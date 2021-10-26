Что такое COP26 и почему это важно для Австралии? (подкаст)Play08:00GLASGOW, SCOTLAND - Artists paint a mural ahead of COP26 Source: Getty Images EuropeGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.32MB) Что такое COP26? О чем просят участников и кто будет присутствовать? Как это коснется Австралии и что было бы «хорошим» исходом для планеты? Слушайте в нашем подкасте.Текстовая версия материала доступна здесь.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод