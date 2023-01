El lado oscuro de trabajar como "au pair" en Australia a cambio de techo, comida y un poco de dinero

Puntos destacados: Una de las grandes ventajas que las jóvenes inmigrantes ven en los trabajos como "au pairs" es la conexión inmediata con la cultura australiana y la oportunidad de vivir en un ambiente familiar.

Fair Work Ombudsman establece que para que una niñera o “au pair” sea considerada una empleada se debe analizar de manera individual el acuerdo que tiene con la familia.

La gran diferencia entre una persona que ofrece sus servicios de "babysitter", "nanny" o niñera y una persona que busca un intercambio como "au pair" es la formación o experiencia en el cuidado infantil y el acuerdo laboral que se establece.

Au pair , niñera, nanny y babysitter son algunas de las palabras que muchos jóvenes que llegan a Australia con visas temporales ingresan en los buscadores de empleo o en las redes sociales con la intención de conseguir su primer trabajo en el nuevo país.





Pero, ¿qué tiene de diferente trabajar como au pair ?





Una persona que trabaja como au pair por lo general es extranjera y empleada como una asistente doméstica a cargo de tareas domésticas mínimas, ya que su función principal es ayudar a la familia con el cuidado de sus niños.





La traducción del francés significa "a la par" o "igual a" ya que la familia le ofrece alojamiento, comida y "un subsidio salarial" a cambio de sus servicios.





Para calcular el subsidio salarial, el gobierno australiano le recomienda a las familias utilizar el salario mínimo nacional, que se sitúa en $21.38 por hora, menos el costo promedio del alojamiento y la comida.





Las agencias con listas de empleos para au pairs promocionan los beneficios del convenio laboral tanto para los visitantes internacionales como para las familias australianas.





Para las personas con visas temporales que buscan estabilidad laboral, orientación cultural y la oprtunidad de mejorar su inglés, este arreglo ofrece oportunidades atractivas.





La directora ejecutiva de la agencia australiana Smart Au Pairs, dijo a SBS News que el programa "brinda oportunidades a personas jóvenes con experiencia laboral limitada mediante un trabajo seguro con una familia acogedora que también ofrece vivienda".



Source: Supplied Con esa idea Paty Guerra, una joven peruana que llegó a Australia en 2019, se aventuró a buscar una familia australiana que necesitara ayuda con sus pequeños.





A pesar de que existen en Australia agencias que a cambio de una suscripción asisten, tanto a las au pairs que buscan trabajo como a las familias que necesitan sus servicios, Paty optó por buscar una familia en las redes sociales, una práctica que según ella se ha convertido en la vía más común entre jóvenes que quieren trabajar en el sector.



“Les conviene a ellos, pero también me conviene a mí”

El trabajo como au pair le permitió a Paty tener una habitación con baño privado, comida y un subsidio de $300 semanales libres de impuestos.





“[Fue un arreglo] que le convenía a ellos, pero también me convenía a mí… Mi intención al venir a Australia no era gastar dinero, sino realmente disfrutar mi experiencia migratoria.





"Entonces, no me preocupé tanto por el tema económico... solo quería cubrir mis gastos, trabajar un poco, y el resto del tiempo estar libre para poder irme a conocer personas, irme a fiestas…”, explicó Paty Guerra a SBS Spanish.





Paty describió su experiencia como au pair en Australia con optimismo, en particular porque la relación con la familia que la acogió "fue muy buena".





Algo similar le sucedió a Diana Rojas, una au pair colombiana que aseguró a SBS Spanish que el trabajo le brindó la oportunidad de sentirse en familia a pesar de estar tan lejos de sus seres queridos.



Las familias fueron muy comprensivas conmigo a la hora de los estudios. El tiempo para estudiar y el tiempo de trabajar estaba totalmente establecido. Yo tuve muy buenas experiencias. Diana Rojas, au pair colombiana radicada en Australia.

