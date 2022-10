Aumenta el número de víctimas fatales por inundaciones en Queensland y Nueva Gales del Sur

El cuerpo de una mujer fue hallado en el interior de una propiedad en Lismore, afectada por las inundaciones de Nueva Gales del Sur.





La Policía del estado dijo que el cuerpo de la mujer de unos 80 años -aún no ha sido identificada formalmente- fue encontrado en el interior de la vivienda.





Fue descubierto por una persona de la comunidad que acudió a la casa en Ewing Street y se preocupó por el bienestar de su vecina.





Advertisement

Hasta la fecha se han llevado a cabo 1.000 rescates en medio de unas inundaciones "sin precedentes" en el norte de Nueva Gales del Sur, mientras las autoridades advierten que el clima extremo se está desplazando hacia el sur.





El Premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, se refirió a las "imágenes devastadoras" de las personas que se encuentran en las zonas inundadas de la región de Northern Rivers, al ofrecer este martes una actualización a los medios de comunicación.





"Hemos visto a personas varadas en los tejados durante horas, hemos visto a niños siendo rescatados, estamos viendo a personas varadas en los puentes. Pero lo más importante es que también estamos viendo a una comunidad unida... para sacar a todo el mundo adelante", dijo Perrotet a los periodistas.





Y ese es el espíritu de la gente de los Ríos del Norte y de todo nuestro estado. Haremos todo, seguiremos haciendo todo lo que podamos, para poner a todos a salvo.

Perrottet repitió que las inundaciones son un acontecimiento "sin precedentes" y "único en 1.000 años", diciendo que es "angustioso para muchos y que afectará a más".





"Lo más importante ahora es salvar vidas y poner a la gente a salvo", dijo.











La Comisionada del Servicio de Emergencia del Estado de Nueva Gales del Sur, Carlene York, dijo que "hay algunas personas reportadas como desaparecidas".





"Sé que hay mucha actividad en las redes sociales de personas que no pueden contactar con sus seres queridos o amigos. Puede ser que realmente estén en peligro. También puede ser la intermitencia de las comunicaciones que estamos teniendo allá arriba en este momento", dijo la Comisionada.





Invitó a cualquier persona que estuviera preocupada por sus familiares o seres queridos a registrar sus preocupaciones a través de la página web de la Cruz Roja: Register. Find. Reunite, de la Cruz Roja.





Flooded streets in the town of Lismore, NSW. Source: Source: AAP / JASON O’BRIEN/AAPIMAGE





La ministra de Servicios de Emergencia, Steph Cooke, dijo que las escenas en el norte de Nueva Gales del Sur nunca se habían visto antes y que eran "verdaderamente angustiosas".





"Todos debemos prepararnos para la posibilidad de que se pierdan vidas", dijo Cooke.





"Aunque me encantaría pensar, y espero de verdad, que no veamos ninguna muerte por este suceso, creo que no es realista que un desastre de esta magnitud signifique que no se pierdan vidas", agrego la ministra.





Las ciudades del norte de Nueva Gales del Sur, entre ellas Lismore y Ballina, están bajo el agua y los ríos están llegando a su punto máximo incluso cuando la lluvia ha cesado.





Hasta ahora, el Premier dijo que se han producido 1.000 rescates por inundaciones, junto con 6.000 llamadas de asistencia.





Actualmente hay 26 órdenes de evacuación en vigor que afectan a 40.000 personas, dijo. Además, hay cinco avisos de evacuación que afectan a más de 300.000 personas.





Relatório do Climate Council avisa que, até 2030, uma em cada 25 casas australianas podem perder a sua cobertura de seguro. Source: AAP / Queensland Fire and Emergency Services via AP





Perrottet instó a los residentes a seguir las órdenes de evacuación del Servicio de Emergencia del Estado de Nueva Gales del Sur (SES), independientemente de su experiencia durante las inundaciones anteriores, cuando sus hogares podrían haber estado a salvo.





"Si se ha emitido una advertencia de evacuación, siga las instrucciones. Si pueden salir con seguridad, háganlo", dijo.





"Por favor, sigan las instrucciones del SES", agregó Perrotet.





Anteriormente, el martes por la mañana, los habitantes de South Ballina fueron informados de que era demasiado tarde para marcharse, ya que las aguas de la inundación habían afectado a la ciudad del norte de Nueva Gales del Sur.





READ MORE Miles de personas evacuadas en el norte de Nueva Gales del Sur debido a las inundaciones







Se ha ordenado la evacuación de los habitantes de otras zonas de Ballina.





"Si usted está bajo una orden de evacuación, por favor evacúe inmediatamente a menos que no sea seguro hacerlo", dijo un portavoz del SES.





No atraviese aguas peligrosas para salir. Desplácese a un terreno más alto cuando sea posible.

La crisis ha envuelto a la parte noreste del estado, con múltiples avisos de inundaciones importantes que incluyen los ríos Tweed, Richmond, Wilsons, Brunswick, Bellinger y Clarence.





Miles de personas han pasado la noche en centros de evacuación.





Lismore sigue sumergida después de que el río Wilsons alcanzara un máximo de 14,4 metros a las 15:00 horas del lunes antes de empezar a descender.





Los socorristas, en una flotilla de botes inflables, sacaron a los residentes de Lismore de los tejados y balcones de las casas sumergidas.





La ayuda para la catástrofe está disponible en 17 áreas de gobierno local.





Las LGAs afectadas son Armidale, Ballina, Bellingen, Byron, Clarence Valley, Coffs Harbour, Glen Innes Severn, Hornsby, Kempsey, Kyogle, Lismore, Nambucca, Port Macquarie/Hastings, Richmond, Tenterfield, The Hills y Tweed.





Advertencia de que el sistema meteorológico se dirige al sur

Aunque el gobierno del estado se centra actualmente en el norte de Nueva Gales del Sur, Perrottet dijo que el fenómeno meteorológico extremo se está desplazando hacia el sur y que la gente que vive más abajo en la costa debe estar preparada.





"Sabemos que en este momento está centrado en el norte, pero muy rápidamente, como estamos viendo en el área metropolitana de Sydney... se desplazará hacia el sur", dijo.





La Oficina de Meteorología dijo que el sistema meteorológico que había provocado las inundaciones se dirigía ahora hacia el sur.





Se emitió un aviso de mal tiempo para las zonas costeras desde la Costa Central hasta la Costa Sur, incluida Sydney.





Se prevén rachas de viento de hasta 125 km/h y la posibilidad de que caigan hasta 200 mm de lluvia en seis horas a partir de la noche del martes.





El Servicio Estatal de Emergencias emitió una alerta de inundación para toda la región de Sydney, con lo peor previsto para las áreas alrededor del río Upper Nepean.





"Los habitantes de Sídney y de toda la Costa Sur tienen tiempo. El momento de prepararse es ahora", dijo Cooke.





La situación en el norte de Nueva Gales del Sur no va a mejorar "durante un tiempo", dijo.





Escucha el informe presionando en la imagen principal.