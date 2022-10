Tanatofobia: Cuando el miedo a la muerte se convierte en algo obsesivo que interfiere con tu vida diaria

Preocuparse por el futuro o el futuro de los seres queridos es algo normal. Lo mismo ocurre con la muerte. El miedo a la muerte es algo normal, una sensación que muchas personas experimentan ante el desconocimiento que se tiene sobre qué ocurre después ello.





De acuerdo con los especialistas, es natural que las personas sientan cierta sensación de preocupación por la muerte o por el proceso de morir, ya sea el propio o el de algún ser querido, sobre todo cuando se enfrenta una enfermedad crónica o se trata de alguien de edad avanzada.





Pero cuando esta preocupación o miedo se convierte en una especie de obsesión que empieza a afectar la vida cotidiana de una persona es posible que se trate de tanatofobia, un miedo patológico a la muerte.



La tanatofobia puede ser la raíz de muchos trastornos psicológicos

En los últimos años, a raíz de la crisis sanitaria que enfrentamos con la pandemia de la COVID-19, este miedo patológico a la muerte se ha exacerbado. Sin embargo, según explica la psicóloga clínica Gabriela Salabert, esta ansiedad enfermiza frente a la muerte puede no ser identificada de manera individual porque en muchas ocasiones se entremezcla con otros padecimientos y es difícil diagnosticarla.





De acuerdo con Salabert, cuando un especialista en salud mental comienza a trabajar con padecimientos como las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, ataques de pánico, ansiedad o trastornos alimenticios, muchas veces descubre que todo eso “está alimentando o comenzó por una ansiedad patológica a la muerte”.



Este miedo obsesivo puede exacerbar los mecanismos de sobrevivencia que todas las personas tienen y llevarlos al extremo.





De ahí pueden derivar situaciones como desórdenes alimenticios, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, especialmente los relacionados con la limpieza, y otras estrategias que las personas desarrollan para combatir ese terror a la muerte.





En el caso de la agorafobia, o el temor a salir de casa e ir a espacios abiertos o concurridos como plazas, centros comerciales, avenidas, etcétera, también puede derivarse de una ansiedad ante la muerte.





Salabert explica que se trata de una ansiedad ante la muerte que se traslada a otras situaciones, como temer ir a un supermercado por miedo a la interacción que se pueda tener con otras personas.





"También hay un temor a los objetos que uno puede tocar, como por ejemplo, el carrito del supermercado", añade.





"Se percibe de una manera irracional al medio ambiente como amenazante y contaminador”, explica la especialista.



La negación de la muerte de un ser querido

De acuerdo con Salabert, la tanatofobia abarca muchas áreas. Una de ellas es cuando se evita enfrentar o no se acepta la muerte de un ser querido, o simplemente la persona se niega a participar en los rituales fúnebres.



Hay mucha gente que cuida familiares hasta el final y se resisten a ir al funeral o al entierro. Quieren quedarse con la impresión de la persona viva.

La psicóloga clínica comenta que algunas enfermeras han conversado con ella respecto a la negativa de familiares de aceptar la muerte de un ser querido que falleció por alguna enfermedad crónica, incluso que se niegan a retirar los cuerpos de los hospitales porque no aceptan la partida.





“Me han llamado médicos para decirme que una persona tiene un problema de ansiedad ante la muerte. [Me dicen], ‘no sólo no ha venido, sino que no sabemos quién va a retirar el cuerpo’. O sea, a ese nivel de terror de acercarse al tema [de la muerte]”, puntualiza la psicóloga.



En su opinión, esto también tiene que ver con la modificación de los rituales mortuorios en las sociedades modernas, lo que ha ocasionado que muchas personas no vean a la muerte como algo normal, como una posibilidad, como un destino que tarde o temprano llegará. Lo cual ocasiona que las personas no se preparen para la despedida, simplemente porque no aceptan la idea de la muerte.





De acuerdo con Salabert, esto solo alimenta la ansiedad que se siente frente a muerte: el no aceptar que eventualmente nos vamos a ir, lo mismo que todos nuestros seres queridos.



Aceptar que la muerte sea una posibilidad, es algo que nuestros ancestros lo aceptaban mucho más fácil que nosotros. Los velatorios eran en las casas, todo el mundo iba al funeral o al velatorio de alguien.

"Ahora hay una especie de aprensión a aceptar que la muerte sea una posibilidad, y en estos tiempos de COVID, yo creo que también dispara más terror.”





La especialista hace hincapié en que si bien la idea de la muerte es algo que no se puede aceptar de una manera pasiva y con candidez, el otro extremo tampoco es natural. Lo ideal es que haya una flexibilidad que permita a las personas irse adaptando las circunstancias, sabiendo que algún día también les tocará irse.



Cuando la preocupación por la muerte se convierte en pánico

Si la preocupación por la muerte de un ser querido o la propia se convierte en pánico, o si estos pensamientos comienzan a afectar las actividades cotidianas de la persona, es momento de buscar ayuda profesional para encontrar estrategias para lidiar con estos sentimientos.





Y aunque la tanatofobia no está reconocida como un trastorno, hay síntomas como la ansiedad, frecuentes ataques de pánico, mareos, transpiración, entre otros, que pueden ayudar a identificarla.





Sin embargo, lo más importante, de acuerdo con los especialistas, es tener en cuenta la historia de vida de la persona. Por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, aquellos que han dejado sus países por una cuestión de violencia, persecución, o que han enfrentado desastres naturales, “estas personas ya se sabe que tienen una vulnerabilidad a tener más ansiedad hacia la muerte por las experiencias que han tenido”, explica.



También las personas que han sufrido accidentes automovilísticos, accidentes de trabajo, u otras situaciones similares, es muy importante que se acerquen con un especialista si es que están experimentando ansiedad ante la muerte porque, de acuerdo con Salabert, de no hacerlo la severidad de los síntomas podría exacerbarse.





La psicóloga recomienda hablar sobre esta sensación de ansiedad frente a la muerte con un profesional de la salud mental para que se inicie el tratamiento adecuado.





Esto adquiere mayor importancia si la persona tuvo un episodio traumático en su vida y, de un momento a otro, aunque pareciera no estar relacionado, la persona comienza a presentar síntomas de depresión o ansiedad.





La especialista puntualiza que es probable que estas personas solo digan que no pueden dormir por las noches o que creen que tienen depresión o ansiedad, pero al acudir con un experto en salud mental se puede llegar a descubrir un nivel de trauma increíble y el tratamiento es distinto cuando se sabe el origen del padecimiento.



