Banda de rock Scarycake lanza nuevo sencillo con música progresiva y psicodélica

By Noelia Blasco

Scarycake, grupo de rock formado por un venezolano y colombiano, acaba de publicar su nuevo sencillo "No taxes when we die" . Un trabajo que trata de lo que podría haber más allá de la muerte.





Afincados en Melbourne, juegan con sonidos de finales de los 90, grunge y hard rock y experimentan con música progresiva y psicodélica de los 70. Todo ello sin dejar atrás las raíces latinas, con percusión y mezcla de sonidos.





Jose Tortabu, componente de Scarycake admite que escapan del cliché latino, aunque asegura haber tocado cumbia, salsa, incluso samba en Australia. Este amante del rock, afirma que la grabación del video de "No taxes when we die" ha sido complicado. "Se grabó en plena pandemia, el proceso fue a distancia y aunque fue una forma interesante de trabajar, fue un challenge".





Con este proyecto, Tortabu asegura que rescata las raíces de rock que siempre ha tenido y trabajado en su país natal y que ahora pone en marcha en Australia. La banda prefiere eliminar las etiquetas ya que su música compende todo tipo de influencias





Escucha la entrevista a José Tortabu presionando la imagen principal.