Об онлайн-мероприятии, которое упоминается в интервью, а также больше о работе АРД можно подробнее узнать на сайте
"Австралийско-Российский диалог" - о чем он?
Исполнительный Секретарь и Член Правления АРД Алексей Гончаров Source: Submitted by Alexey Goncharov
Уже 8 лет существует организация "Австралийско-Российский диалог" (АРД). Что это за структура, чем занимаются ее члены, кто может вступить в состав этой организации, какую реальную помощь там могут оказать предпринимателям, - рассказывает Алексей Гончаров, исполнительный секретарь и член правления АРД.
Share