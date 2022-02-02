Что мы знаем о подварианте Омикрона BA.2?

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Один из первых случаев нового подварианта Omicron BA.2 был обнаружен в Австралии в декабре прошлого года у пациента из Квинсленда.





Он не считается отдельным вариантом от оригинального варианта Omicron, который также известен как BA.1, а скорее находится в том же семействе.





Ученые описывают BA.2 как подвариант. Другие термины, которые использовались официальными лицами, включают сестринский вариант или «Сын Омикрона», как назвал его один специалист.





Самый первый задокументированный случай BA.2 был обнаружен в Южной Африке 17 ноября, примерно через неделю после первоначального случая BA.1, который также был обнаружен там.





Десятки тысяч ученых анализируют данные секвенирования генома, загруженные в глобальную базу данных GISAID.





Среди научных умов, пытающихся разобраться в огромном количестве данных почти в реальном времени, и профессор Стюарт Тервилл из Института Кирби Университета Нового Южного Уэльса.





«Мы действительно знали, что был один родственник Омикрона, который в то время и циркулировал в сообществе. Я думаю, вопрос в том, когда вы находите новый подвариант — с небольшими различиями - это действительно наблюдать его в природе, в естественных условиях, и смотреть, на что он способен. И первое, что мы обычно отслеживаем, это то, как быстро растут числа с конкретным подвариантом. Таким образом, он превосходит исходный вариант, BA .1, то есть Омикрон, о котором мы знаем. Затем, я думаю, второе, когда они проводят геномную связь с конкретными пациентами, они могут смотреть на тяжесть болезни. Но на данный момент цифры очень, очень малые».





К концу января BA.1 оставался доминирующим штаммом во всем мире, на его долю приходилось 98,8% случаев.





Но в таких странах, как Дания, Индия и Великобритания, BA.2 становится более распространенным и даже доминирующим вариантом [82% случаев в Дании, 9% в Великобритании по состоянию на 28 января].





В Австралии зарегистрировано порядка 30 с лишним случаев BA.2, что в целом составляет небольшую долю от общего числа случаев COVID в стране — всего 0,3 процента.





Профессор Сешадри Васан из национального научного агентства Австралии, CSIRO [Организация научных и промышленных исследований Содружества], говорит, что реальное число случаев, вероятно, выше, чем указано в базе данных GISAID, поскольку существует отставание при загрузке данных; а также тот факт, что только часть случаев COVID отправляется в лабораторию для секвенирования генома: примерно 1 из 50.





Он говорит, что цифры явно имеют тенденцию к росту.





«У нас было примерно 18 750 последовательностей BA .2 — это 55 стран. И если вы посмотрите на данные: в Австралии было около 22 последовательностей. И подавляющее большинство из них — более 90 процентов данных были всего из трех стран. Только одна Дания внесла около 14 370 записей. Великобритания и Индия - примерно по 1300 каждая».





Выглядит так, что каждый новый вариант COVID распространяется по миру со все большей скоростью.





Потребовалось три месяца для глобального распространения оригинального варианта COVID, обнаруженного в Ухане в декабре 2019 года.





Для варианта Omicron потребовался всего один месяц, чтобы он появился в 78 странах.





Это делает его «самым взрывоопасным и быстро распространяющимся вирусом в истории», по словам исследователя эпидемий Антона Эркореки.





Он говорит, что потребовались годы, чтобы чума 14-го века и холера 19-го века распространились по всему миру.





Так называемый "русский грипп" 1889 года, который, возможно, был вызван другим коронавирусом, также распространился по всему миру за три месяца.





Хотя BA.2 не распространяется так быстро по миру, как BA.1, головная структура Дании по инфекционным заболеваниям сообщает, что согласно предварительным данным, BA.2 может быть в 1,5 раза заразнее.





Ученые изучают секвенирование генома, особенно область шиповидного белка, чтобы больше узнать о способности распротсраняться и потенциальной устойчивости к вакцинам.





