Servicios de salud mental en Australia en tu idioma

Los servicios de salud mental están disponibles en varios idiomas en todo el país, y en su mayoría son administrados por los estados y territorios.





Existe una amplia gama de situaciones en las que se necesita apoyo para la salud mental, desde afecciones desencadenadas por el coronavirus, como la depresión y la ansiedad, hasta enfermedades mentales como el trastorno bipolar, el estrés postraumático, los trastornos de la personalidad o la psicosis.





En la mayoría de los casos, estas organizaciones no tienen sus propios intérpretes, por lo que utilizan el servicio financiado por el gobierno federal nacional, el servicio de traducción e interpretación, TIS: https://www.tisnational.gov.au , que proporciona servicios por teléfono o en persona en más de 150 idiomas.





Embrace Mental Health es un proyecto dirigido por Mental Health Australia centrado en la salud mental para personas de orígenes cultural y lingüísticamente diversos (CALD), que proporciona acceso a recursos, servicios e información en un formato culturalmente accesible.





El Foro de Servicios Australianos para Sobrevivientes de la Tortura y el Trauma (Forum of Australian Services for Survivors of Torture and Trauma o FASSTT) es una red que integra las ocho agencias australianas especializadas en rehabilitación, que trabajan con sobrevivientes de tortura y trauma que han llegado a Australia desde el extranjero. La mayoría de los clientes de las agencias FASSTT llegaron a Australia como refugiados o con visas humanitarias.





Hay una agencia miembro de FASSTT en cada estado y territorio de Australia: https://www.fasstt.org.au/members/





Servicios nacionales para la salud mental y líneas de ayuda





Lifeline - 13 11 14

Mission Australia - https://www.missionaustralia.com.au/

Beyond Blue - 1300 22 4636

Headspace - https://headspace.org.au/

Suicide Call Back Service - www.suicidecallbackservice.org.au 1300 659 467

Kids Helpline - (ayuda para niños) 1800 55 1800

MensLine Australia (ayuda para hombres) - 1300 78 99 78

Beyond Blue facilita información en diversos idiomas:



El Departamento de Salud ha traducido a docenas de idiomas tres campañas de salud mental relacionadas con COVID-19:



Nueva Gales del Sur

Línea de Salud Mental de NSW





La Línea de Salud Mental (The Mental Health Line) está disponible para todos en NSW y opera las 24 horas del día, los siete días de la semana en el número de teléfono 1800 011 511 https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/Mental-Health-Line.aspx





Centro Transcultural de Salud Mental (Transcultural Mental Health Centre, TMHC)





Este servicio a nivel estatal promueve el acceso a servicios de salud mental para personas con origen cultural y lingüísticamente diversos (CALD), y brinda consulta y evaluación clínica, promoción de la salud mental, desarrolla recursos y brinda educación y capacitación. https://www.dhi.health.nsw.gov.au/transcultural-mental-health-centre





TMHC ofrece servicios gratuitos con médicos bilingües para individuos y familias que están conectados con un servicio de salud mental de NSW Health. Se requiere una referencia del equipo local de salud mental para acceder al servicio. Los servicios de interpretación de TIS están disponibles en https://www.tisnational.gov.au / para los idiomas que no hable el personal de TMHC.





Servicio de Tratamiento y Rehabilitación de Sobrevivientes de Tortura y Trauma, STARTTS





STARTTS proporciona tratamiento y apoyo psicológico culturalmente relevante, además de intervenciones comunitarias para ayudar a las personas y las comunidades a sanar las cicatrices del trauma de los refugiados, reconstruyendo sus vidas en Australia. https://www.startts.org.au/





Los servicios de interpretación de TIS están disponibles en https://www.tisnational.gov.au/ para los idiomas que no hable el personal de STARTTS.





Victoria

Fundación Casa para Sobrevivientes de la Tortura (Foundation House for Survivors of Torture)





Esta organización ofrece servicios gratuitos para refugiados o personas con antecedentes similares a los refugiados en los siguientes idiomas: inglés, árabe, birmano, hakha chin, dari, dinka, karen, persa, swahili, tamil y tigrinya. https://foundationhouse.org.au/for-clients/client-services/





Averigüe si cumple con los criterios para acceder a estos servicios aquí: https://foundationhouse.org.au/for-clients/make-a-referral/





Los servicios de interpretación de TIS están disponibles en https://www.tisnational.gov.au/ para los idiomas que no hable el personal.





