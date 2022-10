Australia se une al creciente boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. ¿Qué logrará?

Reino Unido y Canadá se han unido en el boicot a Australia y Estados Unidos, por lo que ninguno de estos países enviará delegaciones de sus gobiernos a los juegos, aunque los deportistas sí participarán.





El Primer Ministro Scott Morrison ha dicho que su gobierno "no retrocederá" en la defensa de sus creencias.





El motivo del boicot es la escalada en la represión del gobierno chino de Xi Jinping contra los activistas por la democracia en Hong Kong o contra los uigures y otras minorías en la región de Xinjiang.





Morrison dice que las supuestas atrocidades en Xinjiang, como el internamiento masivo de uigures han sido motivo de especial preocupación.





“El gobierno australiano no enviará ningún representante oficial a los próximos Juegos de invierno en China, desde hace algún tiempo la gente ha sido muy consciente de que hemos planteado una serie de cuestiones que no han sido bien recibidas en China y ha habido un desacuerdo entre nosotros en esos asuntos”.











El portavoz de asuntos exteriores de China, Wang Wenbin, dice que Australia ha inventado una excusa para difamar a China y su posición viola el principio de neutralidad política de la Carta Olímpica.





"Los Juegos Olímpicos de Invierno no son un escenario para la manipulación y las posturas políticas. China no ha invitado a ningún funcionario del gobierno australiano a asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno, y a nadie le importa si vienen o no. Las posturas políticas de los políticos australianos y la promoción de sus propios intereses políticos no tienen ningún impacto en los exitosos Juegos Olímpicos de Pekín”, dijo Wenbin.





Pekín se ha mostrado más agresivo con Washington y ha amenazado con represalias por su decisión de boicoteo, aunque aún está por verse si se harán las mismas amenazas contra Australia.





El partido laborista en la oposición ha respaldado la postura adoptada por el gobierno australiano, pero el Comité Olímpico Internacional COI, se ha negado a tomar partido en la disputa, aunque el presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, dice que la organización respeta la decisión.





"Tenemos que respetar las decisiones políticas que toman los órganos políticos de todo el mundo. Así que eso es asunto de lo que decida los Estados Unidos o cualquier otro país. Solo podemos decir que estamos extremadamente orgullosos, felices y esperanzados de que todos los atletas del mundo, los mejores atletas de invierno del mundo, tengan la oportunidad de convivir en paz, amistad y hermandad en la villa olímpica."





Pero, ¿son efectivas estas medidas de presión?

Elaine Pearson de la organización no gubernamental Human Rights Watch está de acuerdo con el boicot diplomático.





“Creo que este es un paso crucial para abordar la responsabilidad por los abusos que están ocurriendo ahora mismo en Xinjiang. Muchos países cometen violaciones de derechos humanos, pero solo un anfitrión olímpico está cometiendo crímenes de lesa humanidad en este momento. Y creo que los gobiernos no deberían recompensar eso presentándose en los Juegos Olímpicos”.





El profesor Lucas Lixinski, de la facultad de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, dijo a SBS Spanish que “la presión diplomática y la cuestión de los deportes como mecanismo de presión es muy importante”.





“Muchos de los cambios que hemos tenido en la historia del derecho internacional y los derechos humanos han sido basados en el naming and shaming o sea, nombrar al país y avergonzarle por lo que están haciendo.”





“Aunque sea un acto simbólico, es muy importante”, asegura Lixinski.





Escucha el análisis completo y la entrevista con el profesor Lucas Lixinski presionando la imagen de portada.