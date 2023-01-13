SBS Afsomali

Dibad bax looga soo horjeedo Alshabaab oo Muqdisho lagu qabtay.

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Published 13 January 2023 at 11:14pm
Source: SBS

Dibad bax ka dhacay magaalada Muqdisho aayaa looga soo horjeeday Alshabaab. Madaxweynaha Soomaliya ayaa ka hadlay, isagoo dadweynihii isugu soo baxay lahadlay.

Published 13 January 2023 at 11:14pm
Source: SBS
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