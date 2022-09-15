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Что произошло с фондовым рынком Австралии?

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Pavel Entin, international financial expert. Source: Photo by Pavel Entin

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Published 15 September 2022 at 1:26pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS

Интервью с доктором экономики Павлом Энтиным, международным экспертом по финансам и технологиям.

Published 15 September 2022 at 1:26pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
Мы поговорили с Павлом о том:
  • Что сейчас происходит на фондовом рынке Австралии?
  • С чем это связано?
  • Как это отразится на жизни обычных гражданах?
  • Стоит ли опасаться дальнейшего повышения процентных ставок?
Справка: Павел Энтин, предприниматель с 26 летним опытом, вёл бизнесы в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового  банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является одним из сооснователей технологической инвестиционной компании Unirock Partners и CEO 
GBC.AI
 . Он имеет степень PhD по Мировой Экономике. 

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