Австралийская компания выходит на рынок электромобилей США

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Австралийская компания зарядных устройств подзарядит экономику США.





Компания Tritium, производящая зарядные устройства для электромобилей, построит свое первое производственное предприятие в Теннесси.





Об этом на этой неделе сообщила генеральный директор Tritium Джейн Хантер.





«Сегодня мы невероятно гордимся, объявляя об открытии производственного предприятия в США, Теннесси, которое, как ожидается, начнет производство этой осенью. Это предприятие будет иметь первоначальную мощность для производства более десяти тысяч быстрых зарядных устройств в год с возможностью расширения до 30 000».





Сделка также приведет к созданию около 500 местных рабочих мест.





Но г-жа Хантер отмечает, что также это укрепит отношения между Австралией и США.





«Это великолепная история об американо-австралийском партнерстве, продолжающая исторический союз наших двух стран во время мировых конфликтов, всех торговых, экологических и технологических проблем».





Президент Джо Байден также высоко оценил сделку и экономические выгоды, которые она принесет Соединенным Штатам.





«Положительное влияние распространится на тысячи миль в любом направлении, умножатся рабочие места, получат выгоду заводы, поставщики мелких деталей, строительные площадки по всей стране в ближайшие годы, и это поможет обеспечить лидерство Америке в мире электромобилей».





А дома, в Австралии, эту новость также поприветствовал доктор Джейк Уайтхед, руководитель отдела в Совете по электромобилям.





«Это захватывающая новость для tritium , компании из Брисбена, которая начиналась буквально в сарае на заднем дворе 20 лет назад. Я давно знаю эту команду, они очень усердно работали, и теперь они шагнули от одного достижения к другому - недавно они котировались на NASDAQ и сегодня вышли на сцену с президентом Соединенных Штатов».





США входят в число нескольких стран, которые уходят от автомобилей, работающих на топливе, в пользу электромобилей - в их стремлении предотвратить изменения климата.





В 2021 году продажи электромобилей выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом - до 6,6 млн, что составляет почти 9% рынка.





На Китай приходится более половины всех проданных электромобилей, но США надеются, что эта новая сделка поможет изменить игру.





Белый дом поставил цель, чтобы к 2030 году половина автомобилей, продаваемых в США, были электрическими или гибридами.





Но Австралия в этом плане отстает. Доктор Уайтхед говорит, что у нас есть все необходимые ресурсы, и правительство должно принять меры.





«В Австралии у нас такое прекрасное положение, у нас есть много полезных ископаемых, необходимых для производства батарей, у нас есть опыт производства автомобилей, и нет причин, по которым мы не могли бы иметь план на следующие 10-15 лет вернуть в нашу страну передовое производство, от производства батарей с использованием австралийских минералов до использования этих батарей и производства таких вещей, как электромобили, и создания множества новых рабочих мест для нашей экономики. Но нам нужно лидерство, нам нужно национальное лидерство, чтобы обеспечить это, но сегодня мы этого не имеем».





И в качестве еще одного знака прочных связей между странами госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Австралию на этой неделе в рамках четырехсторонней встречи между США, Японией, Индией и Австралией.











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