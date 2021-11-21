Станет ли NBN главной темой на всеобщих выборах в следующем году?

ТРАНСКРИПТ





Австралия заняла 59-е место в мире по средней скорости широкополосного интернета и 32-е место из 37 стран ОЭСР.





В 2009 году австралийцам обещали сверхбыстрый широкополосный доступ, а премьер-министр того времени Кевин Радд объявлял о создании Национальной широкополосной сети.





"Сегодня я объявляю, что правительство Австралии намерено создать компанию в партнерстве с частным сектором, которая будет строить и поддерживать национальную широкополосную сеть с оптоволоконным соединением для предоставления сверхбыстрого широкополосного доступа в дома и предприятия Австралии - до 100 раз быстрее того, что многие используют сейчас. Эта новая сверхбыстрая национальная широкополосная сеть - самый крупный проект национальной инфраструктуры в истории Австралии ».]]





Первоначальный план лейбористов предусматривал оптоволоконное соединение с 93 процентами помещений и комбинацию фиксированной беспроводной и спутниковой связи для жителей региональных и удаленных районов - оставшихся 7 процентов.





Тогда стоимость оценивалась в 43 миллиарда долларов за 8 лет.





В 2013 году новое правительство Эбботта пообещало более дешевую, но в конечном итоге более медленную сеть NBN, внедрив ряд других технологий, которые в большей степени опирались на существовавшую сеть медных кабелей.





Доцент Марк Грегори из Университета RMIT говорит.





"Когда я взглянул на план в 2013 году, то очень быстро стало очевидно, что план - это какая-то ерунда, составленная людьми, которые не разбирались в технологиях и не имели никакого реального представления о реалиях телекоммуникационной отрасли".





После изменения плана Коалиция продолжала утверждать, что она проделала гораздо лучшую работу по проекту, чем лейбористы.





Бывший премьер-министр Малкольм Тернбулл выдвинул этот аргумент в парламенте в 2018 году.





"Я могу сказать уважаемому члену правительства, что развертывание NBN, которое происходит невиданными темпами за историю телекоммуникаций в Австралии, принесет результаты на годы раньше, на 6-8 лет раньше и потребует на десятки миллиардов долларов меньше. Мы работаем с NBN, мы подключаем больше помещений за месяц, чем Лейбористская партия за шесть лет".





В сентябре прошлого года правительство Моррисона объявило, что еще миллионы домов получат доступ к более быстрому NBN к концу 2023 года, на это направят еще 3,5 миллиарда долларов.





Правительство пообещало, что модернизация будет включать расширение оптоволоконных сетей, чтобы люди, которые хотели подключить дома напрямую к оптоволоконной сети, могли делать это, когда захотят.





Это изменение разозлило Кевина Радда, который назвал его провалом политики коалиционного правительства, которое, по его словам, потратило семь долгих лет на нападки в сторону его первоначального плана.





Доцент Марк Грегори говорит, что к изменениям привели жалобы людей, недовольных работой NBN.





«Я думаю, что основная причина, по которой Коалиция сменила направление в сентябре прошлого года, заключалась в том, что количество жалоб на NBN и его работу неуклонно растет, и это, скорее, осознание широкой общественностью того, что предоставленное правительством решение второсортное, и Австралия осталась с очень плохой и неэффективной системой".





Теперь федеральная оппозиция - лейбористы - обещают больше придерживаться первоначальной концепции Кевина Радда по NBN, если она выиграет следующие выборы.





В частности, объявлено о плане выделить 2,4 миллиарда долларов на расширение присутствия NBN во всех штатах и территориях, что даст 1,5 миллионам домов и предприятий доступ к более высоким скоростям интернета.





Лидер оппозиции Энтони Албанизе говорит, что пандемия подчеркнула важность доступа австралийцев к надежному интернету.





"Это как лотерея, зависящая от того, где вы живете, некоторые люди имеют доступ к высокоскоростной широкополосной связи, некоторые - нет, и мы знаем, что во время COVID доступ к высокоскоростной широкополосной связи был так важен для учащихся школ, для людей, которые работают из дома, и мы знаем, что это не роскошь, это часть жизни в 21 веке ".





Но лейбористы не уточнили, как именно они будут платить за это расширение.





В прошлом году министр связи Пол Флетчер объявил, что сеть NBN построена и полностью готова к работе.





Г-н Флетчер говорит, что лейбористам нельзя доверять с точки зрения NBN. По его словам, то, что предлагается ими сейчас, - это просто более расточительное расходование денег налогоплательщиков.





«Когда они были в правительстве, у них было шесть лет и они потратили 6 миллиардов долларов, и в конце концов к сети фиксированной линии NBN была подключена лишь 51 000 помещений. Для сравнения, с тех пор, как мы пришли в правительство, 12 миллионов помещений могут подключиться, а подключено 8,3 миллиона помещений. Вы просто не можете рассчитывать на лейбористов. Они безнадежны в этом".





Пол Бадд - консультант по телекоммуникациям, который когда-то работал советником правительства Радда в отношении разработки стратегии и политики первоначальной Национальной широкополосной сети.





Он говорит, что за последние 15 лет Австралия заплатила цену за то, что NBN стал элементом политической игры.





По его словам, план лейбористов является продолжением того, что он называет “действиями наобум”, которые Австралия наблюдала за последнее десятилетие.



