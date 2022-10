Aqualicious: El club de natación formado por miembros de la comunidad LGBTI en Brisbane

By Noelia Blasco

En Queensland, miembros de la comunidad LGBT forman un grupo de natación desde hace casi 20 años. Aqualicious, que así se llama la iniciativa, nació para fomentar la inclusividad de la comunidad LGBT en Masters Swimming Australia. El club deportivo no es excluyente. Esta abierto a todo tipo de condición, entrenan, compiten y buscan socializar y crear amistades entre sus miembros.





Fernando Claro, un peruano amante de la natación, ha presidido el club durante varios años y se muestra orgulloso de la iniciativa de la que ya es veterano. Claro asegura que hace años ser miembro de la comunidad LGBT no era algo tan abierto y normalizado como lo es hoy. "No era tan inclusivo y había nadadores que no sentían que tenían una plataforma amigable para poder entrenar porque había muchos prejuicios". El club nació con el objetivo de fomentar la participación gay en el grupo de Master Swimming Australia.





Fernando destaca que no hay que ser miembro de la comunidad LGBT para poder formar parte del club. "Tenemos muchos miembros heterosexuales que disfrutan de la amistad y de los entrenamientos. Buscamos incentivar actividades sociales como cenas, ver películas y socializar".





El ex presidente de Aqualicious hoy sigue perteneciendo al club pero además trabaja como salvavidas en la playa Surfers Paradise en Gold Coast.





Escucha la entrevista a Fernando Claro