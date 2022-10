Andrea Morales, la karateca colombiana que está arrasando en las competencias australianas

Presented by Margarita Silva

By Silvia Rosas

Andrea Morales López comenzó a practicar karate desde pequeña. Esa fue su pasión todo el tiempo que vivió en Colombia. Pero al llegar a Australia, hace seis años, sus prioridades cambiaron y tuvo que poner pausa a sus entrenamientos. Sin embargo, el año pasado retomó esta disciplina y hoy está a unos días de participar en una competencia internacional con el equipo australiano.





Con casi 20 años de trayectoria en el karate, Andrea Morales se ha especializado en la categoría de Kata, que es un patrón de técnicas y movimientos específicos donde se practican posiciones, ritmos y energías que se utilizan en esta disciplina.





Después de asentarse en su nuevo país, Andrea retomó hace tres años el karate, pero con la pandemia y las restricciones que ésta trajo fue en realidad hasta el año pasado que comenzó a competir.



En unas semanas Andrea irá a Yakarta, a competir junto con el equipo de karate de Australia. Credit: Supplied En entrevista con SBS Spanish, la deportista colombiana admite que al principio no fue fácil retomar esta disciplina.





Los primeros años en Australia ni siquiera podía entrenar. Fue muy difícil. Pero como he entrenado toda mi vida, llegó un momento en que fue mi prioridad. Andrea Morales, karateca colombiana.

Después de este reencuentro con el karate pasó más de un año para que Andrea comenzara a competir a nivel nacional. Y a mediados de este año Andrea ganó en la categoría femenina Senior Kata en el campeonato estatal de Victoria 2022.





“El año pasado mi participación en la competencia estatal fue horrible, ni siquiera ocupé un lugar de medalla, ni nada. Y este año arrancamos con toda y disputé la final con una gran rival, con la cual he estado disputando todos los torneos locales y ella llevaba el título. Entonces, fue una gran victoria la verdad”, dice orgullosa Andrea Morales.





Pero no todo es color de rosa. En unas semanas Andrea irá a Yakarta, la capital de Indonesia, a competir junto con el equipo de karate de Australia, pero con ciertas restricciones.





Para competir a nivel internacional es como que ni soy de Colombia, ni soy de Australia. Andrea Morales, karateca colombiana.

"Porque para competir representando a Colombia necesito la aprobación de la Federación y para eso tengo que competir y ganarme el puesto en Colombia. Y para representar a Australia necesito ser ciudadana australiana, lo cual todavía no soy.





“Entonces, es un poco complejo a nivel internacional. Solamente puedo competir como club, no en eventos federados como tal”, explica la deportista colombiana.





Sin embargo, a pesar de la impotencia que esta situación le provoca, Andrea ha decidido poner buena cara y tener una actitud positiva.





“Lo que puedo controlar lo estoy haciendo, y lo estoy demostrando en los torneos. Pero eso es algo que ya se sale de mi poder. Es muy frustrante y muy triste no poder ir a competir, cuando me he esforzado por ese puesto”.