Что вам нужно знать о варианте Омикрон

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Новые штаммы коронавируса не дают ученым расслабляться в последние два года.





В условиях соблюдения строгих мер безопасности и стерильности вирусологи выращивают вирусы, полученные из мазков.





Так они протестировали Alpha, Beta, Delta и множество других.





А на этой неделе сиднейские ученые начали выращивать и подкармливать вариант Омикрон.





Вирусолог д-р Ану Аггарвал из Института Кирби объясняет, как ученые кормят вирус





"По сути мы кормим наши клетки этим специальным раствором, и, надеюсь, он будет поддерживать рост вирусов дальше. Да, процесс пошел".





Процесс этот может быть медленным, но вирусологи надеются, что Омикрон будет хорошо себя чувствовать в лабораторных условиях, что поможет им лучше понять его поведение.





Ученые из Института Кирби в Университете Нового Южного Уэльса изучили по крайней мере 14 вариантов вируса во время пандемии, и они надеются, что в течение двух недель вырастят новый вызывающий беспокойство вариант Омикрон в достаточном количестве, чтобы определить его место в семействе коронавирусов и его реальную угрозу.





Профессор Стюарт Турвилл, вирусолог из Института Кирби, говорит, что для них критически важно иметь возможность определить, блокируют ли антитела от вакцины Омикрон.





"Бустерная ли это прививка или двойная доза вакцины, если мы сможем показать, что эти антитела все еще остаются там и все еще связываются и блокируют вирус, это будет первая хорошая новость, которую мы хотим получить".





Пока рано для какой-то конкретики по штамму Омикрон, и Всемирная организация здравоохранения еще не объявила его доминирующим вариантом.





Но даже если это произойдет, некоторые представители научного сообщества, например доктор Роб Гренфелл из CSIRO, оптимистично настроены в отношении роста охвата вакцинацией, что в конечном итоге положит конец пандемии.





"Если он будет доминировать, он будет циркулировать в течение следующих девяти месяцев, как Дельтa, а затем мы будем наблюдать, как он сходит на нет, и если мы не получим другой вариант, который появится где-то в течение этого периода, мы сможем говорить о том. что преодолели это. "





Вот такое предсказание света в конце туннеля на сентябрь следующего года, но все зависит от глобальных показателей вакцинаци.











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