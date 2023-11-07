Почему мужчинам важно уделять внимание своему психическому здоровью

Key Points 'Men's Behaviour Change Programs' помогают мужчинам, которые применяли насилие в отношениях, добиваться важных преобразований.

Существуют программы, адаптированные с учетом культурных и языковых особенностей и охватывающие мультикультурные сообщества.

Ключом к улучшению семейных отношений является признание того, что в австралийском контексте иногда необходимо изменение домашних обязанностей.

Построить хорошую стабильную жизнь в Австралии — мечта многих новых мигрантов в стране.





Но эта мечта может столкнуться с препятствиями или привести к разрыву отношений.





Джессика Харкинс — менеджер по о вопросам домашнего, семейного и сексуализированного насилия в Settlement Services International Domestic. Она говорит, что SSI в партнерстве с организацией Relationships Australia NSW предлагает программу 'Building Stronger Families’ для мужчин старше 18 лет, которые применяли насилие или оскорбительное поведение в отношениях.





Она объясняет, что программа изменения поведения мужчин — 'Men's Behaviour Change Programs' — действует в Австралии уже более десяти лет. Но также существуют программы с учетом культурных особенностей, которые помогают мужчинам ориентироваться в изменениях в новой стране и гарантировать, что никто не останется позади.





«Программы часто не способны уловить или понять потребности представителей разных культур» — объясняет г-жа Харкинс.



Feelings of unmet dreams don't need to end up in violence. Программа 'Building Stronger Families’ (Строим крепкие семьи) состоит из работы с конкретными случаями и групповой работы. Групповая работа проводится в течение 18 недель на арабском языке, а ранее также проводилась на тамильском языке.





Г-жа Харкинс объясняет, что эти сообщества были выбраны, потому что SSI уже работает с ними в этой области. Она добавляет, что нет никаких доказательств того, что в каком-либо сообществе уровень насилия выше, чем в любом другом сообществе.





Гассан Нуджаим — уроженец Ливана и бывший координатор программы «Строим крепкие семьи». Он говорит, что в некоторых культурах мужчины часто считаются главой семьи. Это дает основание ожидать, что мужчина в семье является кормильцем и, следовательно, его следует слушать и следовать за ним.





Г-н Нуджиам объясняет, что часто у мужчин-мигрантов особенно повышено беспокойство по поводу переезда в новую страну, в случае если бывший квалифицированный специалист становится безработным в Австралии по разным причинам.



Если я плачу, то я не мужчина. Если я прошу о помощи или если я слаб, я не мужчина. Гассан Нуджаим, бывший координатор программы «Строим крепкие семьи»

Г-н Нуджаим говорит, что мужчины часто чувствуют себя в ловушке сложных культурных ценностей, верований, традиций, ожиданий и представлений о мужественности.





Но чувство нереализованной мечты не обязательно должно заканчиваться насилием.





Доктор Сумбо Нди — лайф-коуч и руководитель группы консультантов в организации Relationships Australia в Южной Австралии. По ее словам, признание и устранение некоторых препятствий на пути к хорошей жизни — это первый шаг к позитивным изменениям. Но это может быть трудно.





Доктор Нди объясняет, что если роли в семье были связаны с идентичностями людей, они внезапно будто теряют идентичность на новом месте.





Такая смена традиционных гендерных ролей часто происходит в семьях, когда женщина приносит доход, а мужчина заботится о детях.



Важно понимание факта — даже если роль меняется, это не делает вас менее ценным или менее вносящим вклад. Важно принятие этого факта, что жизнь в новом контексте на самом деле требует этих изменений. Доктор Сумбо Нди

Организация Relationships Australia в Южной Австралии ведет проект The Good Life Project , чтобы рассказать африканским мужчинам, женщинам и молодым людям в Аделаиде о семейном и домашнем насилии.





Доктор Нди говорит, что, хотя насилие в семье часто рассматривается как табу, мощные изменения могут произойти только тогда, когда люди открыто обсуждают его в безопасной среде.





«Многие понимают его физический аспект с точки зрения удара кого-то. Но также важно понимать что домашнее насилие может выражаться в эмоциональном насилии, психологическом насилии, сексуализированном насилии или даже финансовом насилии».





Доктор Нди призывает членов сообщества узнавать о взглядах и опыте друг друга по мере того, как они приспосабливаются к австралийской жизни. Это поможет построить хорошую жизнь и крепкую семью.





Иногда изменение гендерных ролей может означать изменение отношения друг к другу.



Men's mental health matter, because their mental health and overall well-being are fundamental to the overall wellbeing of the community. Эндрю Кинг — автор и эксперт по вопросам благополучия мужчин, а также специалист по работе с общинами в Relationships Australia NSW .





Он предлагает начать с рассмотрения того наследия, которое вы хотите оставить своим детям.





«Какими бы вы хотели, чтобы ваши дети стали, когда им исполнится 18 лет? Что бы вы хотели, чтобы они сказали о вас? Спасибо, папа, я очень ценю, что ты… И каким будет окончание этого предложения?» — говорит г-н Кинг.





По словам г-на Кинга, мужчины часто учатся неуместному выражению эмоций в зависимости от того, как в их воспитании изображали мужественность.



Он говорит, что, к сожалению, многие мужчины прячут свои эмоции, чем старше они становятся и по мере того, как строят отношения.





Г-н Кинг призывает отказаться от старых взглядов на мужественность и показывать свои чувства своим близким, или обратиться за профессиональной помощью, прежде чем будет достигнута кризисная точка.





Г-н Кинг говорит, что подавленные чувства и эмоции иногда могут извергаться, как вулкан, что приводит к агрессивному поведению.





Он рекомендует следующие методы общения во время важного разговора:



Остановитесь и выслушайте мнение другого человека;

Уважайте мнение другого человека, не ожидая, что он/она последуют вашим взглядам;

Признайте свои мысли и чувства;

Сядьте, чтобы собраться и сосредоточить свою энергию;

Постарайтесь быть расслаблеными во время важного разговора;

Перед важным разговором не употребляйте одурманивающие вещества, такие как алкоголь.

Men are often fathers, brothers, and partners, and their mental health has a direct impact on their families. A man's wellbeing can influence the emotional health of his loved ones. Со своей стороны, доктор Нди призывает признать ваши уязвимые стороны, чтобы дать шанс необходимым изменениям.



Если вам трудно — это нормально. Признаваться в этом и просить о помощи тоже нормально. Доктор Сумбо Нди

Вы можете узнать больше о подобных программах от Relationships Australia по всей стране на сайте организации или позвонив по номеру 1300 364 277.





Мужчины, у которых есть проблемы с эмоциональным здоровьем или отношениями, могут позвонить в MensLine по телефону 1300 78 99 78 и получить бесплатную поддержку 24 часа в сутки.



