День белой трости: Незрячая бизнес-леди из Брисбена Ольга Иценко-Малер

В День белой трости, 15 октября, мы обычно рассказываем о жизни незрячих людей и о проектах, которые придумывают специально для людей с нарушением зрения. И этот год не исключение.





Ольга Иценко-Малер родилась в Харькове, в Украине получила два образования - переводчика английского и немецкого языков и медсестры-массажистки - и работала мастером по массажу в пятизвездочном отеле. А несколько лет назад Ольга переехала в Австралию по приглашению своего - тогда будущего - мужа.





Ольга растит двоих сыновей, ведет свой канал на YouTube “Born Blind to Inspire!” ( “Рожден незрячим, чтобы вдохновлять!” ) и одноименную русскоязычную группу на Facebook, а также придумывает книжки, печет, шьет и ведет активный образ жизни.

Каждый день Ольга бегает и готовится к Паралимпиаде в Париже. А еще недавно она открыла свой бизнес "Blind Training Australia". Ольга учит других незрячих и слабовидящих людей работе на компьютере и IPhone, садоводству и приготовлению пищи. Кстати, ее коронное блюдо - это лазанья с собственноручно выращенными травами.











Из этого подкаста вы узнаете:





как устроена кухня незрячих людей;

что помогает Ольге шить детские и взрослые костюмы для праздников;

об утренниках для детей с инвалидностью, которые Ольга устраивает в своем доме;

как проходят тренировки Ольги по бегу;

и многое другое.





