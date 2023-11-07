Почему мужчинам важно уделять внимание своему психическому здоровью

Key Points
- 'Men's Behaviour Change Programs' помогают мужчинам, которые применяли насилие в отношениях, добиваться важных преобразований.
- Существуют программы, адаптированные с учетом культурных и языковых особенностей и охватывающие мультикультурные сообщества.
- Ключом к улучшению семейных отношений является признание того, что в австралийском контексте иногда необходимо изменение домашних обязанностей.
Построить хорошую стабильную жизнь в Австралии — мечта многих новых мигрантов в стране.
Но эта мечта может столкнуться с препятствиями или привести к разрыву отношений.
Джессика Харкинс — менеджер по о вопросам домашнего, семейного и сексуализированного насилия в Settlement Services International Domestic. Она говорит, что SSI в партнерстве с организацией предлагает программу для мужчин старше 18 лет, которые применяли насилие или оскорбительное поведение в отношениях.
Она объясняет, что программа изменения поведения мужчин — — действует в Австралии уже более десяти лет. Но также существуют программы с учетом культурных особенностей, которые помогают мужчинам ориентироваться в изменениях в новой стране и гарантировать, что никто не останется позади.
«Программы часто не способны уловить или понять потребности представителей разных культур» — объясняет г-жа Харкинс.
Программа (Строим крепкие семьи) состоит из работы с конкретными случаями и групповой работы. Групповая работа проводится в течение 18 недель на арабском языке, а ранее также проводилась на тамильском языке.
Feelings of unmet dreams don't need to end up in violence.
Г-жа Харкинс объясняет, что эти сообщества были выбраны, потому что SSI уже работает с ними в этой области. Она добавляет, что нет никаких доказательств того, что в каком-либо сообществе уровень насилия выше, чем в любом другом сообществе.
Гассан Нуджаим — уроженец Ливана и бывший координатор программы «Строим крепкие семьи». Он говорит, что в некоторых культурах мужчины часто считаются главой семьи. Это дает основание ожидать, что мужчина в семье является кормильцем и, следовательно, его следует слушать и следовать за ним.
Г-н Нуджиам объясняет, что часто у мужчин-мигрантов особенно повышено беспокойство по поводу переезда в новую страну, в случае если бывший квалифицированный специалист становится безработным в Австралии по разным причинам.
Если я плачу, то я не мужчина. Если я прошу о помощи или если я слаб, я не мужчина.Гассан Нуджаим, бывший координатор программы «Строим крепкие семьи»
Г-н Нуджаим говорит, что мужчины часто чувствуют себя в ловушке сложных культурных ценностей, верований, традиций, ожиданий и представлений о мужественности.
Но чувство нереализованной мечты не обязательно должно заканчиваться насилием.
Доктор Сумбо Нди — лайф-коуч и руководитель группы консультантов в организации Relationships Australia в Южной Австралии. По ее словам, признание и устранение некоторых препятствий на пути к хорошей жизни — это первый шаг к позитивным изменениям. Но это может быть трудно.
Доктор Нди объясняет, что если роли в семье были связаны с идентичностями людей, они внезапно будто теряют идентичность на новом месте.
Такая смена традиционных гендерных ролей часто происходит в семьях, когда женщина приносит доход, а мужчина заботится о детях.
Важно понимание факта — даже если роль меняется, это не делает вас менее ценным или менее вносящим вклад. Важно принятие этого факта, что жизнь в новом контексте на самом деле требует этих изменений.Доктор Сумбо Нди
Организация в Южной Австралии ведет проект , чтобы рассказать африканским мужчинам, женщинам и молодым людям в Аделаиде о семейном и домашнем насилии.
Доктор Нди говорит, что, хотя насилие в семье часто рассматривается как табу, мощные изменения могут произойти только тогда, когда люди открыто обсуждают его в безопасной среде.
«Многие понимают его физический аспект с точки зрения удара кого-то. Но также важно понимать что домашнее насилие может выражаться в эмоциональном насилии, психологическом насилии, сексуализированном насилии или даже финансовом насилии».
Доктор Нди призывает членов сообщества узнавать о взглядах и опыте друг друга по мере того, как они приспосабливаются к австралийской жизни. Это поможет построить хорошую жизнь и крепкую семью.
Иногда изменение гендерных ролей может означать изменение отношения друг к другу.
Эндрю Кинг — автор и эксперт по вопросам благополучия мужчин, а также специалист по работе с общинами в .
Men's mental health matter, because their mental health and overall well-being are fundamental to the overall wellbeing of the community.
Он предлагает начать с рассмотрения того наследия, которое вы хотите оставить своим детям.
«Какими бы вы хотели, чтобы ваши дети стали, когда им исполнится 18 лет? Что бы вы хотели, чтобы они сказали о вас? Спасибо, папа, я очень ценю, что ты… И каким будет окончание этого предложения?» — говорит г-н Кинг.
По словам г-на Кинга, мужчины часто учатся неуместному выражению эмоций в зависимости от того, как в их воспитании изображали мужественность.
Он говорит, что, к сожалению, многие мужчины прячут свои эмоции, чем старше они становятся и по мере того, как строят отношения.
Г-н Кинг призывает отказаться от старых взглядов на мужественность и показывать свои чувства своим близким, или обратиться за профессиональной помощью, прежде чем будет достигнута кризисная точка.
Г-н Кинг говорит, что подавленные чувства и эмоции иногда могут извергаться, как вулкан, что приводит к агрессивному поведению.
Он рекомендует следующие методы общения во время важного разговора:
- Остановитесь и выслушайте мнение другого человека;
- Уважайте мнение другого человека, не ожидая, что он/она последуют вашим взглядам;
- Признайте свои мысли и чувства;
- Сядьте, чтобы собраться и сосредоточить свою энергию;
- Постарайтесь быть расслаблеными во время важного разговора;
- Перед важным разговором не употребляйте одурманивающие вещества, такие как алкоголь.
Со своей стороны, доктор Нди призывает признать ваши уязвимые стороны, чтобы дать шанс необходимым изменениям.
Men are often fathers, brothers, and partners, and their mental health has a direct impact on their families. A man's wellbeing can influence the emotional health of his loved ones.
Если вам трудно — это нормально. Признаваться в этом и просить о помощи тоже нормально.Доктор Сумбо Нди
Вы можете узнать больше о подобных программах от Relationships Australia по всей стране или позвонив по номеру 1300 364 277.
Мужчины, у которых есть проблемы с эмоциональным здоровьем или отношениями, могут позвонить в по телефону 1300 78 99 78 и получить бесплатную поддержку 24 часа в сутки.
Если вам нужна помощь переводчика. позвоните в Национальную службу письменного и устного перевода () по номеру 13 14 50 и попросите помощи для работы с назначенной вами организацией.