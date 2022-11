La COVID-19 ya ha afectado a dos tercios de los australianos: ¿se acerca otra ola este verano?

Con la eliminación del uso obligatorio de mascarillas, la reapartura de fronteras y el abandono del distanciamiento físico en los últimos meses, pareciera que la pandemia de COVID-19 ya ha dejado de ser un problema sanitario.





Pero los gobiernos de los estados de Australia están registrando aumentos en el número de casos y la aparición de nuevos sublinajes de la variante ómicron altamente contagiosa, mientras los investigadores encontraron que al menos dos tercios de los australianos han tenido el virus.





Entonces, ¿que se puede espera? ¿Estamos en la cúspide de una nueva ola de COVID-19?





El miércoles, la directora de salud de Nueva Gales del Sur (NSW), Kerry Chant, reveló un aumento en el número de infectados con COVID-19 y nuevas variantes que circulan en el estado.





"Al observar toda la información local que tenemos y lo que está sucediendo en el extranjero, creemos que los casos de COVID aumentarán en las próximas semanas", dijo.





"La protección que tiene la comunidad de Nueva Gales del Sur con las vacunas y la infección previa continúa reduciendo el riesgo de desarrollar una enfermedad grave, sin embargo, los ancianos y las personas con problemas de salud subyacentes seguirán teniendo un mayor riesgo".



