанные с Ла-Нинья, затрагивают не только восточную часть страны.





Профессор Шейн МакГрегор из Университета Монаша говорит, что последствия могут быть ощутимы по всей Австралии.





«Воздействие от Ла-Нинья в основном концентрируется- на восточной части Австралии, но некоторое влияние распространится и на Южную Австралию, и на Северную территорию, также это повлияет и на север во время сезона дождей, а временами и на юго-западе чувствуются последствия, существует течение, называемое течением Леувина. И когда у нас происходит событие Ла-Нинья, течение Леувина становится сильнее, поэтому оно переносит больше теплой воды».





Ла-Нинья и ее "брат" Эль-Ниньо — это два явления, которые до сих пор до конца не изучены, а то, что известно, основано на наблюдениях на протяжение чуть более века.





Профессор МакГрегор говорит, что из-за нехватки данных трудно сказать, является ли возникновение длительных или повторяющихся таких явлений необычным и изменится ли частота Ла-Нинья.





«Мы все еще занимаемся научным исследованием того, почему они не заканчиваются. Это, я полагаю, не противоречит тому, что мы наблюдали в историческом прошлом, и мы видели то, что я называю тройное погружение в Ла-Нинья несколько раз».





Этот погодный феномен настолько сложен, что явление Ла-Нинья может также включать и очень засушливые дни, которые случаются между сильными дождями.





Объясняет доктор Агус Сантосо из Университета Нового Южного Уэльса.





"Поскольку прогноз более дождливый, чем обычно, риск лесных пожаров на самом деле ниже. Но это не означает, что не будет очень жарких и счухих дней. Поэтому нам все еще нужно быть готовыми к риску лесных пожаров".



