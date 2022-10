Así despidió su familia al gran boxeador chileno Godfrey Stevens en Australia

Familia y amigos cercanos del boxeador chileno Godfrey Stevens González se reunieron el pasado jueves 1 de septiembre en Canberra, ciudad en la que vivió sus últimos años, para despedir al deportista que dio grandes alegrías a los chilenos durante las décadas de los 60 y 70.





El funeral se realizó el jueves por la mañana en la iglesia de St Benedict, en Narrabundah. Allí, familiares y amigos, así como autoridades de la embajada de Chile en Australia, compartieron anécdotas, historias y recuerdos sobre el gran boxeador chileno que murió a los 84 años en Australia.





Godfrey Stevens fue conocido en el ambiente pugilístico como “El Gringo” y aunque su carrera sumó 84 peleas, hubo una que quedó para la historia del boxeo chileno, cuando se enfrentó al japonés Shozo Saijo por el título mundial de peso pluma.



En entrevista con SBS Spanish, su hijo -quien lleva el mismo nombre- Godfrey Stevens, compartió sus recuerdos sobre aquel histórico encuentro deportivo.





En aquel entonces, el tercero de los hijos de Godfrey Stevens tenía poco más de seis años. Lamentablemente, el pequeño Godfrey no pudo ver la transmisión de esa histórica contienda porque su madre lo mandó a la recamara, ya que a ella no le gustaba que los niños vieran las peleas de su padre.





El pequeño en ese momento no sabía exactamente qué estaba ocurriendo o por qué lo habían enviado a la recámara. Incluso llegó a pensar que había hecho algo y por eso lo habían castigado. Pero la confusión solo creció aún más cuando su padre regresó de Japón, donde se llevó a cabo el encuentro deportivo.





Cuando él volvió de Japón, en el departamento había muchas personas, era un mar de gente. Yo no entendía, porque lo único que supe fue que había viajado a Japón. Godfrey Stevens, hijo del boxeador.

En la azotea del edificio había cantidades de carabineros, también había gente tratando de entrar al edificio. Dentro del departamento había personas que yo no conocía, fotógrafos, una cámara de televisión y bueno, simplemente todos esperando a que llegara”, recordó el hijo del boxeador.





El chileno perdió la pelea frente al japonés por decisión unánime tras 15 rounds. Pero, a pesar del resultado, Godfrey Stevens fue un héroe para los chilenos por haber llegado tan lejos en su carrera pugilística.







Para ilustrar la pasión que su padre sentía por el deporte y su excelente condición física a pesar de los años, Godfrey hijo también evocó aquella ocasión cuando, ya en Australia, él decidió mejorar su condición física y comenzó a correr por las mañanas.





Un día cuando el joven estaba alistándose para salir a correr, su padre le dijo que lo acompañaba. Pero el chico dudo de la capacidad de su padre para entrenar a su nivel.





“Le dije: ‘creo que ya está un poquito viejo para esto’. Me dijo: ‘bueno, ahí vemos’. La cosa es que después de los primeros 20 minutos él seguía trotando y no paraba de hablar. 25 minutos y él seguía como si nada. 30 minutos, yo ya estaba que tiraba la esponja. Pasó un rato más y yo terminé y me fui a la casa. El siguió trotando. Llegó a la casa como hora y media después y se puso a hacer abdominales. Eso me hizo sentir horrible”, recordó Godfrey hijo entre risas.



Godfrey Stevens, boxeador chileno El hijo de boxeador aseguró que a su padre le fascinaba entrenar y fomentar el deporte en los demás.





No tenía Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, vacaciones; era constantemente entrenar, eso era lo que disfrutaba. Godfrey Stevens hijo.

Algo que recuerda su hijo es que a los jóvenes deportistas con los que se llegó a cruzar en Australia, el boxeador chileno les compartía lo que para él fue una regla de oro: no politizarse y no dejar de lado a la familia.