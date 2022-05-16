Что сейчас происходит с рынком криптовалюты?

Из интервью с Павлом вы узнаете:





В чем причина снижения цены на Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты и когда они снова начнут расти?

Насколько привлекательно инвестирование в криптовалюту в нынешней экономической ситуации?

Оправданы ли опасения, связанные с инвестированием в криптовалюту? Чего стоит опасаться на этом рынке?