Иммиграция в Австралию: что изменится в новом финансовом году?

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Australia Source: Getty Images/Tobias Titz

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Пандемия COVID-19 оказывает огромное влияние на иммиграционную политику Австралии, а в центре новой годовой миграционной программы на 2021-22 год находится восстановление экономики. Некоторые изменения уже вступили в действие, другие ожидаются в ближайшие дни и месяцы.

((ТРАНСКРИПТ))

Владельцы временной визы, работающие в индустриях туризма и сельского хозяйства, теперь могут продлить свое пребывание в Австралии, в то время как иностранные студенты, которые уже находятся в Австралии и работают в секторе помощи людям с ограниченными возможностями, ухода за престарелыми, в медицине, сельском хозяйстве, сферах туризма и гостеприимства, могут теперь работать больше часов.

Ключевые моменты:

  • Планируемый уровень программы миграции на 2021–2022 останется 160 000 мест
  • Правительство заявляет, что будет уделять приоритетное внимание бизнес-инновациям и инвестициям, глобальным талантам и визам, спонсируемым работодателем
  • Новая специальная сельскохозяйственная виза будет расширена на 10 стран ASEAN

Иммиграция в цифрах

Старший зарегистрированный миграционный агент из компании "Migration Down Under" Джули Уильямс говорит, что хотя правительство оставило порог миграции на уровне 160 000 с прошлого года, но распределение квот между разными категориями виз отличается.

"50 процентов программы будет отдано под квалифицированные визы с приоритетом высококвалифицированным мигрантам, программе бизнес-инноваций и инвесторов, и группе виз для талантливых специалистов - Global Talent. И предстоящие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2021 года, обеспечат более быстрый путь к постоянному месту жительства для инвесторов, а также возможность увеличения прибыли от инвестиций".

В 2020-2021 годах количество мест, доступных по программе «Бизнес, инвестиции и инновации», было увеличено почти вдвое - до 13 500, а места в программе "Global Talent Independent" даже утроились - до 15 000.

Однако в этом году эти цифры могут быть скорректированы в пользу большего количества виз, спонсируемых работодателями, чтобы удовлетворить спрос австралийских предприятий на квалифицированных рабочих.

В результате квалифицированные специалисты 22-х профессий теперь могут подавать заявление на более быстрое получение визы - эти профессии включают поваров, бухгалтеров, инженеров и программистов, которые были добавлены в Список квалифицированных профессий для приоритетной миграции ( Priority Migration Skilled Occupation List). Этот временный список, который сейчас насчитывает 41 профессию, был создан в сентябре 2020 года для борьбы с экономическими последствиями COVID-19.
New Australians with Scott Morrison
Migrants who receive their permanent residency on or after 1 January 2022 will have to wait longer to access welfare payments. Source: Wendell Teodoro/Getty Images
Основатель и главный иммиграционный юрист компании "Work Visa Lawyers" Крис Джонстон говорит, что правительство рассматривает установленные показатели иммиграции как лимиты, а не как цели.   

"Что касается визы 189, то запланированный показатель составляет 6 500 виз, и по состоянию на этапе раунда выдачи приглашений на подачу на визу от 21 апреля 2021 года - было отправлено 1 690 приглашений. Что говорит о том, что есть еще много виз, которые могли бы быть выданы, но на это не остается времени. Вероятно, что они и близко не достигнут показателя в 6 500 этих 189-х виз, и, в конечном итоге, будет выдано всего лишь 50 процентов или даже меньше от этого показателя".

Федеральное правительство объявило о новой сельскохозяйственной визе, которая будет продлена рабочим из 10 стран ASEAN - The Association of Southeast Asian Nations - чтобы помочь в решении проблемы нехватки сельскохозяйственных рабочих.

Правительство также внесло изменения в визовые требования по работе для владельцев визы "работа и отдых" (working holiday), занятых в сферах туризма, гостеприимства и общепита в северных и отдаленных районах Австралии. С марта 2022 года они будут иметь право подать на вторую визу без необходимости отработать 88 дней на ферме.
Girl making a speech on a garden party
Temporary concession allows offshore Family Visa applicants to apply while staying onshore. Source: Getty Images/Oliver Rossi

Семейные визы

Что касается доступных мест в программе семейных виз (Family Stream), Крис Джонстон говорит, что квоты останутся прежними - 77 300.

