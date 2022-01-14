Что произошло в Казахстане?Play14:10 Source: Oleg BelovGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.53MB) Как и почему мирные протесты превратились в погромы, кто выходил на улицы и что же будет теперь — об этом SBS Russian рассказали алмаатинцы — социолог Жанар Джандосова и Олег Белов, обозреватель газеты АиФ Казахстан.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод