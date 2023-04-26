Если вы стали жертвой изнасилования или секса без согласия: Что происходит после обращения в полицию?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В материале упоминаются аспекты сексуализированного насилия, которые могут травмировать или вызвать беспокойство.





В Австралии в среднем регистрируется 85 случаев сексуализированного насилия каждый день. Исследования показывают, что среди молодежи более чем каждый третий сталкивался с нежелательным сексом.





Если вы стали жертвой изнасилования или секса без согласия, вы, быть может, думаете о том, чтобы сообщить об этом в полицию в надежде на то, что преступник предстанет перед системой правосудия. Но часто решение сообщить о факте насилия сопровождается огромными эмоциональными потрясениями.



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Моник Келли — старший сержант полиции в штате Виктория. Она возглавляет группу специалистов, которая расследует предполагаемые случаи сексуализированного насилия. Часть основных обязанностей группы — оказание помощи потерпевшим, пережившим насилие, в процессе известным как заявители. Специалисты в полиции помогают им составить заявление и предоставить доказательства.





«У нас есть четыре цели. Первая — защитить и поддержать жертву насилия. Мы также обязаны тщательно расследовать все поступающие к нам сообщения и, как часть этого, мы собираем доказательства и выясняем, было ли совершено преступление. Потом мы выявляем и арестовываем нарушителей и передаем их суду».



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Моник Келли советует потерпевшим прийти в полицейский участок со своим доверенным лицом, с человеком, который сможет оказать поддержку. Ведь процесс сбора доказательств и составления заявления в полицию может вызвать повторную травму.





«Я постоянно напоминаю своим детективам, что всякий раз, когда они разговаривают с заявителем, им нужно обязательно помнить, что само обращение в полицейский участок для заявителя по уровню стресса может быть близко к переживанию заново произошедшего нападения». — объясняет старший сержант Келли.



Мы имеем дело с человеком, который переживает травму, поэтому уровень уязвимости чрезвычайно высок. Мы обязаны уделить этому человеку свое время, нам нужно слушать заявителя и быть открытыми к тому, что заявитель нам рассказывает. Моник Келли, старший сержант полиции штата Виктория

Заявление в полицию

Если жертва обратится к властям в течение нескольких часов после нападения, ей будет предложена медицинская, юридическая и психологическая помощь.





Заявитель должен будет пройти медицинское освидетельствование для сбора судебно-медицинских доказательств. В системе это называется rape kit — набор по делу изнасилования.





Поскольку жертвами изнасилования в подавляющем большинстве являются женщины, они часто просят, чтобы их осмотрел врач или офицер-женщина. Но этот вариант не всегда доступен.





Затем заявитель должен будет предоставить полиции подробное заявление. Это может произойти не в тот же день.





«Очень сложно составить отчет о произошедшем и еще труднее сделать заявление, но система действительно нуждается в том, чтобы жертва изложила все на бумаге за один раз. В противном случае обвинение в конечном итоге будет предвзятым, если к ней что-то добавлено позже или нужно исправить, так что это сразу ложится бременем на жертву» — объясняет адвокат Майкл Брэдли.



Журналистка-расследователь Джесс Хилл исследовала, как судебная система в Австралии рассматривает дела о сексе без согласия. На базе ее расследования на SBS on Demand вышел трехсерийный документальный сериал Asking for it.





Джесс Хилл говорит, важно чтобы жертвы насилия дали наиболее точные показания. Также она напоминает, что можно заявлять об акте насилия, даже если прошло много времени.





«Ограничений по времени нет. Очевидно, чем раньше вы сообщите, тем лучше, потому что чем раньше вы это сделаете, тем больше будет доказательств» — объясняет г-жа Хилл.





«Письменное заявление в полицию — самый важный документ, который будет использоваться в суде. Поэтому вам нужно убедиться, что оно предельно точно и верно»— отмечает она.



Specialists say it's important for victim-survivors of rape to seek support services, as the process of reporting and going to court is re-triggering and retraumatising for many. Support services are available, whether or not the victim decides to report or engage in proceedings. Credit: FG Trade Latin/Getty Images Как только потерпевший сообщает о преступлении, дело передается в полицию для расследования. Заявитель становится ключевым свидетелем по своему делу.





Если полиция может собрать достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела, дело сначала рассматривается Генеральным прокурором. Если оно проходит проверку прокуратуры на возможность судебного разбирательства, то предъявляются обвинения, и полиция арестовывает предполагаемого преступника.





«Если они не выдвигают обвинения, это не значит, что факт сексуализированного насилия отрицается. Это просто означает, что они не думают, что смогут отстаивать это дело в суде» — объясняет г-жа Хилл.





«Но если дело возбуждено, обвиняемого арестовывают и предъявляют обвинение. Теперь этот предполагаемый преступник может быть освобожден под залог, или освобожден без залога. Обвиняемый до суда также может содержаться под стражей. Но в целом обвиняемый не обязательно будет заключен под стражу сразу после задержания».



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Судебное разбирательство

Как только дело передается в суд, потерпевшие или другие возможные свидетели должны выступить с показаниями в суде.





Их допрашивают защита и обвинение. Однако обвиняемый имеет право хранить молчание. Обвиняемый может заявить о своей невиновности или признать себя виновным только в незначительных преступлениях сексуализированного насилия.





Адвокат Майкл Брэдли говорит, что эти особенности правовой системы заставляют многих жертв чувствовать себя отчужденными, как будто не преступник, а они находятся под судом.



В подавляющем большинстве случаев единственным доказательством являются показания жертвы. Все бремя лежит на обвинении, которое должно доказать всё дело вне разумных сомнений. А это очень большое бремя. Адвокат и автор Майкл Брэдли Micheal Bradley, активист за изменение законодательства.

Г-н Брэдли добавляет, что стороне обвинения надо доказывать, что половой акт произошел без активного согласия или вовсе без согласия.





«А если обвиняемый считал, что согласие было, надо доказать, что это убеждение было неверным».





Он добавляет, что, поскольку большинство предполагаемых преступников сексуализированного насилия сохраняют за собой право хранить молчание и освобождаются от дачи показаний, суд в итоге основывается только на показаниях жертвы, которые, получается, ставятся под сомнение. Это превращается в соревнование о том, говорит ли жертва правду.





«Присяжные заслушают только историю истца или потерпевшего, и это единственное доказательство на основании которого обвинение должна доказать свою правоту.



Выходит, что защита ставит достоверность показаний потерпевшего под вопрос. Тем самым называя ложью показания жертвы.

По разным оценкам, около 90 процентов пострадавших не сообщают в полицию об изнасиловании. Исследования показывают, что каждый пятый австралиец считает, что женщины часто выдумывают или преувеличивают заявления о жестоком обращении или изнасиловании. Это самый высокий показатель среди всех западных стран.





Однако старший сержант Келли говорит, что редко сталкивается с жертвами, которых подозревает во лжи.





«Будучи экспертом в предметной области и проработав в этой области почти десять лет, я могу точно сказать вам, что никто не хочет проходить через этот процесс. Никто не хочет подвергать себя той проверке правовой системы, через которую приходится проходить жертвам. Так что было бы странно специально придумать что-то ради обвинения».



Source: AAP Если подсудимого признают виновным по какому-либо из пунктов обвинения, следующим шагом является вынесение приговора.





«Варианты приговора могут варьироваться от «без судимости» до общественных работ. От штрафа вплоть до тюремного заключения. Вот такой разброс в наказаниях также может иногда обескураживать жертв насилия, если они чувствуют, что приговор не соответствует тому, чему они были подвергнуты» — объясняет г-жа Хилл.





«При вынесении приговора вы обычно можете сделать заявление о воздействии на вас как на жертву. Это очень важный момент для многих жертв, ведь они сказать в суде, как пережитое насилие повлияло на них, и главное — сказать это самому насильнику.»





В последние годы некоторые австралийские юрисдикции внесли изменения в свои законы. Обвиняемые в сексуализированных преступлениях теперь обязаны доказывать в суде, что они получили активное согласие на половой акт.



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В некоторых юрисдикциях также вводятся новые варианты заявлений о сексуализированных домогательствах для тех, кто хочет официально сообщить о своем опыте, не обращаясь в систему уголовного правосудия.





«Есть такие системы, как, к примеру, SARO в Новом Южном Уэльсе. Вы можете сообщить о сексуализированном насилии, которое могло произойти в любой момент вашей жизни, и вам не нужно проходить весь процесс обвинения вплоть до суда. Но при этом факт насилия заносится в базу» — добавляет г-жа Хилл.



one person holding a banner with stop single word againd blue background Source: Moment RF / Carol Yepes/Getty Images Майкл Брэдли считает, что это хороший вариант для жертв, которые беспокоятся о защите других потенциальных жертв.





«Очень часто пережившие насилие беспокоятся о других возможных жертвах, потому что не существует такой вещи, как один изолированный инцидент с насильником. Плюс такой системы в том, что если в систему уже было внесено сообщение о факте насилия, то это может спровоцировать полицию, чтобы вернуться к жертвам и сказать: “Оказывается, да, этот мужчина — серийный преступник, по крайней мере мы так предполагаем. Хотите ли вы, чтобы он предстал перед судом?”».





Вне зависимости от того, хотите ли вы обращаться в полицию, в Австралии есть целый ряд сервисов поддержки для жертв насилия.







Если вы или ваши близкие или знакомые стали жертвой сексуализированного насилия, позвоните 1800RESPECT. Вы также можете обратиться за помощью в Lifeline по номеру 13 11 14 или в Beyond Blue по номеру 1800 22 46 36.

