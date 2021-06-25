Иммиграция в Австралию: что изменится в новом финансовом году?

((ТРАНСКРИПТ))





Владельцы временной визы, работающие в индустриях туризма и сельского хозяйства, теперь могут продлить свое пребывание в Австралии, в то время как иностранные студенты, которые уже находятся в Австралии и работают в секторе помощи людям с ограниченными возможностями, ухода за престарелыми, в медицине, сельском хозяйстве, сферах туризма и гостеприимства, могут теперь работать больше часов.





Ключевые моменты:





Планируемый уровень программы миграции на 2021–2022 останется 160 000 мест

Правительство заявляет, что будет уделять приоритетное внимание бизнес-инновациям и инвестициям, глобальным талантам и визам, спонсируемым работодателем

Новая специальная сельскохозяйственная виза будет расширена на 10 стран ASEAN

Иммиграция в цифрах

Старший зарегистрированный миграционный агент из компании "Migration Down Under" Джули Уильямс говорит, что хотя правительство оставило порог миграции на уровне 160 000 с прошлого года, но распределение квот между разными категориями виз отличается.





"50 процентов программы будет отдано под квалифицированные визы с приоритетом высококвалифицированным мигрантам, программе бизнес-инноваций и инвесторов, и группе виз для талантливых специалистов - Global Talent. И предстоящие изменения, которые вступят в силу 1 июля 2021 года, обеспечат более быстрый путь к постоянному месту жительства для инвесторов, а также возможность увеличения прибыли от инвестиций".





В 2020-2021 годах количество мест, доступных по программе «Бизнес, инвестиции и инновации», было увеличено почти вдвое - до 13 500, а места в программе "Global Talent Independent" даже утроились - до 15 000.





Однако в этом году эти цифры могут быть скорректированы в пользу большего количества виз, спонсируемых работодателями, чтобы удовлетворить спрос австралийских предприятий на квалифицированных рабочих.





В результате квалифицированные специалисты 22-х профессий теперь могут подавать заявление на более быстрое получение визы - эти профессии включают поваров, бухгалтеров, инженеров и программистов, которые были добавлены в Список квалифицированных профессий для приоритетной миграции ( Priority Migration Skilled Occupation List). Этот временный список, который сейчас насчитывает 41 профессию, был создан в сентябре 2020 года для борьбы с экономическими последствиями COVID-19. Migrants who receive their permanent residency on or after 1 January 2022 will have to wait longer to access welfare payments. Source: Wendell Teodoro/Getty Images Основатель и главный иммиграционный юрист компании "Work Visa Lawyers" Крис Джонстон говорит, что правительство рассматривает установленные показатели иммиграции как лимиты, а не как цели.





"Что касается визы 189, то запланированный показатель составляет 6 500 виз, и по состоянию на этапе раунда выдачи приглашений на подачу на визу от 21 апреля 2021 года - было отправлено 1 690 приглашений. Что говорит о том, что есть еще много виз, которые могли бы быть выданы, но на это не остается времени. Вероятно, что они и близко не достигнут показателя в 6 500 этих 189-х виз, и, в конечном итоге, будет выдано всего лишь 50 процентов или даже меньше от этого показателя".





Федеральное правительство объявило о новой сельскохозяйственной визе, которая будет продлена рабочим из 10 стран ASEAN - The Association of Southeast Asian Nations - чтобы помочь в решении проблемы нехватки сельскохозяйственных рабочих.





Правительство также внесло изменения в визовые требования по работе для владельцев визы "работа и отдых" (working holiday), занятых в сферах туризма, гостеприимства и общепита в северных и отдаленных районах Австралии. С марта 2022 года они будут иметь право подать на вторую визу без необходимости отработать 88 дней на ферме. Temporary concession allows offshore Family Visa applicants to apply while staying onshore. Source: Getty Images/Oliver Rossi

Семейные визы

Что касается доступных мест в программе семейных виз (Family Stream), Крис Джонстон говорит, что квоты останутся прежними - 77 300.





Он говорит, что временная уступка правительства, которая позволяет получать новую визу тем, кто изначально подавал заявку не из Австралии, но в данное время находятся в Австралии и не может вылететь для подачи на новую визу из-за ограничений COVID-19, поможет сократить время рассмотрения существующих заявлений на получение партнерской визы.





"В семейном потоке, вероятно, будет выделено такое же количество мест, и можно ожидать выгоды для ожидающих партнерские визы, потому что в этом году должно быть снова выдано больше партнерских виз. Это может помочь сократить время рассмотрения партнерских виз, а также может помочь устранить отставание по партнерским визам, которое накопилось за несколько лет".

Однако Джули Уильямс обеспокоена тем, что изменения в схеме получения партнерской визы, объявленные в прошлогоднем федеральном бюджете, могут наоборот привести к увеличению сроков рассмотрения, когда они вступят в силу в ноябре этого года.





"В настоящий момент соискатели визы подают заявление, а затем спонсор подает подтверждение своих спонсорских намерений. И то, что они собираются ввести с ноября этого года, это что сначала спонсор должен быть одобрен, а лишь потом можно будет подавать заявление. Единственное, что нас в связи с этим беспокоит, - это временные рамки процесса. Мы не имеем ни малейшего представления о том, какие будут сроки рассмотрения и одобрения заявления спонсора".





Еще одно изменение в федеральном бюджете на 2020-2021 годы, вступающее в силу в ноябре этого года, заключается в том, что мигранты, подающие заявление на получение второй - постоянной партнерской визы, как и их постоянные спонсоры-резиденты должны будут продемонстрировать знание английского языка. The tourism and hospitality have been added to the pandemic critical sector list Source: Getty Images/Attila Csaszar

Новая сельскохозяйственная виза

Правительство уже внесло изменения в визу 408 - COVID-19 Pandemic Event Visa, чтобы способствовать решению проблемы нехватки рабочей силы.





Джули Уильямс говорит, что туризм и гостиничный бизнес были добавлены в список критически важных секторов в условиях пандемии, что выгодно для иностранных студентов, уже находящихся в Австралии.





"Туризм, а также гостиничный и ресторанный секторы были включены в список критических секторов из-за COVID.

Это означает, что люди на студенческой визе, если они работают в этих отраслях, временно могут работать более 40 часов за две недели, пока они заняты в сфере туризма и гостеприимства.

Крис Джонстон говорит, что правительство разрешает обладателям временных виз подкласса 408, занятых в сельском хозяйстве, продлить свое пребывание в стране.





"Владельцам 408 визы не нужно уезжать в конце срока, если они могут продемонстрировать, что они продолжают быть занятыми в сельхоз секторе. Растет нехватка работников в сельском хозяйстве - эти вакансии обычно заполнялись туристами на визах работа и отдых, но сейчас никто из них не приезжает в Австралию, однако есть кто, кто пока не уехал. И я полагаю, что эта мера 408 будет попыткой каким-то образом восполнить этот пробел".

Нехватка рабочей силы

Джули Уильямс добавляет, что визы для находящихся в Австралии работников из Тихоокеанского региона также были продлены.





"Рабочие с тихоокеанского региона: визы продлеваются для тех, кто в настоящее время находится в Австралии. Они продлеваются до апреля 2022 года, чтобы они могли работать в региональной Австралии во время пандемии".

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Для основателя компании "Work Visa Lawyers" Криса Джонстона одним из самых больших разочарований, объявленных в бюджете на 2021-22 годы, является изменение, затрагивающее мигрантов, которые должны получить статус постоянного жителя начиная с 1 января 2022 года.





"Изменение заключается в том, что новым австралийцам придется ждать четыре года, чтобы получить доступ к государственному социальному обеспечению, и я полагаю, что это мера была принята для сокращения расходов. Неясно, приведет ли это к хорошим результатам с точки зрения экономии денег, в то время как явно сделает жизнь сложнее для новых мигрантов".

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