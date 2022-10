A new book from Melbourne about the interesting experiences of the teacher's life: Aa Maga Satahan

SBS Sinhala Radio monthly book review program focuses on a Sinhala writer based in Australia and their books





Below are some of the programs broadcasted in the earlier months





LISTEN TO කැන්ගරු දේසේ සිංහල පොත්: රහස් ඔත්තු සේවා සහ පාසැල් ප්‍රේමය අතර දෝලනය වුනු "හිස්" - මෙල්බර්න් වලින් නවකතාවක් SBS Sinhala 31/08/2022 26:03 Play

LISTEN TO කැන්ගරු දේසේ සිංහල පොත්: මෙල්බර්න් නුවරින් බිහිවුනු සමාජය විනිවිදින කාව්‍ය සංග්‍රහය "වියෝලය දරාගත් මිනිසා" SBS Sinhala 31/05/2022 20:37 Play