Он говорит, что временная уступка правительства, которая позволяет получать новую визу тем, кто изначально подавал заявку не из Австралии, но в данное время находятся в Австралии и не может вылететь для подачи на новую визу из-за ограничений COVID-19, поможет сократить время рассмотрения существующих заявлений на получение партнерской визы.

"В семейном потоке, вероятно, будет выделено такое же количество мест, и можно ожидать выгоды для ожидающих партнерские визы, потому что в этом году должно быть снова выдано больше партнерских виз. Это может помочь сократить время рассмотрения партнерских виз, а также может помочь устранить отставание по партнерским визам, которое накопилось за несколько лет".
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Однако Джули Уильямс обеспокоена тем, что изменения в схеме получения партнерской визы, объявленные в прошлогоднем федеральном бюджете, могут наоборот привести к увеличению сроков рассмотрения, когда они вступят в силу в ноябре этого года.

"В настоящий момент соискатели визы подают заявление, а затем спонсор подает подтверждение своих спонсорских намерений. И то, что они собираются ввести с ноября этого года, это что сначала спонсор должен быть одобрен, а лишь потом можно будет подавать заявление. Единственное, что нас в связи с этим беспокоит, - это временные рамки процесса. Мы не имеем ни малейшего представления о том, какие будут сроки рассмотрения и одобрения заявления спонсора".

Еще одно изменение в федеральном бюджете на 2020-2021 годы, вступающее в силу в ноябре этого года, заключается в том, что мигранты, подающие заявление на получение второй - постоянной партнерской визы, как и их постоянные спонсоры-резиденты должны будут продемонстрировать знание английского языка.
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The tourism and hospitality have been added to the pandemic critical sector list Source: Getty Images/Attila Csaszar

Новая сельскохозяйственная виза

Правительство уже внесло изменения в визу 408  - COVID-19 Pandemic Event Visa, чтобы способствовать решению проблемы нехватки рабочей силы.

Джули Уильямс говорит, что туризм и гостиничный бизнес были добавлены в список критически важных секторов в условиях пандемии, что выгодно для иностранных студентов, уже находящихся в Австралии.

"Туризм, а также гостиничный и ресторанный секторы были включены в список критических секторов из-за COVID.
Это означает, что люди на студенческой визе, если они работают в этих отраслях, временно могут работать более 40 часов за две недели, пока они заняты в сфере туризма и гостеприимства.
Крис Джонстон говорит, что правительство разрешает обладателям временных виз подкласса 408, занятых в сельском хозяйстве, продлить свое пребывание в стране.

"Владельцам 408 визы не нужно уезжать в конце срока, если они могут продемонстрировать, что они продолжают быть занятыми в сельхоз секторе. Растет нехватка работников в сельском хозяйстве - эти вакансии обычно заполнялись туристами на визах работа и отдых, но сейчас никто из них не приезжает в Австралию, однако есть кто, кто пока не уехал. И я полагаю, что эта мера 408 будет попыткой каким-то образом восполнить этот пробел".

Нехватка рабочей силы

Джули Уильямс добавляет, что визы для находящихся в Австралии работников из Тихоокеанского региона также были продлены.

"Рабочие с тихоокеанского региона: визы продлеваются для тех, кто в настоящее время находится в Австралии. Они продлеваются до апреля 2022 года, чтобы они могли работать в региональной Австралии во время пандемии".
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Для основателя компании "Work Visa Lawyers" Криса Джонстона одним из самых больших разочарований, объявленных в бюджете на 2021-22 годы, является изменение, затрагивающее мигрантов, которые должны получить статус постоянного жителя начиная с 1 января 2022 года.

"Изменение заключается в том, что новым австралийцам придется ждать четыре года, чтобы получить доступ к государственному социальному обеспечению, и я полагаю, что это мера была принята для сокращения расходов. Неясно, приведет ли это к хорошим результатам с точки зрения экономии денег, в то время как явно сделает жизнь сложнее для новых мигрантов".
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