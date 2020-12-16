Женщина утверждает, что реакция Uber на обвинения в сексуальных домогательствах «неадекватна»

((ТРАНСКРИПТ))





Лили (имя женщины по ее просьбе изменено, чтобы защитить ее персональную информацию), вспоминает празднование своего 38-летия как одно из лучших событий в этом году.





После ужина и напитков в компании друзей, она заказала машину в Uber, чтобы добраться до дома, но обычная поездка обернулась большим стрессом.





Голос героини также изменен.





"Я хорошо провела вечер, и я была очень разговорчива с водителем по дороге домой, а затем, когда мы подъехали к дому, он начал задавать мне странные вопросы, типа «вы живете здесь вдвоем с дочерью?» и «где твоя дочь сегодня вечером?"





Она вспоминает, что сидела на пассажирском сиденье, и рассказала SBS News, что когда они подъехали к дому - водитель выключил зажигание.





"Именно в этот момент я начала думать: «Это уже немного странно». Затем он отстегнул ремень, и я подумала: «Это становится действительно странным», и поэтому сказала: «Я должна идти»".





По ее словам, именно в этот момент водитель попытался ее обнять.





"Я снова подумала: «Это странно», но, наверное, подумала: «Хорошо, я приобниму тебя и уйду». Но потом он попытался поцеловать меня ... Я отвернула голову, и он посмотрел на меня слега смущенно, типа, «да ну, давай», и попытался сделать это во второй раз. Я сказала «нет» и выскочила из машины".





Лили говорит, что после того, как она вышла из машины, она была шокирована и ей было очень не по себе.





На следующий день она связалась с Uber, чтобы сообщить о этом инциденте.





В первоначальном ответе Uber отмечалось, что компания «очень серьезно относится к безопасности пользователей» и «будет внимательно изучать этот инцидент».





Затем через несколько дней она получила электронное письмо от компании, в котором говорилось, что ее доступ к приложению был временно заблокирован, потому что Uber «недавно получил отзывы о неподобающем поведении в одной из ваших поездок».





"Обидно, что они так повели себя со мной, хотя я не сделала ничего плохого, и мне даже не дали возможности быть услышанной. Они сказали, что свяжутся со мной, но так и не связались, а Uber не имеет телефона для звонков, поэтому нет возможности пообщаться с человеком об этом".





В ответ на запрос SBS News в Uber сообщили, что не могут комментировать отдельные случаи.





Компания также не стала комментировать, была ли заблокирована учетная запись водителя, ссылаясь на ту же причину.





В своем заявлении представитель Uber сказал: «Если пассажир и водитель делают заявления о небезопасном поведении в отношении друг друга, мы можем временно закрыть доступ обеих сторон к приложению, пока глобальная группа по инцидентам рассмотрит этот вопрос».





Компания также добавила: «У нас также есть специальная группа по охране правопорядка, которая круглосуточно дежурит по вызову для работы с полицией, чтобы реагировать на срочные дела и помогать в расследованиях».





Бьянка Филборн - преподаватель криминологии в Мельбурнском университете, специализируется на проблеме сексуального насилия и домогательств.





"Я думаю, что эту ситуацию трудно не рассматривать в контексте гонки за прибылью. По крайней мере, в некотором отношении. Опять же, я думаю, что мы видим аналогичные проблемы, например, с приложениями для знакомств в Австралии, где на самом деле они просто пытаются минимизировать затраты, связанные с ведением бизнеса: все основано на контрактах и передается сторонним организациям".





Доктор Филборн и другие исследователи недавно провели пилотный опрос среди более чем 100 пользователей такси в Виктории, чтобы выяснить, насколько они чувствуют себя в безопасности.





Сексуальные домогательства были названы наиболее распространенной формой домогательств, с которой сталкивались участники.





Половина респондентов испытали нежелательный флирт, а 46% сообщили о нежелательных комментариях о своей внешности.





Доктор Филборн надеется выйти на масштаб национального исследования, которое будет охватывать как клиентов, так и водителей, столкнувшихся с домогательствами и проблемами, связанными с безопасностью.





Лили также сообщила о случившемся в полицию Квинсленда.



