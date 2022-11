Bruno Fornaroli, el delantero uruguayo de la A-League con el corazón en dos equipos este mundial

Bruno Fornaroli es un jugador uruguayo profesional de 35 años que inicio su carrera futbolística en Australia jugando para el equipo Melbourne City de la A League en la temporada 2015 -2016, luego de haber incursionado en equipos de futbol en Uruguay, Italia, España, Argentina y Grecia.





Durante ese periodo, Fornaroli fue otorgado la bota de oro por convertirse en el mayor goleador de la temporada en la historia de la A-League.



Es increíble lo que se siente y lo que genera poder jugar para el país (Australia). Delantero Bruno Fornaroli.

Después de jugar tres temporadas con el City, el uruguayo fue contratado por Perth Glory en 2019, y hace apenas un par de meses se trasladó a Melbourne Victory para jugar como el nuevo delantero.





En marzo de 2022 Bruno consiguió la nacionalidad australiana, un logro que le abrió el camino para alcanzar su gran sueño de jugar con los Socceroos en las eliminatorias de la Copa Mundial contra Japón y Arabia Saudita.





“Es increíble lo que se siente y lo que genera poder jugar para el país (Australia)”, dijo el delantero uruguayo en entrevista con SBS Spanish.





Fornaroli, optó por cambiar su lealtad nacional en el ocaso de su carrera, ya que representó a la selección juvenil sub-17 de Uruguay en 2003.





Para ser parte de los Socceroos, el veterano de Melbourne Victory tuvo que obtener la ciudadanía australiana y luego presentar sus papeles a la FIFA para recibir autorización oficial para poder jugar para Australia en las eliminatorias contra Japón y Arabia Saudita a comienzos del año.





Y como todo jugador profesional, su gran sueño era llegar a jugar el Mundial con los Socceroos.





“Me hubiese gustado tener la posibilidad de jugar y sentir lo que es jugar un mundial pero bueno, desde acá los apoyo, estoy pendiente también, como un hincha más y obviamente deseo que salga todo bien, más allá del primer partido, que puedan pasar de ronda”, admitió el uruguayo.



Bruno Fornaroli (foto supplied B.F) Desde que comenzó su carrera en Australia en el club Melbourne City hace siete años, Fornaroli ha forjado una reputación como uno de los mejores delanteros de la A-League. En total ha logrado anotar 81 goles en 138 partidos entre los clubes Melbourne City y Perth Glory.





Nacido en Salto, Uruguay, Fornaroli representó a su país natal en el campeonato sub-17, pero nunca jugó para la selección. Sin embargo, lleva a La Celeste en su corazón y reza para que nunca tenga que elegir entre Australia o Uruguay.





“Tengo muchos amigos en Uruguay y en la selección, con muchos de ellos me ha tocado jugar gran parte de mi carrera (por lo tanto) es difícil para mí… pero cuando juega Uruguay voy por Uruguay y cuando juega Australia, voy por Australia… lo importante es que no se enfrentan entre ellos… porque ahí sí se va a complicar el tema”, bromea el delantero de la A League.



Bruno Fornaroli (foto supplied B.F) El astro uruguayo llegó a Australia en 2015 y tras ser incorporado en el Melbourne City floreció rápidamente convirtiéndose en uno de los mejores delanteros de la historia de la liga australiana y goleadores más reconocidos de la competición.





Fornaroli dice que a pesar de que antes de llegar a Australia “no conocía mucho la liga” los clubes australianos lo han recibido como un miembro más de la familia.



Cuando juega Uruguay voy por Uruguay y cuando juega Australia, voy por Australia… lo importante es que no se enfrentan entre ellos… porque ahí sí se va a complicar el tema. Bruno Fornaroli

“Me han dado un lugar donde me siento como en mi casa … y me ha ido muy bien… me han (dado) la oportunidad de jugar para la selección australiana y me siento orgulloso de lo que he logrado hasta el momento”.





Al uruguayo también le ha tocado jugar contra el equipo que lo acogió en el nuevo país, el Melbourne City, pero insiste en que cuando llegó el momento de competir tenía muy claro para quien quería jugar.





“Para Melbourne Victory (porque) siempre me llamó la atención su afición, qué es increíble, desde el primer partido me lo hicieron notar, y ojalá le pueda devolver todo ese cariño que me han dado desde el primer día, inclusive teniendo un pasado en el equipo rival, me hicieron sentir cómodo, me hicieron sentir parte del club y eso tiene mucho valor para mí, así que ahora quiero intentar hacer lo mejor, dar lo mejor y devolverle todo el cariño que me han dado dentro del campo”, afirma el ex delantero del City quien también dedica gran parte de su tiempo trabajando en la formación de futbolistas jóvenes en Australia.



El país está pendiente de lo que pasa y más en una copa del mundo así que desde acá, soy un uruguayo más. Bruno Fornaroli.

Fornaroli insiste en que el impacto de los padres en la formación de un futbolista es innegable y que representa una gran responsabilidad.





Por eso se toma el tiempo de proporcionar consejos para ayudar a las familias.





“Tenemos que dejar que los niños empiecen a disfrutar del futbol, que es un juego que tienen que aprender, un juego que tienen que vivir con pasión y alegría. Como padres tenemos que entender que hay una tapa en la que ellos tienen que mejorar, equivocarse y aprender por sí solos y que no hay que ponerles presión para que cumplan sueños que fueron nuestros sueños, hay que dejarlos ser un poco más libres y obviamente, si te das cuenta como niño que tenés la pasión por el futbol, darle el máximo en cada entrenamiento e intentar mejorar, pero siempre desde un lugar donde hay alegría, no por presión, ni obligación… me parece que el fútbol va por otro lado.. va por lo que sentís, por lo que crees”, aconseja Fornaroli quien admite que al igual que su familia, amigos y colegas en Uruguay estará pendiente de La Celeste en este Mundial.