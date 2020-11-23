"Австралийско-Российский диалог" - о чем он?

Alexey Goncharov, Russian-Australia Dialogue

Исполнительный Секретарь и Член Правления АРД Алексей Гончаров Source: Submitted by Alexey Goncharov

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Уже 8 лет существует организация "Австралийско-Российский диалог" (АРД). Что это за структура, чем занимаются ее члены, кто может вступить в состав этой организации, какую реальную помощь там могут оказать предпринимателям, - рассказывает Алексей Гончаров, исполнительный секретарь и член правления АРД.

Об онлайн-мероприятии, которое упоминается в интервью, а также больше о работе АРД можно подробнее узнать на сайте 
Australia Russia Dialogue.


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