День белой трости: Незрячая бизнес-леди из Брисбена Ольга Иценко-Малер

Olga Itsenko-Mahler

Source: Supplied by Olga Itsenko-Mahler

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Ольга Иценко-Малер из Брисбена - незрячая мама, блогер, а с недавних пор и предприниматель. Она шьет костюмы и устраивает детские утреники, готовится к Паралимпиаде в Париже и радует гостей вкусностями, которые готовит сама и учит готовить других незрячих людей.

В День белой трости, 15 октября, мы обычно рассказываем о жизни незрячих людей и о проектах, которые придумывают специально для людей с нарушением зрения. И этот год не исключение.

Ольга Иценко-Малер родилась в Харькове, в Украине получила два образования - переводчика английского и немецкого языков и медсестры-массажистки - и работала мастером по массажу в пятизвездочном отеле. А несколько лет назад Ольга переехала в Австралию по приглашению своего - тогда будущего - мужа.

Ольга растит двоих сыновей, ведет свой канал на YouTube “Born Blind to Inspire!” (
“Рожден незрячим, чтобы вдохновлять!”
) и одноименную русскоязычную группу на Facebook, а также придумывает книжки, печет, шьет и ведет активный образ жизни.
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Каждый день Ольга бегает и готовится к Паралимпиаде в Париже. А еще недавно она открыла свой бизнес "Blind Training Australia". Ольга учит других незрячих и слабовидящих людей работе на компьютере и IPhone, садоводству и приготовлению пищи. Кстати, ее коронное блюдо - это лазанья с собственноручно выращенными травами.

 

Из этого подкаста вы узнаете:

  • как устроена кухня незрячих людей;
  • что помогает Ольге шить детские и взрослые костюмы для праздников;
  • об утренниках для детей с инвалидностью, которые Ольга устраивает в своем доме;
  • как проходят тренировки Ольги по бегу;
  • и многое другое.
 

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