Cuando el sol no sale para todos

Pero no todas las au pairs tienen la misma suerte que Paty o Diana.





La Asociación Cultural Au Pair de Australia (en inglés CAPAA) expresó "preocupación por la falta de regulaciones en el reclutamiento y la selección de au pairs y familias anfitrionas".





SBS News reportó en 2018 sobre un informe de CAPAA que detalla que sus miembros "a menudo escuchan historias de terror tanto de au pairs como de familias, y que la mayoría de las denuncias provienen de arreglos que se logran a través de motores de búsqueda en línea, agencias en el extranjero o agencias que no están afiliadas a CAPAA".





SBS Spanish conversó con una pareja de mexicanos, que pidió total anonimato, sobre sus experiencias mientras trabajaban de au pairs.





Los mexicanos aclararon que tras perder sus trabajos en 2020, como consecuencia del cierre masivo de negocios a raíz de la pandemia de COVID-19, decidieron trabajar como au pairs para sobrevivir.





Aunque se suponía que ambos iban a trabajar entre 30 y 40 horas a la semana, la pareja afirma que sus jornadas laborales se extendieron a más de 50 horas y que recibieron un pago semanal de $250.





La pareja agregó que ambos se sintieron sin libertad y privacidad, y alegan que la familia incluso les llegó a controlar lo que comían.



Source: Getty / Getty Images Otro testimonio sobre el lado obscuro de trabajar como au pair en Australia lo compartió Claudia*, quien dice haber experimentado violencia verbal y asegura haber estado al borde de convertirse en blanco de violencia física a manos de su empleador, una persona que trabajaba para los servicios policiales australianos, algo que, en las propias palabras de Claudia, "la hizo sentir en una situación de desventaja total y de vulnerabilidad extrema".





“Una vez me fui a ver un concierto en la casa de un amigo y llegué un poco más tarde de lo [común]. Ella me empezó a gritar [cosas] horribles y me corrió de la casa, me dijo que me fuera", contó Claudia a SBS Spanish.



Yo pensé que esa señora me iba a pegar, porque me estaba gritando súper cerca. Fue tan terrible la forma en la que me trató, todo lo que me dijo y echarme de la casa así. Dejarme sin dónde dormir esa noche. Fue muy difícil para mí. Yo no lo podía creer. *Claudia, au pair radicada en Australia

Claudia admitió que estaba muy sorprendida con la reacción de su empleadora, pues ella consideraba que hacía un buen trabajo como au pair y jamás había llegado tarde a la casa.





Así y todo, nunca la denunció a las autoridades.





“[Por el tipo de] trabajo de esa persona, yo sé que tenía todas las de perder", aseguró.





"Si esa señora me hubiera pegado, si esa señora me hubiese hecho algo, o si esa señora hubiera querido decir cualquier cosa de mí... ¿a quién le van a creer? ¿a mí o a ella? Si esa señora me hubiera puesto la mano encima yo no tenía cómo probar que yo no había sido la que ocasionó el problema”, explicó Claudia.



Sin ayuda y sin saber a dónde acudir

La contratación de una au pair en Australia se puede organizar de manera informal o través de una agencia.





Ciertas agencias evalúan a la au pair y a la familia antes de finalizar un convenio, pero en la actualidad no existe un proceso oficial o consistente.





Algunas agencias revisan el historial de la familia mediante una verificación de autorización policial y solicitan pruebas de calificaciones o experiencia de las au pairs , pero "las agencias varían mucho en sus procesos de selección y nivel de apoyo durante el proceso", señaló la Asociación Cultural Au Pair de Australia.





Esta falta de regulación y consistencia en el proceso impulsa a muchos jóvenes a recurrir a las redes sociales para encontrar trabajos de au pair.





En este contexto, es común que no existan contratos legales o acuerdos escritos que establezcan el número de horas, el pago y las condiciones laborales de una au pair que cuida de los niños y desempeña tareas domésticas a cambio de techo, comida y un simbólico subsidio salarial.





