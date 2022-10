AUSTRALATINA: El australiano Danny G Felix “la rompe” con su salsa en Colombia

El artista australiano Danny G. Felix ha logrado algo que para muchos podría ser inimaginable, especialmente para aquellos que no han crecido en tierras latinas con su musicalidad ni con los matices del español. Pero contraviento y marea, incluso en tiempos de pandemia, ha logrado grabar junto a su banda Malo Malo varios temas salseros en Cali Colombia, la capital de la salsa, de la mejor calidad.





Malo Malo es una banda de baile afro-latino contemporáneo con un marcado sabor soul que se mueve como Danny G Felix, entre dos mundos: Australia y Colombia. En 2019 lanzó su álbum debut Australeño, con nueve temas originales y un cover.





Algunos de los temas de Malo Malo formaron parte de las listas de éxitos internacionales y han aparecido en el top 100 de las listas de reproducción de "Salsa de Nueva Generación", mientras que el “Australeño” llegó a ser el "Álbum de la semana" en Eastside Radio.





En el 2020, en plena pandemia, Malo Malo se presentó en la fiesta de año nuevo en el barrio Ulpiano lloreda, que es la más grande de Cali, así como realizó presentaciones en Bogotá y Cali, mientras que al año siguiente grabó un EP en vivo llamado "Live In Cali" 2021 en La Topa Tolondra.





“El nuevo album es una mezcla de todo, tiene elementos de timba, de salsa urbana, de R&B, de floclore colombiano, de música del Pacífico”, explica Danny G Felix a SBS Spanish.





Puntos destacados:





Para Danny G Felix la música lo es todo, es su “religión” y aunque a veces es difícil sobrevivir y se ha planteado otros rumbos, a él le encanta “combinar géneros, estilos y encontrar nuevos sabores, colores, texturas”, aunque el reto no se queda allí, ya que “mucha música para investigar” como las potenciales mezclas de la música indígena australiana y los ritmos latinos.





“Me encanta escuchar mucha música, no solo salsa o jazz. Me gusta escuchar música como el R&B y he encontrado gente acá que es muy talentosa en ese género . Hay cantantes muy buyenos y me inspira crear música combinandola con ritmos latinos”, comentó este músico de conversatorio a SBS Spanish, quien ha lanzado recientemente el sencillo “Vente Nena”, que fue grabado en Colombia junto a la cantante caleña Carolina Mosquera.











La vida no ha sido fácil para los artistas, por eso el trunfo de Malo Malo tiene más mérito dado que los años de la pandemia han sido complicados. Por ello, el cantante Richard Valdez pide más apoyo a la cultura en Australia porque considera que “si se le quita la parte artística-cultural (a un país) se crean mentes vacías y esto tiene consecuencias a largo plazo”.





Malo Malo de Danny G Felix Source: Supplied





La música latina fue un descubrimiento inesperado





La música latina tiene un espacio especial en el corazón de Danny G, quien encuentra su inspiración en una lista interminable de artistas como los clásicos Roberto Roena, Grupo Niche, Eddie Palmieri, Bobby Valentin, Son 14, Orquesta Aragón, Irakere, Dan Den y NG La Banda.





“Yo me enamoré de esa música”, dice Danny G Felix al explicar que conoció la música latina, especialmente la cubana, cuando conoció a los 12 años al percusionista latino José Márquez con quien tocaba en un grupo de rock llamado “Flight Path”. El padre de su amigo era coleccionista de música y le mostraba la música cubana.











“Al principio no me gustaba tanto la salsa que me mostraba, pero un día yo fui con mis padres a un Festival Latino (Bacardi en Sídney) y allá por primera vez yo vi una orquesta de salsa tocando en vivo. Y fue casi instantáneo que me enamoré. Para mí fue impresionante como los músicos tocaban juntos, con tanta alegría y como la gente bailaba”, comenta Danny G.





Gracias al apoyo de su madre, su amigo José Márquez y el padre este, Pepe, unido a su empeño propio, Danny G Felix comenzó a aprender los ritmos fundamentales de la música latina como la clave, la campana, la cáscara, el tumbao, entre otros. Después siguió su recorrido profesional, que llevó a Danny G a un conservatorio de música para perfeccionarse en jazz y a trabajar en lo que más le gusta, la música.











En Nueva York, por ejemplo, vivió en 2009 y durante sus cinco meses de estadía fue parte de la "Steve Oquendo Latin Jazz Orquesta" y de los "Boys Harbour Latin Big Band" y trabajó con muchos artistas de jazz, entre ellos Gregory Porter y Frank Lacey.





Pero al llegar a Cali hace algunos años se quedó impresionado. Incluso de allí sale una de las canciones de su nuevo álbum “El robo”, que relata el momento en que le robaron su celular mientras caminaba distraído por las calles de esa ciudad colombiana tras muchos días de fiesta, discotecas y conciertos.