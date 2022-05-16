Что сейчас происходит с рынком криптовалюты?

Из интервью с Павлом вы узнаете:
- В чем причина снижения цены на Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты и когда они снова начнут расти?
- Насколько привлекательно инвестирование в криптовалюту в нынешней экономической ситуации?
- Оправданы ли опасения, связанные с инвестированием в криптовалюту? Чего стоит опасаться на этом рынке?
- Можно ли переводить деньги в Россию с помощью криптовалюты? И насколько это легально с учётом санкций?
Справка: Павел Энтин, предприниматель с 26 летним опытом, вёл бизнесы в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является одним из сооснователей технологической инвестиционной компании Unirock Partners и CEO . Он имеет степень PhD по Мировой Экономике.
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