La oficina del Fair Work Ombudsman (Defensor del Trabajo Justo) en Australia establece en su sitio de internet que para considerar a una niñera o au pair un empleado se tiene que revisar de manera individual el acuerdo que se haya establecido con la familia.



The Italian Babysitters Crew Source: SBS En el caso de Claudia, cuando ocurrió el incidente, ella no sabía qué hacer o a dónde acudir para reportar su situación, por lo que se dirigió al departamento de bienestar de la institución en la cual estudiaba en busca de ayuda.





Pero según Claudia, solo la escucharon, sin ofrecer ninguna alternativa sólida.





Claudia aseguró que la voz de una au pair no siempre es escuchada, y que en muchas ocasiones los problemas que enfrentan son calificados como "simples choques culturales".





Por esta razón, Claudia señaló que muchas jóvenes no buscan ayuda en las agencias donde se registraron como au pairs porque temen que esto les podría generar más problemas que beneficios, pues piensan que pueden poner en riesgo la relación con la familia que las emplean.





“No hay protección de ningún tipo para las au pairs . Siempre, siempre, siempre [van a fovorecer] a la familia. O sea, una siempre tiene todas las de perder. Es difícil que la agencia te proteja”, aseguró.





Según Claudia, éste podría ser uno de los motivos por los cuales las au pairs sufren en silencio cuando aumentan sus responsabilidades, su carga laboral, las horas de trabajo y los abusos por parte de las familias que las emplean.





Maltratos que en ocasiones, según expresaron los entrevistados, podrían estar al borde de la esclavitud doméstica o estar matizados de violencia verbal y física.



Yo creo que se desdibujan los derechos que tú tienes como trabajadora y que el hecho de que te estén dando casa y comida, y que te estén de pronto dando algo de dinero te convierte inmediatamente en la propiedad de ellos. * Claudia, au pair en Australia

“Esto es un trabajo y tenemos que manejarlo como un trabajo”

El agente migratorio Juan Rincón declaró a SBS Spanish que aunque los programas para trabajar como au pair en Australia se presentan como oportunidades atractivas para ambas partes, en ciertas circunstancias también pueden esconder realidades muy oscuras.





Para Rincón, la proliferación de plataformas en internet, donde no se supervisan la fiabilidad de los perfiles, y la realidad de que el trabajo se realiza "en una casa privada", donde no hay inspecciones de ninguna autoridad, aumentan la vulnerabilidad de las au pairs .





Por esta razón Rincón enfatizó la importancia de mantenerse informado sobre los derechos laborales en Australia.



Hemos encontrado abusos y cosas definitivamente muy negativas para las estudiantes o los estudiantes que trabajan como niñeras o niñeros sin ningún otro tipo de intermediario. ¿Qué pasa? Como es trabajo doméstico, está muy poco regulado. Juan Rincón, agente migratorio.

“¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Que aunque es un trabajo doméstico, el trabajo no está exento de ninguna de las normas laborales en Australia: el salario mínimo, vacaciones, fondo de jubilación... todas esas reglas están vigentes”.





Rincón señaló que es muy importante que la persona que esté trabajando como au pair se dé cuenta que tiene derecho a este tipo de prestaciones y desde el primer momento deje en claro con su empleador que, “esto es un trabajo y tenemos que manejarlo como un trabajo”.



De acuerdo con el estudio titulado “ ¿Intercambio cultural o ama de llaves barata? ”, publicado en 2018 por la académica en derecho de la Universidad Tecnológica de Sídney, Laurie Berg, y la profesora de sociología de la Universidad Macquarie, Gabrielle Meagher, donde se entrevistaron a casi 1.500 au pairs de 34 nacionalidades, el "intercambio cultural" que esperaban las au pairs no alcanzó sus expectativas.





Las entrevistadas reportaron la asignación de más tareas domésticas de las que esperaban y trabajaron más horas de las que se les había prometido. Además, una de cada seis au pairs dijo haberse sentido forzada a permanecer con esa familia porque no tenía a dónde ir.