Victoria tiene también un directorio de información sobre salud mental en diferentes idiomas. Es una iniciativa del gobierno victoriano y administrada por el Centro de Cultura, que proporciona un fácil acceso a una amplia colección de información de salud traducida en varios idiomas: https://www.healthtranslations.vic.gov.au/





Otras dos organizaciones victorianas ofrecen capacitación en salud mental, pero no brindan apoyo directo a las personas:





Acción sobre la discapacidad en las comunidades étnicas (ADEC)





Action on Disability in Ethnic Communities (ADEC) incluye un programa de acceso a la salud mental transcultural (TMHAP) para mejorar el acceso a los servicios de salud mental para personas de entornos multiculturales. Trabajan con comunidades étnicas para crear conciencia sobre los problemas de salud mental y las formas de acceder a los servicios de salud mental y a servicios de cuidadores.





También ayudan a los servicios de salud mental a desarrollar modelos y estrategias culturalmente apropiados para involucrar a las comunidades étnicas.





Salud Mental Transcultural Victoriana (VTMH)





Anteriormente conocida como la Unidad de Psiquiatría Transcultural Victoriana (VTPU), la VTMH (Victorian Transcultural Mental Health), es una unidad victoriana que apoya los servicios clínicos de salud mental y los servicios de apoyo de discapacidad psiquiátrica para profesionales que trabajan con diversidad cultural y lingüística (CALD).





Incluye un servicio de consulta para profesionales, programas de servicio y desarrollo comunitario, educación, consumo y participación de cuidadores, pero no ofrece servicios directos dirigidos a particulares: http://www.vtmh.org.au/











Queensland

Centro Transcultural de Salud Mental de Queensland (QTMHC)





El QTMHC (Queensland Transcultural Mental Health Centre) es un servicio especializado en todo el estado que trabaja para garantizar que las personas con origen cultural y lingüísticamente diversos (CALD) reciban atención y apoyo de salud mental culturalmente apropiados.





Proporciona información traducida: https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc/translated-information , así como acceso a profesionales, a través de coordinadores locales de salud mental: https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc/programs-and-services/multicultural-mental-health-coordinator-program





Programa de asistencia de Queensland para sobrevivientes de tortura y trauma (QPASTT)





El QPASTT (Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma)proporciona servicios flexibles y culturalmente apropiados para promover la salud y el bienestar de las personas que han sido torturadas o que han sufrido un trauma relacionado con ser refugiados antes de emigrar a Australia.





Brindan apoyo psicológico y social gratuito a los sobrevivientes, incluido el asesoramiento: https://qpastt.org.au/





Grupo Mundial de Bienestar





El World Wellness Group, con sede en Brisbane, incluye una serie de programas para comunidades CALD:





El programa de terapias psicológicas multiculturales: dirigido a personas con origen cultural y lingüísticamente diversos (CALD) en las regiones norte y sur de Brisbane. Ofrecen intervenciones psicológicas estructuradas culturalmente seguras y apropiadas para personas con enfermedades mentales leves a moderadas: https://worldwellnessgroup.org.au/multicultural-psychological-therapies-program/

Servicios de salud para estudiantes internacionales: como especialistas en atención médica para personas de entornos culturalmente diversos, puede ser utilizado por estudiantes internacionales con una cobertura de salud para estudiantes extranjeros (OSHC) , que provienen de diferentes entornos culturales.

Culture In Mind es un programa basado en la comunidad que brinda apoyo psicosocial a personas cultural y lingüísticamente diversas (CALD) de más de 18 años que viven en la región del Gran Brisbane. https://worldwellnessgroup.org.au/culture-in-mind/

Lugar de la armonía





Harmony Place es una organización multicultural no gubernamental integrada en la comunidad que brinda servicios de salud mental culturalmente apropiados para personas con origen cultural y lingüísticamente diversos (CALD). Trabajan con personas mayores de 12 años, incluidos migrantes y sus hijos, refugiados, solicitantes de asilo, migrantes calificados y sus cónyuges. Operan en todo Queensland, con especial énfasis en las regiones culturalmente diversas del sureste de Queensland de Brisbane, Logan, Ipswich y Gold Coast.





Linea de salud mental





1300 MH CALL (1300 642255) o Mental health line,es un servicio telefónico confidencial de salud mental para los habitantes de Queensland que proporciona el primer punto de contacto con los servicios públicos de salud mental. https://www.qld.gov.au/health/mental-health





El servicio de interpretación de TIS está disponible en https://www.tisnational.gov.au/











Territorio del Norte

MHACA (Australia Central)





Los servicios de MHACA están disponibles para personas mayores de 18 años con un problema de salud mental diagnosticado. Los servicios de interpretación están disponibles con cita previa y el personal incluye hablantes de chino, urdu, irlandés e hindi: https://mhaca.org.au/





TeamHealth (Darwin)





TeamHealth proporciona servicios y apoyo a la población local del NT con problemas de salud mental o situaciones de vulnerabilidad y que sufren desventajas: https://www.teamhealth.asn.au/





El servicio de interpretación de TIS está disponible en https://www.tisnational.gov.au/ . El sitio web tiene un servicio de traducción automática a más de 80 idiomas.





