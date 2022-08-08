Чемпион мира по альпинизму Сергей Кофанов: "В Австралии с горами совсем неплохо"

Alpinist Sergey Kofanov

Чемпион мира по альпинизму Сергей Кофанов. Credit: Supplied by Sergey Kofanov.

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Сегодня отмечается Международный день альпиниста, и по этому поводу предлагаем вам послушать наше интервью с чемпионом мира по альпинизму Сергеем Кофановым, которое мы записали год назад.

"Если вы когда-то вдруг соберетесь на Эверест - позвоните мне, и я вас отговорю", - улыбается Сергей Кофанов, отвечая на мой вопрос, как человеку понять, нужно ли ему в горы. Он рассказывает, с чего начать, чтобы проверить это свое желание.

Сам он признается, что его первое восхождение ознаменовалось спасательной операцией, причем спасали как раз его.

Как после этого найти в себе силы и желание продолжать? Чтобы потом стать чемпионом мира по альпинизму, пройти путь от новичка до самого молодого двукратного российского покорителя Эверест, пионера нового стиля высотных восхождений в Гималаях и обладателя ведущих мировых наград в альпинизме - американской премии Golden Piton и европейской Grolla D'Or.

Об этом слушайте в нашем интервью с Сергеем, в котором он также рассказал:

  • как в 2007 году на Эвересте он спас итальянского альпиниста, протащив его на себе 9 часов с высоты 8300 метров;
  • почему чувство победы и эйфорию профессиональные альпинисты испытывают не на вершине, а после спуска;
  • как научиться не трактовать "мы не взошли" как неудачу;
  • какую психологическую технику Сергей применяет в самые тяжелые моменты в горах, которая также работает и в обычной жизни;
  • что связывает его с Австралией;
  • где он находит силы еще и на беговые марафоны по всему миру;
  • и многое другое
Приятного прослушивания!
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