La encuesta también reveló que el 60 por ciento de las entrevistadas se encontraban trabajando alrededor de 36 horas a la semana y no solo cuidando a los niños, sino también cocinando, limpiando y realizando otras tareas domésticas.



"¿Perderé mi visa?", un miedo muy común entre quienes enfrentan problemas cuando trabajan como au pairs

Entre los dilemas más comunes que enfrentan las personas que trabajan como au pairs en Australia está el hecho de recibir menos dinero de lo acordado o tener que trabajar muchas horas más de las que son permitidas bajo su tipo de visa, un factor importante que a menudo fuerza a estos trabajadores a guardar silencio por miedo a perder sus visas o tener algún problema legal con Inmigración.





En su experiencia como agente migratorio, Juan Rincón comentó que muchas personas aguantan el abuso porque piensan que de lo contrario serán denunciadas a las autoridades.





"[Temen] que las van a sacar del país... [porque han] trabajado más del tiempo aprobado.





"[Piensan] yo soy el que estoy cometiendo el error, me va a salir peor poner la queja que lo que voy a ganar", agregó Rincón.





“Pero no, no tengan miedo. Hay una clara posición del Fair Work Ombudsman donde una persona que se queja no va a tener su visa afectada”, asegura el agente migratorio.



La oficina del Fair Work Ombudsman, en una comunicación con SBS Spanish, respaldó ésta información y pidió que cualquier au pair que necesite asesoramiento sobre su situación específica, se ponga en contacto con esta dependencia enviando una consulta en línea , llamando a la línea de información, al 13 13 94, o llamando al servicio gratuito de interpretación al 13 14 50.





En su comunicado, Fair Work Ombudsman estableció que en Australia no se tolera la explotación de ningún trabajador, independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio, y aseguró que además se priorizarán los asuntos que involucran a los titulares de visa.





La información y recursos que ofrece la oficina del Fair Work Ombudsman están disponibles en más de 30 idiomas, incluido el español. Aquellas personas que no desean ser identificadas pueden denunciar de forma anónima, ya que la organización garantiza que los titulares de visa con derechos laborales pueden buscar asistencia sin temor a que su estatus migratorio se vea afectado.





Fair Work Ombudsman agregó en su comunicado acudir inmediatamente a una comisaría donde recibirá ayuda, si le preocupa su seguridad.



Un profundo impacto en su salud mental y emocional del inmigrante

La psicóloga mexicana Jesica Lule, radicada en Brisbane, aseguró que una situación de abuso laboral, sobrecarga de trabajo, violencia verbal, física o de control extremo puede tener un impacto grave en la salud mental de una persona que se encuentra sola en un nuevo país.





“He tenido gente que se ha acercado a mi precisamente con este tipo de problemas. Están sobrellevando esta situación y no es nada grato", explicó la psicóloga.



Y por supuesto no saben qué hacer, no saben cómo manifestarse, no saben si tienen los mismos derechos, no se dan cuenta que están viviendo dentro una situación de violencia. Porque eso es violencia. Aunque no haya golpes es violencia. Al final, es abuso. Jesica Lule, psicóloga mexicana radicada en Brisbane

La especialista también detalló que el estrés, la ansiedad y la depresión que genera la exposición a largas horas laborales, el abuso de poder, el acoso psicológico y el aislamiento social o cultural que pueden experimentar estos jóvenes son factores que impactan en la salud mental y emocional de los mismos.





“Esto afecta precisamente en trastornos alimenticios, niveles de ansiedad generalizada, en desesperanza, se pueden tener ideas suicidas. Esto se debe manejar como una situación traumática, porque generó un nivel de estrés alto, porque fue una situación no placentera. Entonces esto genera trauma y es así como debería tratarse”.





*Nombre ficticio para proteger la identidad de la entrevistada.