Что сейчас происходит с рынком криптовалюты?

Pavel Entin

Pavel Entin, international financial expert. Source: Photo by Pavel Entin

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Интервью с доктором экономики Павлом Энтиным, международным экспертом по финансам и технологиям.

Из интервью с Павлом вы узнаете:

  • В чем причина снижения цены на Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты и когда они снова начнут расти? 
  • Насколько привлекательно инвестирование в криптовалюту в нынешней экономической ситуации?
  • Оправданы ли опасения, связанные с инвестированием в криптовалюту? Чего стоит опасаться на этом рынке?
  • Можно ли переводить деньги в Россию с помощью криптовалюты? И насколько это легально с учётом санкций? 
Справка: Павел Энтин, предприниматель с 26 летним опытом, вёл бизнесы в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является одним из сооснователей технологической инвестиционной компании Unirock Partners и CEO 
GBC.AI
 . Он имеет степень PhD по Мировой Экономике. 
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