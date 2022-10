Australia se fundó en "una mentira", según el hispano que asesora a legisladora aborigen

Tras el arribo del capitán británico James Cook a lo que hoy en día se conoce como Australia, se declaró al territorio como Terra Nullius o “tierra deshabitada”.





Al ignorar la presencia de al menos 60.000 años de los Indígenas australianos, Cook no solo abrió la puerta para que la Corona Británica colonizara la isla continente, sino dio paso a la fundación de lo que hoy día conocemos como Australia con base en “una mentira”, según explica a SBS Spanish el abogado hispano-australiano David Mejía-Canales, asesor político de la senadora Indígena para el Partido Verde, Lidia Thorpe.





“La cultura y la lengua de los Indígenas han sido hechos invisibles. Esto es un acto adrede. Los ingleses que llegaron a este continente lo declararon Terra Nullius y no reconocieron que ellos estaban allí. Eso fue la fundación de Australia, hasta 1992”, dijo Mejía-Canales.





1992 fue el año en el que el Tribunal Superior de Australia emitió el histórico fallo para reconocer el derecho de los Indígenas australianos sobre sus tierras, conocido como “la decisión Mabo”, en honor al litigante Koiki Eddie Mabo.





Puntos destacados:

Desde la fundación de Australia hasta 1992 “fue una mentira la que nos contaron. (Los Indígenas y la cultura Aborigen) no existían o eran invisibles”, lamentó el salvadoreño que llegó en la década de 1980 como refugiado junto a su familia, escapando de la guerra civil (1979-1992).

Mejía-Canales recuerda que cuando llegó a Australia “nos cuidaron bien, pero cuando me di cuenta cómo habían tratado en este país a las Primeras Naciones me dio como una crisis porque la gente que siempre había vivido en este continente no había tenido el mismo trato”.





Y es que por años, la población de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, que representa un 3,3 por ciento de la población de más de 25 millones de habitantes que están en Australia, siguen en situación de desventaja socioeconómica y son sujetos de discriminación y marginalización sistemática.





For salvadorean-australian lawyer David Mejia Canales, learning more about Indigenous Australia is a social reparation issue. Source: Supplied





Su presencia en el territorio australiano desde hace al menos 60.000 años no es reconocida en la Carta Magna de Australia, el único país de la Commonwealth o Mancomunidad Británica que no tiene un tratado con los Indígenas, así como tampoco se enseñan en las escuelas con profundidad asuntos Indígenas.





A pesar de algunos avances, entre ellos la disculpa nacional por la política de separación de familias, o la llegada de algunos representantes Indígenas a las esferas de poder, su población está sobrerrepresentada en el sistema penitenciario australiano y las muertes en detención sigue siendo una de las principales preocupaciones internacionales en materia de derechos humanos.





Por otro lado, los menores siguen siendo separados de sus familias a través de los sistemas de protección social y las autoridades siguen implementando políticas calificadas como "paternalistas" al otorgarles las ayudas sociales mediante tarjetas que restringen sus gastos, entre otras situaciones que son de gran preocupación para organismos internacionales que velan por los derechos humanos.





Por ello, Mejía-Canales espera, mediante su trabajo como abogado y asesor político latino, "contribuir con la sociedad australiana y en la reparación de las relaciones con la gente que siempre ha estado acá".





“Una de las injusticias más graves aquí en Australia es que no hemos reparado las relaciones con los pueblos Indígenas de este país y por eso me dedico a trabajar en reparar todas esas injusticias, para que podamos avanzar juntos”, precisó.





Por ello, Mejía-Canales pone énfasis en la frase “Always was, always will be” (Siempre fue y siempre será) porque nos recuerda a quién pertenecen estas tierras australianas, “a la gente que siempre ha estado aquí y sigue con su lucha de justicia y reconocimiento”.





Esta frase, más que un cántico que resuena en las protestas por los derechos de los Indígenas australianos, es una frase que encapsula la espiritualidad, las tradiciones, la Ley, y la razón de ser que aglutina a los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres. Es una frase que resume su relación inquebrantable con la Tierra o como se diría en partes quechuahablantes de Latinoamérica, con la Pachamama, o la Madre Naturaleza.





Paralelos y diferencias entre la colonización de Australia y las Américas

Como en Australia, la llegada de Cristóbal Colón a las Américas en 1492 abrió la puerta para la colonización de este vasto continente, no sólo por los españoles, sino también los portugueses, franceses, holandeses y británicos. Más de 500 años después, el continente es muy mestizo, aunque aún escuecen las heridas de la “invasión”, especialmente entre los pueblos originarios.





Mejía-Canales, quien es descendiente de indígenas salvadoreños, recalcó que pese a la diferencia temporal de la colonización de Australia, hace más de 250 años, y la de las Américas, hace más de 500, ambos lugares comparten “las mismas raíces de colonización” y algunos “paralelos de esclavitud”.





Tanto los pueblos originarios de Australia y las Américas mantienen una fuerte relación con la tierra, “que es casi espiritual”, así como un sentido de “cuidar al planeta y los unos a otros”.





Pero Mejía-Canales considera que entre las diferencias entre las colonizaciones de Australia y las Américas está, entre otras cosas, que los europeos llegaron al continente americano a llevarse los recursos como el oro y la plata, mientras que en el país oceánico, donde crearon colonias penales, lo hicieron “para quedarse”, precisó.





David Mejia Canales and Green's Senator Lidia Thorpe. Source: Supplied





Mejía-Canales en la política

Mejía Canales, quien estudió derecho en la universidad de RMIT en Melbourne, trabajó con la Asociación Nacional de Servicios Legales para las Personas Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (NATSILS, siglas en inglés), que ofrece ayuda legal gratuita a los Indígenas.





“Aquí en Australia, tenemos un problema de que el sistema legal no protege suficientemente a la gente Indígena. Por ejemplo, aquí en Australia, como un tercio de las personas que están en la cárcel son Indígenas, pero la gente Indígena de Australia son como 3 por ciento de la población, entonces tenemos un gran problema”, explica.





Tras este trabajo, el abogado salvadoreño se encaminó a la política al comenzar a trabajar con la senadora Lidia Thorpe.





“Cuando ella se hizo Senadora (en el gobierno federal), yo le mandé un mensaje y le dije que no me importaba que hiciera en su oficina, que no me importaba si era barrer, pero que yo quería trabajar con ella. Me impactó mucho sus valores y su exigencia de justicia para su gente.”





Mejía Canales ya admiraba a Thorpe por su firmeza y su orgullo Aborigen.





“Ella fue la primera mujer Aborigen en Victoria en ser diputada en el Parlamento, y cuando ella se juramentó, llegó con sus con sus vestimentas Aborígenes, rodeada de su gente, de su tribu. Para mí eso fue una cosa muy impactante, ver cómo ella se presentaba con gran orgullo de ser Aborigen.”