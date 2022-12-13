Трекинг в Австралии: Что делать, если вы потерялись

Key Points Люди, отправляющиеся на трекинг в национальный парк, теряются каждый день, но грамотное планирование может спасти жизнь.

Если вы потерялись, сядьте и успокойтесь, прежде чем принимать неверные решения.

В национальном парке не всегда есть мобильная связь, но при случае помогут аварийные маяки, которые можно взять напрокат.

Волонтеры SES Bush Search and Rescue помогут вам в случае чрезвычайной ситуации.

Около 95 процентов удается найти в течение первых 12 часов.





Это возможно благодаря работе преданных энтузиастов активного отдыха, таких как Каро Райан. Каро Райан — руководитель поисковой службы спасения штата Новый Южный Уэльс SES Bush Search and Rescue.





«Есть очень удобная аббревиатура, которую нужно запомнить. Это Trek — T-R-E-K».





T — Take — взять то, что вам нужно;





R — Register — зарегистрировать свои планы (просто скажите кому-нибудь, куда вы идете) ;





E — Emergency — экстренная связь или аварийный маяк;





K — Know — знай свой маршрут и придерживайся его.



Preparedness will increase the likelihood of being found. Credit: pixdeluxe/Getty Images

Возьмите все, что необходимо

Что стоит положить в небольшой рюкзак:



Еду, к примеру, такие простые закуски, как орехи или шоколад

Воду — один литр на каждые три часа

Несколько слоев одежды ярких цветов

Шляпу и солнцезащитный крем

Удобную обувь, например, кроссовки или походные ботинки для более суровой местности.

Дождевик

Карту и компас, если вы знаете, как с ними ориентироваться, или загрузите навигационное приложение на телефон

Аптечку первой помощи

«А лучше всего еще взять с собой друзей» — добавляет г-жа Райан.



Трекинг в одиночку увеличивает риски, и если с вами есть люди, у вас есть кто-то, кто вас поддержит. Каро Райан, руководитель поисковой службы спасения NSW SES Bush Search and Rescue

В идеале на трекинг стоит отправляться группой из четырех человек, как минимум. Таким образом, если кто-то получит травму, один из группы сможет остаться на месте с раненным, а другие двое пойдут за помощью.



It's also vital to let other people know your plans. Credit: visualspace/Getty Images

Зарегистрируйте свои планы

Вы можете сообщить о своих планах в Службу национальных парков и дикой природы, в полицию или доверенному другу.





Сообщите, куда вы собираетесь: какой именно трек, когда вы собираетесь выйти, и убедитесь — когда когда вы заканчиваете маршрут, стоит связаться с доверенным человеком и сообщить, что вы вернулись в целости и сохранности.



Аварийный маяк

Часто в национальном парке нет мобильной связи, поэтому многие берут с собой PLB (Personal Locator Beacon) — персональный маяк-локатор.





«Если у вас возникнут серьезные проблемы, вы можете включить PLB» — объясняет Кирстен Майер, исполнительный директор Bushwalking NSW.



Полиция сможет найти вас и прийти на помощь — на вертолете или пешком. Кирстен Майер, исполнительный директор Bushwalking NSW

Вы можете арендовать эти устройства в некоторых магазинах активного отдыха, офисах национальных парков и даже в полицейских участках, расположенных недалеко от национальных парков.





Вы также можете скачать бесплатное приложение Emergency Plus app. Хотя для работы приложения требуется телефонная связь, но с другой стороны при случае оно определит ваше местоположение и позволит вам обратиться за помощью.



Знайте свой маршрут и придерживайтесь его

«Важно точно знать, куда вы идете, следовать указателям, иметь с собой карту, знать, в какое время вы выйдете, а затем не менять курс на полпути» — объясняет Каро Райан.





«Помните, что вы сообщили заранее доверенному лицу или в национальный парк, куда вы направляетесь. Это означает, что мы в Службе экстренной помощи сможем знать, где нам стоит вас искать».



Всегда важно сопоставлять выбранный маршрут со своими способностями. Каро Райан, руководитель поисковой службы спасения NSW SES Bush Search and Rescue

Одна из наиболее распространенных ошибок — неверный выбор маршрута.





«Фитнес в походах — это совсем другое дело, особенно когда на маршруте много лестниц, высокие подъемы и за плечами — рюкзак. В жаркую погоду еще сложнее».





Многие часто переоценивают свои возможности, г-жа Райан.





Проверьте информационный портал Australian Walking Track Grading System. Если вы новичок в трекинге в Австралии, начните с первого уровня.



If you don’t have an emergency beacon, try your best to make yourself visible. Credit: Nicole Bordes

Что делать, если вы заблудились?

В первую очередь важно сесть и успокоиться.





Г-жа Райан говорит, что стоит выпить воды или, если у вас есть маленькая плита, вы даже можете заварить чашку чая.





«Это поможет вам успокоиться и принять действительно четкие решения».





«Худшее, что вы можете сделать, это запутаетесь еще больше, пытаясь продолжать идти и думая: «Я уверен, что конец маршрута уже близко». Это то, что мы называем “искривлением карты”».





Вспомните, когда вы в последний раз знали, где находитесь. Может быть, вы вспомните определенный знак или развилку.





Возможно, вы сможете повторить свои шаги на небольшом расстоянии, но обязательно отмечайте свой путь очевидными предметами.





Если у вас нет аварийного маяка и вы чувствуете, что ваша ситуация критическая, постарайтесь сделать все возможное, чтобы вас заметили. Если погода позволяет и будут доступны ресурсы, спасательные службы поднимут в воздух вертолеты, чтобы постараться вас заметить.



Around 95 per cent are found within 12 hours by SES Bush Search and Rescue. Credit: Raoul Wegat/Getty Images Яркая одежда действительно важна: например, желтый, оранжевый, красный и даже ярко-синий – это цвета, которые не теряются и сделают вас заметными с вертолета. Вы можете использовать фонарики или вспышку на камере или положить на землю любой блестящий предмет.





Если вы получили травму или погода плохая, найдите укромное место. Согрейтесь, снимите мокрую одежду и, если можете, разожгите костер. Это также повысит ваши шансы быть замеченными.





Подсчитайте свои запасы. Возможно, вам придется нормировать еду и воду в ожидании помощи.



Перед началом маршрута

Прохождение курса оказания первой помощи — отличный способ повысить свои навыки и научиться помогать себе и окружающим.





Г-жа Майер также настоятельно рекомендует вступить в клуб любителей пеших прогулок.





«Во время прогулки вы приобретете множество практических навыков. Это также означает, что у вас есть группа из четырех человек, чтобы оставаться в безопасности. Вы заведете новые знакомства, и они научат вас ряду навыков, таких как навигация, чтение карты и компаса, оказание первой помощи, что делать, если вы попали в беду. У них большой опыт, и, более того, они покажут вам удивительные места, в которые не попадает большинство людей».



Joining a bushwalking group is a great idea to explore Australia's nature. Credit: andresr/Getty Images

Полезные ресурсы