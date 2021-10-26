Что такое COP26 и почему это важно для Австралии? (подкаст)

Glasgow Builds Up To Hosting COP26 Climate Summit

GLASGOW, SCOTLAND - Artists paint a mural ahead of COP26 Source: Getty Images Europe

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Что такое COP26? О чем просят участников и кто будет присутствовать? Как это коснется Австралии и что было бы «хорошим» исходом для планеты? Слушайте в нашем подкасте.

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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