Отчет Anglicare Australia: «Быть бедным стоит дорого»

REGIONAL HOUSING PRESS CLUB

Executive Director of Anglicare Kasy Chambers speaks at the National Press Club of Australia in Canberra, Tuesday, May 16, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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Новый отчет Anglicare Australia показал, что люди с низкими доходами вынуждены платить гораздо больше за основные услуги из-за своих финансовых и жизненных обстоятельств и условий трудоустройства.

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Джейсон Хейнс руководит центром экстренной помощи — на противоположной стороне от здания парламента в Канберре.

У него есть срочное сообщение для политиков.

«Приходите и посмотрите на такие благотворительные организации, как наша. Приходите и посмотрите, что именно здесь происходит. Приятно иметь возможность заниматься политикой и все такое. Но там, в парламенте вы не видите ничего из того, что вам необходимо видеть, чтобы заниматься этой политикой. Иногда самое важное — это факт того, что людя приходится очень тяжело. Людям больно».

Всего за последний год в центре г-на Хейнса число жителей Канберры, обращающихся за помощью, выросло на 150%.

«К нам приходят все. Часто это люди, у которых есть постоянная работа. Они много работают — учителя, медсестры, студенты. Они приходят сюда в поисках поддержки, и в первую очередь за едой».

Ежедневная борьба кризисом стоимости жизни освещена в новом отчете организации Anglicare Australia.

Исполнительный директор агентства Кейси Чемберс говорит, что это показывает, что положение нуждающихся становится все хуже.

«Проще говоря, быть бедным стоит дорого. Люди с низкими доходами платят больше за товары и услуги, и у них меньше выбора. Рынок на самом деле работает против них. И это во всех областях, которые мы изучали».

В Anglicare утверждают, что люди с низкими доходами могут в конечном итоге платить в полтора раза больше, чем другие, за те же услуги.

Будь то из-за того, где они живут, из-за их неспособности совершать оптовые покупки или делать покупки, из-за отсутствия сбережений или отсутствия Интернета дома.

Отчет о «премии» за бедность показал, что в среднем люди с низким доходом тратят на 10% больше на топливо, так как их автомобили порой более энергозатратны, и как минимум на 20% больше на электроэнергию и общественный транспорт.

Стоимость кредитов и займов — на 45% выше.

Страхование — на 61% и продукты — на 93%.

Г-жа Чемберс говорит, что самая высокая разница — это разница в оплате телефонных счетов.

«Колоссальная надбавка за бедность — в размере 142% для тех домохозяйств, которые оплачивают счета за телефон по предоплате. Потому что они не могут позволить себе тарифы для фиксированной ежемесячной оплаты».

Г-жа Чемберс призывает к тому, чтобы к Интернету относились как к важнейшей услуге.

«На данный момент нам необходимо пересмотреть правила в сфере телекоммуникаций. Только Telstra обязана предоставлять услуги и товары людям с низкими доходами. А это означает, что многие люди, не участвующие в этих тарифах, оказываются выброшены за борт».

Джейсон Хейнс каждый день видит растущую потребность в подобных базовых услугах.

«Растет арендная плата, растет цена на бензин, растут цены на продовольственные товары. В большинстве случаев родителям приходится жертвовать многим. К нам пришла женщина, мы дали ей шампунь, и она начала плакать и сказала: Вы даже не представляете, когда я в последний раз позволяла себе подобную роскошь —  помыть голову».
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