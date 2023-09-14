Отчет Anglicare Australia: «Быть бедным стоит дорого»

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Джейсон Хейнс руководит центром экстренной помощи — на противоположной стороне от здания парламента в Канберре.





У него есть срочное сообщение для политиков.





«Приходите и посмотрите на такие благотворительные организации, как наша. Приходите и посмотрите, что именно здесь происходит. Приятно иметь возможность заниматься политикой и все такое. Но там, в парламенте вы не видите ничего из того, что вам необходимо видеть, чтобы заниматься этой политикой. Иногда самое важное — это факт того, что людя приходится очень тяжело. Людям больно».





Всего за последний год в центре г-на Хейнса число жителей Канберры, обращающихся за помощью, выросло на 150%.





«К нам приходят все. Часто это люди, у которых есть постоянная работа. Они много работают — учителя, медсестры, студенты. Они приходят сюда в поисках поддержки, и в первую очередь за едой».





Ежедневная борьба кризисом стоимости жизни освещена в новом отчете организации Anglicare Australia.





Исполнительный директор агентства Кейси Чемберс говорит, что это показывает, что положение нуждающихся становится все хуже.





«Проще говоря, быть бедным стоит дорого. Люди с низкими доходами платят больше за товары и услуги, и у них меньше выбора. Рынок на самом деле работает против них. И это во всех областях, которые мы изучали».





В Anglicare утверждают, что люди с низкими доходами могут в конечном итоге платить в полтора раза больше, чем другие, за те же услуги.





Будь то из-за того, где они живут, из-за их неспособности совершать оптовые покупки или делать покупки, из-за отсутствия сбережений или отсутствия Интернета дома.





Отчет о «премии» за бедность показал, что в среднем люди с низким доходом тратят на 10% больше на топливо, так как их автомобили порой более энергозатратны, и как минимум на 20% больше на электроэнергию и общественный транспорт.





Стоимость кредитов и займов — на 45% выше.





Страхование — на 61% и продукты — на 93%.





Г-жа Чемберс говорит, что самая высокая разница — это разница в оплате телефонных счетов.





«Колоссальная надбавка за бедность — в размере 142% для тех домохозяйств, которые оплачивают счета за телефон по предоплате. Потому что они не могут позволить себе тарифы для фиксированной ежемесячной оплаты».





Г-жа Чемберс призывает к тому, чтобы к Интернету относились как к важнейшей услуге.





«На данный момент нам необходимо пересмотреть правила в сфере телекоммуникаций. Только Telstra обязана предоставлять услуги и товары людям с низкими доходами. А это означает, что многие люди, не участвующие в этих тарифах, оказываются выброшены за борт».





Джейсон Хейнс каждый день видит растущую потребность в подобных базовых услугах.





«Растет арендная плата, растет цена на бензин, растут цены на продовольственные товары. В большинстве случаев родителям приходится жертвовать многим. К нам пришла женщина, мы дали ей шампунь, и она начала плакать и сказала: Вы даже не представляете, когда я в последний раз позволяла себе подобную роскошь — помыть голову».



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