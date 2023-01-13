SBS AfsomaliOther ways to listen Dibad bax looga soo horjeedo Alshabaab oo Muqdisho lagu qabtay.Play08:50SBS AfsomaliOther ways to listen Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.09MB)Published 13 January 2023 at 11:14pmSource: SBS Dibad bax ka dhacay magaalada Muqdisho aayaa looga soo horjeeday Alshabaab. Madaxweynaha Soomaliya ayaa ka hadlay, isagoo dadweynihii isugu soo baxay lahadlay.Published 13 January 2023 at 11:14pmSource: SBSShareLatest podcast episodesSettlement Guide: The importance of greening where you liveHamdi Ali , Dalxiisinta ubadka Soomaaliyeed ee AustraliaSBS Somali full program, Wednesday 11 Jan.Isbadalka nidaamkii kiro kabida Australia iyo saameyntiisa.