Centro de refugiados de Melaleuca (Melaleuca Refugee Centre)





Esta organización sin fines de lucro brinda servicios humanitarios centrados en dignificar a la persona y trabaja con individuos y familias de refugiados y migrantes. Proporcionan servicios gratuitos para familias, adultos, niños y jóvenes: http://www.melaleuca.org.au/





Coalición de Salud Mental del Territorio del Norte (NTMHC)





El NTMHC (The Northern Territory Mental Health Coalition), es el representante máximo para los servicios de salud mental administrados por la comunidad en todo el Territorio del Norte https://www.ntmhc.org.au/





Línea de Salud Mental del Territorio del Norte: 1800 682 288





Se puede acceder a los servicios estatales de salud mental a través de la Línea de ayuda de salud mental (Mental Health Helpline). Este organismo utiliza servicios de interpretación cuando sea necesario, en: https://nt.gov.au





Australia Occidental

Asociación de Servicios a Sobrevivientes de Tortura y Trauma (ASeTTS)





ASeTTS (Association for Services to Torture and Trauma Survivors)ofrece servicios integrales para ayudar a los refugiados sobrevivientes de tortura y trauma a reconstruir sus vidas, con servicios en los idiomas árabe dinka, caren y kirundi. https://asetts.org.au/our-services/counselling/





Centro de Salud Mental Transcultural de Australia Occidental





Este servicio solo está disponible dentro del Hospital Royal Perth y durante tres sesiones después del alta de los pacientes. Los traductores están disponibles en persona o por teléfono: https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services/20072382/west-australian-transcultural-mental-health-centre/services/perth-6000-50-murray-street





Tasmania

Centro Phoenix





El Centro Phoenix (Phoenix Centre) opera dentro del Centro de Recursos para Migrantes (Migrant Resource Centre) y ofrece servicios especializados para sobrevivientes de tortura y trauma. Brinda asesoramiento y una amplia gama de capacitación y proyectos que apoyan la salud y el bienestar de las personas y las comunidades. El Phoenix Center tiene personal en Hobart y Launceston y brinda servicios en todo el estado: https://mrctas.org.au/phoenix-centre/





Los servicios de salud mental del gobierno de Tasmania brindan atención a los residentes con afecciones graves de salud mental en centros hospitalarios y en la comunidad. Directamente a través de clínicas gubernamentales o por medio de proveedores de atención médica, especialistas privados e instalaciones, así como médicos de cabecera.





Para obtener información sobre cómo acceder a los servicios de salud mental, visite: http://www.dhhs.tas.gov.au/mentalhealth/mhs_tas La línea de ayuda para llamadas de evaluación y referencia es 1800 332 388











Territorio de la Capital Australiana (ACT)

Companion House, ayudando a los sobrevivientes de tortura y trauma.





Proporcionando servicios de asesoramiento y asistidos por trabajadores de apoyo para trabajar con solicitantes de asilo y refugiados, Companion House tiene como objetivo ayudar a las personas a reconstruir sus vidas en Australia, manejar situaciones de vida difíciles y procesar los efectos de traumas pasados.





Los consejeros trabajan tanto con personas recién llegadas como con gente establecida hace tiempo y disponen de especialistas para trabajar con adultos, niños y jóvenes: http://www.companionhouse.org.au/





El gobierno de ACT tiene un servicio de crisis de salud mental al que se puede acceder por teléfono (1800 629 354 o 02 6205 1065) o a través del sitio web: https://www.health.act.gov.au/services-and-programs/mental-health/getting-help





Australia del Sur

Relationships Australia





El servicio de Educación Personal y Empoderamiento Comunitario (PEACE) se enfoca en servir a comunidades multiculturales de orígenes CALD. Independientemente del estado de su visa, PEACE brinda servicios que ayudan a individuos, familias y comunidades: https://www.rasa.org.au/services/couples-families/peace-multicultural-services/





Servicio de Asistencia y Rehabilitación de Sobrevivientes de Tortura y Trauma, STTARS





STTARS es un servicio especializado que ofrece asesoramiento a personas refugiadas y similares, para apoyarlos en su proceso de recuperación y curación. Los servicios son gratuitos y se puede acceder a ellos sin importar cuánto tiempo haya estado una persona en Australia. Hay una lista de espera para los servicios de STTARS, pero se administra de manera prioritaria y se da prioridad a aquellos con las necesidades más apremiantes.





El servicio de STTARS es gratuito, voluntario, confidencial y se realiza con asesores e intérpretes calificados.





Tienen programas especializados para niños y jóvenes, familias y solicitantes de asilo: https://www.sttars.org.au/