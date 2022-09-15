Что произошло с фондовым рынком Австралии?

Мы поговорили с Павлом о том:
- Что сейчас происходит на фондовом рынке Австралии?
- С чем это связано?
- Как это отразится на жизни обычных гражданах?
- Стоит ли опасаться дальнейшего повышения процентных ставок?
Справка: Павел Энтин, предприниматель с 26 летним опытом, вёл бизнесы в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является одним из сооснователей технологической инвестиционной компании Unirock Partners и CEO . Он имеет степень PhD по Мировой Экономике.