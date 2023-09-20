«Мы столкнемся с беспрецедентной жарой»: прогноз жаркого лета после объявления Эль-Ниньо

ТРАНСКРИПТ, аудио доступно в плеере.





Рекордная для весны волна тепла продолжает распространяться по Австралии, неся с собой значительные риски пожаров и перегрева.





Службы экстренной помощи находятся в состоянии повышенной готовности из-за высоких температур на большей части Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Южной Австралии и Северной Территории.





Бюро метеорологии официально объявило, что Австралия теперь находится под действием Эль-Ниньо.





Это заявление было сделано два месяца спустя после объявления Всемирной метеорологической организацией Эль-Ниньо, сообщив о возросшей вероятности рекордно высоких температур по всему миру.





Этот климатический фактор ассоциируется с жаркой сухой погодой, которая, как опасаются службы экстренной помощи, увеличит риски лесных пожаров по всей стране.





Доктор Карл Браганца, менеджер климатических служб агентства, сделал заявление, сказав, что страна может ожидать более жаркое лето, чем в последние три года.





"Глобально Эль-Ниньо означает, что продолжается глобальное потепление, которое мы наблюдаем в мировом океане, в частности, в океанах наблюдаются рекордные температуры примерно с апреля, поэтому, вероятно, то, что мы прогнозируем на лето, - это продолжение жаркой и сухой погоды в Австралии, и как отдельным людям, так и сообществам, нужно готовиться к жаркому лету и угрозам пожаров".





Эксперты здравоохранения призывают австралийцев оставаться в безопасности и подготовиться к повышению температур, чтобы избегать чрезмерного влияния жарких температур на здоровье.





Врач скорой помощи, доктор Кимберли Хамфри, говорит, что угроза теплового стресса должна восприниматься серьезно.





"Мы видим людей, испытывающих самые разные симптомы. Прямые заболевания, связанные с жарой, это когда вам просто очень плохо, и вы чувствуете сильную усталость, возможно, вас чуть-чуть тошнит из-за очень сильной жары, и это может привести к тепловому удару, когда у людей возникают сильные замутнения сознания, влияние на мозг. Это могут быть судороги, это может быть кома, и в конечном итоге это может быть даже смертельный исход".





Исполнительный директор организации "Sweltering Cities" Эмма Бэкон говорит, что у людей должен быть план действий на случай жары.





"Это означает, что мы должны оглядеть свой дом сейчас и спросить себя: 'Как я могу проще сохранять прохладу внутри? Мне нужен дополнительный вентилятор? Нужно ли мне больше емкостей для льда? Как я могу заблокировать проникновение жары в дом с помощью дополнительных навесов?' И так далее. Это один из главных моментов. Мы должны ознакомиться с симптомами перегрева и теплового удара, чтобы если нам нужна медицинская помощь, мы знали, когда ее нужно вызывать. И мы также должны определить, с кем нам нужно связаться, чтобы проверить их состояние во время жары. Это могут быть коллеги, бабушка, члены семьи, беременные, знаете ли, люди, которым может быть плохо из-за жары - те люди, которых нам нужно проверить в жаркий день. Давайте сделаем этот план тоже, потому что связи в комьюнити - это один из лучших способов оставаться в безопасности во время тепловой волны".





Г-жа Бэкон говорит, что экстремальная жара приносит особенно много проблем для уязвимых групп.





"Люди, которые, как мы знаем, наиболее уязвимы во время волны жары, включают в себя пожилых людей, людей с инвалидностью или хроническими заболеваниями, беременных женщин, маленьких детей и людей, принимающих медикаменты, которые затрудняют регулирование температуры тела. Таким летом, какое нас ожидает, многие из нас будут в зоне повышенного риска, даже если не считают себя уязвимыми. И даже если вы не считаете, что относитесь к одной из этих категорий, то та жара, которая нам предстоит, будет настолько экстремальной, что нам всем следует быть осторожными".





Она также говорит, что политики должны понимать, что предстоит беспрецедентная жара, и учитывать это в своих планах.





"Мы должны понимать как сообщество, правительство должно понимать, что нас ждет небывалая жара. Наши существующие планы и стратегии просто не подойдут. Нам нужны лучшие планы экстренной помощи при волнах жары на государственном и федеральном уровнях. Мы должны помочь людям подготовить свои дома. И мы должны убедиться, что мы информируем о предстоящих опасностях, связанных с жарой, чтобы люди знали, когда им нужно быть осторожными".





Бывший президент Профсоюза сотрудников пожарной охраны Дарин Салливан говорит, что правительство должно предпринимать больше действий для борьбы с изменением климата.





"Пожарные уже давно требуют принятия адекватных мер по борьбе с изменением климата, потому что пока правительства по всей стране и по всему миру не примут правильных мер по борьбе с изменением климата, мы будем наблюдать ухудшение погодных условий, увеличение рисков для общества и увидим гораздо больше бедствий, будь то наводнения или лесные пожары".





Г-н Салливан также указывает на то, что службам пожарной охраны в Австралии предстоит намного больше работы и им потребуется больше поддержки со стороны правительства.



