Armandito & Trovasón vuelve a los escenarios de Sídney con nuevos temas en su repertorio

By Esther Lozano

Sinopsis:





Con la progresiva vuelta a la normalidad tras los confinamientos por COVID, también vuelve la música en directo y los artistas poco a poco se re encuentran son su público después de muchos meses de dificultades.





Numerosos músicos han sufrido no sólo dificultades económicas por la falta de trabajo, si no también emocionales por no poder desarrollar su arte musical y conectar con la energía del público.





El músico cubano Armandito vuelve a los escenarios de Sídney con la energía y el calor cubano de siempre y un tema nuevo en su repertorio, creado durante el confinamiento.





Armandito & Trovasón acturarán el sábado 11 de diciembre en la sala Camelot Lounge de Sídney.





Escucha la entrevista con Armandito presionando la imagen principal.