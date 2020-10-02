Отдаленные последствия COVID-19: на какие сиптомы жалуются пациенты?

((ТРАНСКРИПТ))





В марте, незадолго до того, как в Австралии был введен первый режим "локдауна", Эми Моррис пригласила мужчину к себе домой в Сиднее на пару бокалов вина.





Этот день она теперь называет худшим в своей жизни, так как именно тогда заразилась COVID-19.





Три недели ушло на то, чтобы полностью прошли простудные симптомы, и два месяца - на восстановление прежнего уровня энергии.





"Я очень быстро уставала, иногда мне нужно было вздремнуть в течении дня, чего я никогда не делала раньше".





А теперь появилась новая проблема: у нее начали выпадать волосы. И не понемногу, а она уже потеряла 50 процентов волос.





"Не буду врать, я была в ужасе, я была очень подавлена. Я просто видела, что это не останавливалось, и приходила мысль, что я останутся просто лысой".







39-летняя женщина теперь является частью группы, которую называют «long-haulers» (на русский можно перевести как "дальнобойщики"), состоящей из людей, которые испытывают загадочные долгосрочные последствия COVID-19.





Наиболее частыми последствиями являются трудности с концентрацией, подавленность и утомляемость; у одних это длится несколько недель, у других - месяцы.





Врач общей практики Шарлотта Хеспи говорит, что эти симптомы похожи на синдром хронической усталости, который у некоторых людей может развиться после вирусной инфекции.





Выпадение же волос, как предполагается, является реакцией организма на угрозу здоровью.





"Это выглядит так, будто цикл роста волос парализуется на той стадии, когда они выпадают. Если вы посмотрите на выпадающие волосы, там есть даже маленькая луковица, из которой они растут. Вы должны подождать, пока ваш организм не скажет: «Хорошо, я могу сделать это снова, все в порядке», и процесс роста волос нормализуется".





Но доктор Хеспи говорит, что пройдет четыре-пять лет, прежде чем мы сможем оценить всю степень долгосрочных симптомов COVID-19.





И лучшее, что могут сделать сейчас врачи, - это помочь пациенту справиться с тревогой.





"Мы должны идти рука об руку, так сказать, с тем, что происходит, быть открытыми для того, чтобы выслушать, услышать, какие симптомы переживает человек, а затем уже лечить их соответствующим образом" .





Пока это означает, что дальнейшее будущее для 25 000 австралийцев, выздоровевших от вируса, остается неопределенным.



