Вовремя оказанная первая помощь может спасти жизнь. Где в Австралии можно пройти обучение?

Key Points Оказание первой помощи — это ключевой навык в подготовке к чрезвычайной ситуации.

Обучение сердечно-легочной реанимации — основной элемент стандартного курса первой помощи. Курсы первой помощи основаны на руководящих принципах, изданных высшим органом в Австралии.

Доступные варианты обучения различаются по продолжительности, форматам, статусом аккредитации и учебным планом.

По данным организации Красный Крест за 2017 год , в Австралии один из самых низких показателей обучения оказанию первой помощи в мире.





По оценкам организации Royal Life Saving Society , 60% травм, требующих оказания первой помощи, происходят дома. В то время как каждый день в среднем 20 австралийцев умирают от сердечного приступа.



Australian estimates suggest that less than one in three employees feels confident to perform first aid in a workplace emergency. Бак Рид работает фельдшером более 20 лет. Он также преподает парамедицину в Университете Западного Сиднея.





Г-н Рид говорит, что обучение навыкам оказания первой помощи помогает подготовиться к возможной чрезвычайно ситуации — в том числе и морально.



Все сосредоточено на оказании помощи до прибытия медицинского персонала. Чем лучше подготовлены люди заранее, тем лучше это сработает. Бак Рид, университет Западного Сиднея

«Если кто-то серьезно болен или ранен, мы хотим, чтобы помощь была оказана сразу же, незамедлительно, и вплоть до прибытия персонала скорой помощи».



Выбор поставщика образовательных услуг

На курсах по оказанию первой помощи учат, как проводить сердечно-легочную реанимацию, а также как пользоваться дефибриллятором.





Это два наиболее важных навыка, которые потенциально могут спасти жизнь человеку во время сердечного приступа.



There were over 26,000 out-of-hospital cardiac arrests in Australia in 2019. It is estimated that 75% of cardiac arrests occur at home or in a private setting. Г-н Рид говорит, что обучение сердечно-легочной реанимации должно следовать процедурам Австралийского совета по реанимации.





Этот высший орган регулирует практику оказания первой помощи в стране. В его состав входят около 20 организаций, в том числе Колледж скорой медицинской помощи, Совет органов скорой помощи и Royal Life Saving.





«Австралийский совет по реанимации собирает в своем руководстве различные методы оказания первой помощи. Поэтому важно проверить, чтобы курсы по обучению навыкам оказания первой помощи соответствовали Рекомендациям Совета».





Доктор Финли Макнейл — хирург и руководитель Комитета по оказанию первой помощи Австралийского и Новозеландского советов по реанимации.





Он говорит, что существует множество организаций, предлагающих обучение оказанию первой помощи.





«Скорая помощь Св. Иоанна — крупнейший поставщик подобных образовательных услуг в Австралии и Новой Зеландии. Но есть и другие организации, в которых преподают навыки оказания первой помощи. Красный Крест, Surf Life Saving, Royal Life Saving — все учат оказанию первой помощи».



First aid training courses typically incorporate classroom simulations to prepare trainees to deal with emergency situations. Доктор Макнейл добавляет, что в некоторых штатах и территориях органы скорой помощи также обучают этим навыкам. Также есть частные поставщики подобных образовательных услуг.





«У частной организации по обучению оказанию первой помощи должен быть статус RTO — статус зарегистрированной учебной организации. Поэтому выбирая частного поставщика, выбирайте только одну из официально признанных».



Выбор подходящих курсов

Большинство курсов по оказанию первой помощи проходят в традиционном формате в классе. Но некоторые из них включают также онлайн-модули.



Some training providers offer one or more modules of first aid courses in video or webinar mode. Большинство курсов по оказанию первой помощи проходят в традиционном формате в классе. Но некоторые из них включают также онлайн-модули.





Деб Лоу — региональный глава службы скорой помощи Красного Креста в Брисбене. Она говорит, что смешанные форматы обучения помогают удовлетворить разные потребности.





«Одно из преимуществ онлайн-компонента — гибкость по времени. Вы можете проходить модуль в удобное для вас время и в своем темпе.





«Также онлайн есть функция скрытых субтитров, соответственно содержание курса можно перевести на множество разных языков».





Г-жа Лоу добавляет, что у родителей и опекунов есть возможность пройти специализированное обучение по оказанию первой помощи младенцам и детям.





Подобные курсы рассматривают такие важные аспекты:



Первая помощь и сердечно-легочная реанимация для детей и младенцев

безопасность дома и снижение возможных рисков

распространенные возможные ситуации, такие как удушье, астма, аллергия, кровотечение

Many organisations hold community first aid courses. Ask your doctor or maternal and child health nurse for more information. «Мы хотим, чтобы родители чувствовали себя уверенно и принимали верные решения, а также знали о разных дополнительных ресурсах помощи, к примеру такие, как медсестра по вызову ».





В Австралии квалификация по оказанию первой помощи должна обновляться каждые три года, а переподготовка по Сердечно-Легочной Реанимации рекомендуется каждый год.





Доктор Макнейл объясняет, что переподготовка по навыкам сердечно-легочной реанимации необходима для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации провести ее эффективно.



Навык оказания сердечно-легочной реанимации быстро теряется со временем, с момента, когда вы в последний раз его использовали Доктор Финли Макнейл, хирург и руководитель Комитета по оказанию первой помощи Австралийского и Новозеландского советов по реанимации

Курсы первой помощи различаются по продолжительности. Некоторые идут от пары часов до пары дней. У некоторых есть аккредитация на национальном уровне аккредитацию, у других — нет.



It is estimated that only 5% of Australians have a current first aid certificate. Г-н Рид говорит, что обучающиеся и работодатели должны убедиться, что курс, который они выбирают, соответствует их потребностям. Часто работодатель требует, чтобы по прохождению курса, был выдан сертификат.





«Существуют различные модули оказания первой помощи, которые касаются разных аспектов. Так что, если вы выбираете подобный курс для рабочего места, важно выбрать курс первой помощи, который подходит именно для ваших потребностей».





Но те, кому не нужен официальный сертификат о прохождении курса, могут воспользоваться услугами многих некоммерческих и общественных организаций или курсов на базе учреждений скорой помощи.





Г-н Рид советует рассмотреть различные варианты,



Дополнительные ресурсы