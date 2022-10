Australia recibe a los estudiantes internacionales de regreso

Australia ha reabierto sus puertas a los estudiantes internacionales tras casi dos años de restricciones fronterizas.





El gobierno ha anunciado recientemente ciertas relajaciones para los titulares de visados de estudiante para así facilitar el regreso de los estudiantes internacionales a Australia.





El país está dando nuevamente la bienvenida a estudiantes de todo el mundo y quiere volver a ser el destino preferido para los estudiantes internacionales.





En diciembre de 2021 se reabrieron las fronteras a los estudiantes internacionales totalmente vacunados y, además, se anunció la exención de las tasas de visado.





International students line up for coaches after arriving at Sydney Airport in Sydney, Monday, December 6, 2021. Source: AAP Image/Bianca De Marchi





Nasir Nawaz de 'The Migration', es un agente de migración registrado y explica las nuevas reglas.





"El escenario de la pandemia es muy diferente, y tiene mucho que ofrecer para los estudiantes internacionales, para quienes llegan entre el 19 de enero y el 19 de marzo 2022, porque ahora tendrán derecho a obtener un reembolso para su solicitud de visa de estudiante", dice Nasir.





Los estudiantes podrán solicitar el reembolso hasta el 31 de diciembre de 2022.





Los estudiantes internacionales que vienen a Australia pueden ahora empezar a trabajar sin esperar al inicio de su curso durante este período de concesión, explica Nasir.





"Incluso la condición 8105 dice que no se puede trabajar antes del comienzo de los estudios. Pero Australia ha anunciado esta relajación. Por lo tanto, durante este período de concesión el estudiante puede trabajar incluso antes del inicio de sus estudios", dice el agente migratorio.











Debido a las restricciones en las fronteras internacionales, los estudiantes y otros titulares de visados temporales no pudieron volver a entrar en el país una vez que salieron.





Nasir afirma que muchos visados caducaron debido a las restricciones fronterizas.





"Incluso no querían salir del país porque sabían que si se iban a su país de origen no podían volver. Así que no había luz verde para ello. Por lo tanto, los que se quedaban en su país de origen, estaban atrapados allí. Muchos visados caducaron y no sabían nada de su futuro después. Así que todo el mundo ha sufrido problemas económicos y psicológicos", dice el agente migratorio.





Imran Khan se licenció en medicina y cirugía en China, y hace poco llegó a Australia para cursar un máster en Salud Pública.





"Anteriormente hice el MBBS en China. Luego me admitieron en el Máster de Salud Pública en el campus de Sydney de la Universidad Central de Queensland. Debido a la pandemia, no pude viajar a Australia. Entonces aplazé mi curso hasta marzo de 2022", dice Imran Khan.





Australia, Victoria Melbourne Central Business District CBD Swanston Street City event festival Lord Mayor's Student Welcome international student Asia Source: Jeff Greenberg/Universal Images Group via Getty Images





Imran también agradece la norma de relajación laboral para los estudiantes recién llegados a Australia.





"Pude reanudar mis estudios en el campus, y también experimenté en Australia esta situación de que el gobierno ha relajado la norma de trabajo para los estudiantes antes del comienzo del curso", dice Imran.





Antes de la pandemia era necesario tener estudios presenciales en el campus para obtener un visado de graduado subclase 485, pero ahora los estudios en línea realizados fuera de Australia también cuentan para solicitar el visado de graduado.





Con la ampliación de los estudios en línea, actualmente también se ofrecen visados de postgrado a los estudiantes que terminan sus estudios.





"Quien estudia licenciatura o maestría tenía derecho a obtener una visa de dos años por la 485. Pero ahora Australia ofrece un año más. Esto significa que quien estudia un programa de maestría, ya sea por curso o investigación, puede obtener una visa de tres años", dice Nasir, agente migratorio.





Actualmente, el gobierno australiano está eliminando temporalmente el límite de horas de trabajo para los titulares de visados de estudiante en todos los sectores. Esta nueva norma se revisará en abril de 2022.





Mientras el gobierno ofrece concesiones a los estudiantes internacionales, Nasir Nawaz cree que las universidades también deben considerar la posibilidad de reducir sus tasas, para fomentar el regreso de los estudiantes internacionales.





Todos los viajeros deben cumplir con los requisitos del estado o territorio de llegada y de cualquier otro estado o territorio al que tengan previsto viajar.





Para más información, visite el sitio web del Ministerio del Interior: covid19.homeaffairs.gov.au/international-students





