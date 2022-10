සතුන් රැකබලා ගැනීම නීතිමය වශයෙන් වැදගත් වේ

ඕස්ට්‍රේලියාව යනු, සත්ව ලෝලීන්ගෙන් පිරි රටකි, ලොව ඉහළම සුරතල් සතුන් හිමිකාරීත්ව අනුපාතයක්ද ඕස්ට්‍රේලියාවේ පවතී. එමෙන්ම ඔස්ට්‍රේලියාව අද්විතීය දේශීය වන ජීවීන්ගේ නිවහනක් වශයෙන්ද සැලකේ.





ඕස්ට්‍රේලියාවේ සත්ව සුභසාධන නීති ප්‍රාන්ත සහ ටෙරිටරි මගින් නියාමනය කරනු ලබන විවිධ සත්ව සුභසාධන පනත් යටතේ පවතී.





මේ හේතුවෙන් අයිතිකරුවන්ට සතුන්ගේ රැකවරණය පිළිබඳ වගකීමක් පවතී. සත්වයාට සුදුසු ආහාර සහ ජලය ඇති බවටත්, ඔවුන්ට සුදුසු ජීවන තත්වයන් ඇති බවටත්, සත්වයාට සිදුවන ඕනෑම හානියක් වළක්වා ගැනීමට හෝ අවම කිරීමටත් වගකිව යුතු පුද්ගලයා සහතික විය යුතු බව මින් අදහස් වන බව ආචාර්ය Sarah Zito පෙන්වා දෙයි.





එමෙන්ම නීත්‍යානුකුලව, සත්ව හිමිකරුවන් ඉක්මන් සහ සුදුසු පශු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීමට කටයුතු කල යුතු අතර, සත්වයාට ස්වභාවික චර්යාවන් ප්‍රකාශ කළ හැකි බවත් ඒ ඒ සත්ව විශේෂයට උචිත ආකාරයට ඔවුන් හසුරුවන බවත් අයිතිකරුවන් සහතික කළ යුතු වේ.





සත්ව හිමිකරුවන්, සතුන් භාරව කටයුතු කරන පිරිස හෝ සතුන් අභිජනනය සිදු කරන මධ්‍යස්ථානයක හිමිකරුවන් මේ සඳහා ඇතුලත් වේ.





මේ අනුව තමන් භාරයේ සිටින සතෙකු නොසලකා හැරීම හෝ අතහැර දැමීම ඔස්ට්‍රේලියාව තුල බරපතල වරදක් වශයෙන් සැලකේ.



බලු පැටවුන් සහ පූස් පැටවුන් සම්බන්ධයෙන් වන ගොවිපලවල්

Puppy and kitten farms වශයෙන් හැඳින්වෙන බලු පැටවුන් සහ පූස් පැටවුන් සම්බන්ධයෙන් වන ගොවිපල යනු, විවිධ සැකසුම් වල සතුන් අභිජනනය කිරීමෙන් අනතුරුව ලාභ සඳහා අලෙවි කරන ව්‍යාපාර වේ.





කෙසේ නමුත් flat-faced dogs විශේෂ ලෙස ප්‍රසිද්ධ, විවිධ සුවිශේෂී ලක්ෂණ සහිත බලු පැටවුන් බොහෝ විට ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය ගැටලුවලින් පීඩා විඳී.





මෙවැනි මධ්‍යස්ථාන ඕස්ට්‍රේලියාවේ තහනම් කර ඇති බව බොහෝ දෙනකු සිතුවද සතුන් අභිජනනය කිරීම සඳහා බලපත්‍රයක් ලබා ගත හැක.





වශයෙන් හැඳින්වෙන People for the Ethical Treatment of Animals Australia හි ප්‍රකාශිකා Laura Weyman-Jones පවසන්නේ ඇතැම් ප්‍රාන්ත වල නීති වලට අනුව තනි පරිශ්‍රයක ඇති කළ හැකි සතුන් සංඛ්‍යාව සීමා කොට ඇති බවයි.