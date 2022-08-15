Нагрузка на женщин выросла во время пандемии

Working from home isn't always the easiest answer

Working from home isn't always the easiest answer Source: Getty

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В новом исследовании, проведенном Deloitte, обнаружено, что австралийские женщины испытывают более высокие нагрузки с начала пандемии COVID-19. Несмотря на то, что многие работодатели предоставляют возможность гибкого графика с работой из дома, 76 процентов опрошенных женщин заявили, что их рабочие обязанности на деле выросли, а 61 процент женщин почувствовали такое же увеличение нагрузки при занятии домом и семьей.

((ТРАНСКРИПТ))

Владелица бизнеса Сара Бартер вспоминает, как была вынуждена уволиться с работы, потому что ее работодатель не входил в положение, когда дело касалось всех остальных ее обязательств, помимо работы.

"Пытаться решить, что вы будете есть на ужин, всех устроить и сделать домашнее задание, мне казалось все это просто невозможным".

Новый отчет показывает, что с начала пандемии баланс между работой и личной жизнью сильно сместился.

Говорит Клэр Хардинг, главный стратегический директор компании Deloitte Australia:

"Женщины работают больше, и они делают больше работы, связанной с управлением домашним хозяйством, и то, что мы видим как преимущество гибкого графика может также быть и одним из недостатков".

Джорджи Дент - писательница, комментатор, мать троих детей и активистка в области защиты интересов женщин и семей.

Она является исполнительным директором родительской организации "The Parenthood".

Джорджи говорит, что, хотя работодатели предлагают больше вариантов работы на дому, эти изменения по сути увеличивают давление на женщин.

"Нет никаких сомнений в том, что отсутствие границ между работой и семьей приведет только к выгоранию".

На самом деле удовлетворенность работой среди австралийских женщин снижается с 69 процентов до пандемии - до 47 процентов.

Почти половина - 46% - опасаются, что на их карьеру может негативно повлиять необходимость переключаться и не быть на связи в часы после работы.

Чуть менее 60 процентов (57 процентов) рассматривают возможность уйти от своего нынешнего работодателя в ближайшие два года.

А 23% вообще хотят уйти с работы.

Только 43% опрошенных считают, что работодатель оказал им достаточную поддержку во время пандемии.

Снова говорит Клэр Хардинг:

"Это значительное сокращение участия женщин на рынке труда, и это не та ситуация , которую мы хотим наблюдать. То, что нам бы хотелось видеть, что выйдя из положения с COVID и на пути экономического восстановления, мы будем наблюдать такое же восстановление гендерного равенства, восстановление присутствия женщин на рабочих местах".

Джорджи Дент говорит, что снижение участия женщин показывает, что баланс между работой и личной жизнью не улучшается.

"И это действительно проблема, потому что мы знаем, что женщины в Австралии и так с большим трудом пытались сохранять баланс между работой и домом до начала пандемии".

Аналитики отмечают, что в компаниях - лидерах в обеспечении гендерного равенства, отзывы женщин отличаются.

Четыре процента от числа опрошенных женщин во всем мире, которые были довольны своим работодателем, отметили гораздо более высокий уровень удовлетворенности - иногда выше 70 процентов.

Говорит Клэр Хардинг:

"Это важно, чтобы работодатели помогали женщинам на рабочих местах стараться сохранять границу, это граница между работой и домом, и то, как они доносят важность этого до женщин".

Джорджи Дент считает, что гибкого графика на работе совсем недостаточно.

"Недостаточно просто предлагать гибкий график работы, если женщины не получают никакой поддержки".

А Сара Бартер хотела бы, чтобы больше женщин вырабатывали нестандартный подход к решению проблем.

"Потому что в наши дни легче открыть собственный бизнес, и у самозанятого человека есть много преимуществ. Я думаю, что все больше мам понимают, что работодателям нужно будет сделать гораздо больше, чтобы постараться сохранить их таланты в компании".

Те работодатели, которые не справятся с этой задачей, как ожидается, понесут значительные убытки.

 

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