Объясняет профессор Тервиль из UNSW:





«И шип, он похож (по форме) на цветок. У него три больших лепестка. И на кончиках лепестков находится то, что мы называем N -концевым доменом. И антитела связываются с этими областями. Итак, когда у вас есть вакцина, вы вырабатываете антитела, и им нравится связываться с этими маленькими краями этих лепестков. И то, что мы видим в подварианте, это маленькие кусочки того, что мы называем удалением. Но и в оригинальном варианте Omicron они тоже были. Но это просто показывает нам, что он убирает маленькие кусочки, поэтому антитела не могут связываться. Он становится немного более липучим к клеткам. И мы знаем об этих изменениях и о том, как они влияют, из исследований вариантов, которые мы изучили в 2021 году».





И при том, что у BA.1 было около 60 мутаций, у BA.2 около 85 мутаций.





Можно сравнить это число с 30 мутациями в альфа-варианте и 35 в дельта-варианте.





Одно из отличий между BA.1 и BA.2 заключается в генетическом изменении гена спайка, что означает, что его нельзя обнаружить с помощью ПЦР-тестирования, как BA.1, и тест необходимо отправить в лабораторию для секвенирования генома для подтверждения.





Профессор Васан говорит, что от специалистов Дании и Великобритании поступают новые данные о тяжести заболевания и заразности BA.2.





«Преждевременно говорить, может ли этот конкретный BA .2 принести больше проблем. На данный момент мы слышим от коллег в Дании, что он не так проблематичен, когда речь идет о госпитализации или тяжести заболевания — не более, чем BA .1., однако он представляется немного более заразным, чем ВА.1».





Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на данном этапе BA.2 останется подвариантом, а не отедльным вариантом, что бы привело к рассмотрению возможности присвоения ему имени с использованием букв греческого алфавита.





Ему дан тоже статус «Варианта, вызывающего озабоченность» как и BA.1.





Мария ван Керхове из ВОЗ говорит, что организация постоянно следит за появлением новых вариантов.





«Омикрон не будет последним вариантом, о котором вы услышите. Следующий вариант, вызывающий беспокойство, будет более приспособленным. И под этим мы подразумеваем, что он будет бллее заразным, потому что ему придется обогнать тот, который доминирует в настоящее время. Большой вопрос заключается в том, будут ли будущие варианты более или менее серьезными. Другое свойство, которое мы ожидаем от вариантов, заключается в том, что может быть больше случаев ускользания от иммунитета, а это означает, что наши контрмеры, наши вакцины, будут менее эффективны».





Профессор Васан и его команда в CSIRO изучают так называемые характеристики ускользания от иммунного ответа у BA.2.





«Ключевой вопрос заключается в том, защищены ли вакцинированные люди от этого BA .2. И если нет, это мы и назваем ускользанием от иммунитета. И здесь можно говорить о разных вещах. Вакцины – это по-прежнему то, что у нас есть для защиты от тяжелого протекания болезни.Если вы дважды привиты, или сделали три прививки, то у вас меньше шансов попасть в больницу - даже если вы заразились вариантом Омикрон. Однако мы должны изучить это, и это то, чем занимается моя лаборатория и коллеги по всему миру».





Производители вакцин реагируют на необходимость обновления вакцин, чтобы не отставать от мутаций.





Когда мир достиг рубежа в 10 миллиардов введенных вакцин против COVID, Pfizer и Moderna подтвердили, что начинают клинические испытания вакцины, которая создана для борьбы с вариантом Omicron.





И по сей день остается много неизвестных относительно происхождения COVID-19 в Ухане и его вариантов.





Профессор Доминик Двайер из Сиднейского университета входил в состав международной группы ученых, которая в феврале 2021 года ездила в Ухань, чтобы узнать больше информации.





Во время поездки возникли проблемы с доступом к некоторым данным, таким как респираторные симптомы самых ранних случаев COVID.





Профессор Двайер говорит, что важно раскрыть эту часть вирусной истории, чтобы лучше подготовиться к будущим пандемиям.





"Для поиска происхождения новых вирусов - это действительно важно. И это должно быть научное путешествие. В идеале не относящееся к полтическому, потому что если вы понимаете, откуда берутся новые вирусы и какие новые вирусы могут появиться, тогда вы можете действовать. Вы разрабатываете вакцины, готовите планы и так далее. Мы извлекаем уроки из каждой пандемии или каждой крупной вспышки болезни, которые помогают лучше справляться со следующей".









